La variante Lambda « esquivant le vaccin » qui a frappé le Royaume-Uni pourrait être plus meurtrière que Delta alors qu’elle frappe 30 pays, préviennent les médecins

LA variante « Lambda » qui sévit dans 30 pays, dont le Royaume-Uni, pourrait être plus mortelle que la souche Delta, préviennent les médecins.

Les autorités sanitaires malaisiennes affirment que des rapports montrent que la souche, originaire du Pérou, est « plus infectieuse que la variante Delta ».

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Un patient est assis sur le lit du service Covid-19 de l’hôpital Honorio Delgado d’Arequipa, au Pérou Crédit : AFP

Le Pérou a le pire nombre de morts de Covid par habitant au monde Crédit : Getty

Les scientifiques craignent que la variante Lambda ne soit résistante aux vaccins Crédit : AP

Le ministère malaisien de la Santé a déclaré lundi que le Pérou connaissait désormais « le taux de mortalité le plus élevé au monde ».

Cela survient alors que des chercheurs chiliens ont découvert que la variante pourrait être résistante aux vaccins Covid.

Des experts de l’Université du Chili qui ont étudié le virus chez des travailleurs de la santé locaux qui ont reçu deux doses du vaccin CoronaVac chinois disent que Lambda est plus contagieux que les mutations brésiliennes et britanniques.

« Nos données montrent pour la première fois que les mutations présentes dans la protéine de pointe de la variante Lambda confèrent une fuite aux anticorps neutralisants et une infectivité accrue », ont-ils écrit dans un article qui n’a pas encore été examiné par des pairs.

« Il est possible qu’il présente des taux d’infection plus élevés, mais nous n’avons pas encore suffisamment de données fiables pour le comparer au gamma ou au delta. »

Également connue sous le nom de C.37, la souche Lambda a été détectée pour la première fois au Pérou l’année dernière avant de se propager rapidement dans 30 pays, dont la Grande-Bretagne.

La protéine de pointe L452Q est particulièrement préoccupante pour les virologues en raison de son potentiel à infecter des cellules humaines telles que la mutation L452R dans la variante Delta hautement infectieuse.

Les scientifiques péruviens ont remarqué la variante en décembre alors qu’elle ne représentait « qu’un échantillon sur 200 ».

En mars, ce chiffre est passé à 50% des cas. Maintenant, ce chiffre est de 82%, selon l’OMS.

Pablo Tsukayama, scientifique moléculaire à l’université Cayetano Heredia de Lima, a déclaré que l’augmentation rapide du virus « suggérerait que son taux de transmission est plus élevé que les autres variantes ».

Au Chili voisin, elle représente près d’un tiers des cas, bien que les scientifiques soient incapables de dire quelle souche est la plus transmissible.

Six cas ont déjà été signalés au Royaume-Uni, tous liés à des voyages à l’étranger.

Public Health England l’a déclaré comme une variante de Covid sous enquête.

Un travailleur de la santé prépare une dose du vaccin Pfizer COVID-19 sur un site de vaccination Crédit : AP

Le nombre de morts de Covid au Pérou a triplé du jour au lendemain à la suite d’un examen du gouvernement qui a révélé qu’ils n’étaient pas correctement enregistrés Crédit : AP

Un prêtre écoute la confession d’un paroissien devant la cathédrale d’Arequipa Crédit : AP

Un « ensemble inhabituel de mutations » a rendu difficile le test de la virulence du virus, a déclaré le principal directeur scientifique Jeff Barrett.

Il craignait également que le manque de laboratoires de séquençage génétique en Amérique du Sud n’ait permis au virus de se propager presque sans être détecté.

L’Organisation mondiale de la santé a classé Lambda comme variante mondiale d’intérêt le 14 juin.

L’OMS a déclaré qu’elle présentait des mutations qui augmentaient la transmissibilité et évitaient potentiellement les vaccins, bien qu’il n’y ait pas suffisamment de preuves pour le savoir avec certitude.

« Jusqu’à présent, nous n’avons vu aucune indication que la variante lambda est plus agressive », a déclaré le virologue de l’OMS Jairo Mendez-Rico au média allemand DW.

« Il est possible qu’il ait un taux de contagion plus élevé, mais plus de travail doit être fait dessus. »

Les responsables de la santé espèrent que les vaccins combinés à des personnes devenant résistantes au virus après avoir été infectées arrêteront la propagation.

Le Pérou a dépassé le Brésil en tant que pays ayant le pire nombre de morts par habitant dans le monde.

Les responsables de la santé du pays ont triplé le nombre officiel de morts de Covid à 180 764, contre 69 342 après qu’un examen gouvernemental a révélé que les cas n’étaient pas correctement enregistrés.

Le Pérou a été l’un des pays les plus durement touchés d’Amérique latine, avec des hôpitaux saturés et une demande d’oxygène envoyant des fournitures en chute libre.

Selon Johns Hopkins Data, le Pérou enregistre 500 décès de Covid pour 100 000 personnes.

« Nous pensons qu’il est de notre devoir de rendre publiques ces informations actualisées », a déclaré la Première ministre péruvienne, Violeta Bermúdez, lors d’une conférence de presse annonçant le résultat de l’examen.

« Ce qui est dit, c’est qu’un nombre important de décès n’ont pas été classés comme causés par Covid-19 », a déclaré le ministre de la Santé, Óscar Ugarte.

Bien que le Brésil ait le nombre total de morts de Covid-19 le plus élevé avec plus de 450 000 vies perdues, basé sur la population, le décompte du Pérou est plus du double de son voisin amazonien.