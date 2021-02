Après avoir été dévoilé en novembre de l’année dernière, le Galaxy A12 arrive enfin en Inde. Selon un rapport récent, cela aurait dû déjà se produire cette semaine. Comme cela ne s’est pas produit, nous ne pouvons que supposer que le téléphone apparaîtra sur les étagères du comté d’un jour à l’autre.

Une feuille de spécifications présumée pour la variante locale du Galaxy A12 a maintenant fait surface, faisant allusion à une sortie imminente. Si l’on en croit le tableau qui a fui, Samsung ne modifiera pas du tout le matériel du Galaxy A12. Le seul détail notable est que la version indienne ne sera disponible qu’avec 4 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage. Une théorie renforcée par la page de support officielle de l’Inde pour le combiné, qui a également été récemment publiée.







Page d’assistance du Samsung Galaxy A12

Alors qu’à l’international, le Galaxy A12 peut également être proposé en version 3 Go / 32 Go et 6 Go / 128 Go.

[ Exclusive ]Variante indienne Samsung Galaxy A12.

-Écran V HD + infini de 6,5 pouces

-48👍 Main + 8 UW + 2 Macro + 2 Profondeur

-8MP avant

-5000 mAh

-4 + 64 Go et 4 + 128 Go

-My Guess ₹ 12,999 (Actuellement, je n’ai pas d’informations sur la date de lancement et le prix)# SamsungA12 # SamsungGalaxyA12 # GalaxyA12 https://t.co/ept3QKiAhU pic.twitter.com/ej56Ii3uR5 – Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 13 février 2021

La source ajoute également que l’Indian Galaxy A12 sera vendu dans les couleurs bleu, blanc et noir, ce qui laisse de côté le rouge. En dehors de cela, le Galaxy A12 contient toujours un écran 6,5 pouces HD +, Infinity-V, IPS, un chipset MediaTek Helio P35 et est alimenté par une grosse batterie de 5000 mAh, avec une charge de 15 W via Type-C. snapper à l’arrière, aux côtés d’un 5MP ultra-large, de 2MP de profondeur et d’unités macro de 2MP et de 8MP à l’avant.Il y a aussi un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté ajouté au mélange.

Nous n’avons toujours pas d’informations officielles sur les prix et la disponibilité, mais la fuite particulière de ces informations offre ce qui semble être une estimation très plausible – 12 999 INR ou environ 180 USD. Il sera également assez intéressant de voir si Samsung décide d’attendre et de sortir le Galaxy A12 aux côtés du Galaxy F62, qui est actuellement prévu pour un dévoilement mi-février.

