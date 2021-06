La variante indienne est dominante au Royaume-Uni alors que les cas doublent en une semaine et que les ministres craignent une nouvelle « souche népalaise »

LA variante indienne est désormais la souche Covid dominante au Royaume-Uni – les cas ayant doublé la semaine dernière.

De nouvelles données montrent que les infections par mutation ont augmenté de 5 472 en une semaine, le nombre total de cas étant désormais de 12 431.

Bolton a vu les cas augmenter de 795 à 2 149, et Blackburn avec Darwen a vu 368 nouveaux cas, ce qui le porte à 724 au total. Crédit : PA

Les zones les plus touchées restent Bolton et Blackburn avec Darwen.

Bolton a vu les cas augmenter de 795 à 2 149, et Blackburn avec Darwen a vu 368 nouveaux cas, ce qui le porte à 724 au total.

Il y a des signes encourageants que le taux de transmission à Bolton a commencé à baisser et que les mesures prises par les résidents et les équipes des autorités locales ont réussi à réduire la propagation.

Cela survient alors que les ministres ont révélé de nouvelles craintes concernant la « variante népalaise » – une mutation de la variante indienne qui pourrait échapper aux vaccins.

Il vient comme :

Le Dr Jenny Harries, directrice générale de la UK Health Security Agency, a déclaré : « Avec cette variante désormais dominante dans tout le Royaume-Uni, il reste essentiel que nous continuions à faire preuve de prudence, en particulier pendant que nous en apprenons davantage sur la transmission et les impacts sur la santé.

« La façon de lutter contre les variantes est d’utiliser les mêmes mesures pour réduire le risque de transmission de Covid-19 que nous avons utilisées auparavant.

« Travailler à domicile où vous le pouvez et pratiquer les mains, le visage, l’espace, l’air frais à tout moment.

« Si vous êtes éligible et que vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez vous présenter pour vous faire vacciner et assurez-vous de recevoir votre deuxième vaccin. Cela sauvera des vies. »

Les dernières données de PHE suggèrent qu’il y a eu 97 épidémies confirmées dans les écoles primaires et secondaires qui ont eu au moins un cas variant indien lié à elles au cours de la dernière période de 4 semaines. Cela représente environ 1 école sur 250.

Cet après-midi, Grant Shapps a confirmé la « variante népalaise » – quelques heures après que l’Organisation mondiale de la santé a rejeté les informations faisant état d’une nouvelle mutation.

VARIANTES DE PEURS

Le secrétaire aux Transports a déclaré cet après-midi « il y a une sorte de mutation népalaise de la variante indienne », qui a « causé des inquiétudes ».

Cela survient alors que le Portugal a été déplacé sur la liste « orange » pour les Britanniques voyageant à l’étranger, par crainte de la variante mutée.

Les espoirs de vacances pour des milliers de personnes auront été anéantis par cette décision, qui, selon M. Shapps, était également due à une augmentation des cas de Covid dans le lieu estival populaire.

Il a déclaré: « Je veux être franc avec les gens – c’est une décision difficile à prendre, mais au final, nous avons vu deux choses qui ont suscité des inquiétudes.

« L’un est le taux de positivité qui a presque doublé depuis le dernier examen au Portugal.

« L’autre est qu’il y a une sorte de mutation népalaise de la variante indienne qui a été détectée et nous ne connaissons tout simplement pas le potentiel pour que cela soit une mutation destructrice du vaccin et nous ne voulons tout simplement pas prendre le risque à mesure que nous arrivons à 21 juin et l’examen de la quatrième étape du déverrouillage. »

Les variantes de Covid ont reçu de nouveaux noms tirés de l’alphabet grec, grâce à un nouveau système d’étiquetage de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le Dr Jeff Barrett, directeur de la Covid-19 Genomics Initiative au Wellcome Sanger Institute, a ajouté : « Il y a eu 91 séquences observées dans la base de données GISAID de B.1.617.2/Delta avec une mutation supplémentaire : K417N.

« Cette mutation est présente dans B.1.351 / Beta, et on pense qu’elle explique en partie pourquoi cette variante est moins bien neutralisée par les vaccins.

« En raison de cette possibilité, et parce que Delta semble plus transmissible que Beta, les scientifiques la surveillent attentivement.

« Ce Delta+K417N a été vu dans de nombreux pays, dont le Royaume-Uni, le Portugal, les États-Unis et l’Inde.

« Il a également été observé une fois au Népal (qui fait très peu de séquençage) et 14 fois au Japon, dont 13 sont des échantillons de quarantaine aéroportuaire de voyageurs en provenance du Népal. »