La variante indienne du Covid-19 a maintenant infecté des personnes dans 53 territoires, alors que la souche se propage dans le monde – Rapport de l’OMS

Le rapport de mercredi de l’agence internationale de la santé a montré que la souche B.1.617, qui est apparue pour la première fois en Inde, a continué de se propager, malgré une diminution globale du nombre de cas et de décès de coronavirus.

«Malgré une tendance mondiale à la baisse au cours des quatre dernières semaines, l’incidence des cas de Covid-19 et des décès reste élevée et des augmentations substantielles ont été observées dans de nombreux pays du monde», dit le rapport de l’organisme des Nations Unies.

Au cours de la semaine dernière, les données fournies à l’OMS ont révélé une baisse de 14% du nombre de cas et de 2% des décès, par rapport à la période de sept jours précédente, avec 4,1 millions de nouvelles infections et 84 000 nouveaux décès dans le monde.

L’OMS est en train d’enquêter sur la gravité de la souche indienne et le risque d’infection de celle-ci, ayant déjà identifié qu’elle a un niveau accru de transmissibilité.

La souche indienne est toujours présente dans moins de pays que trois autres versions mutées de Covid-19, selon les données de l’OMS, avec la mutation Kent détectée dans 149 territoires, la souche sud-africaine dans 102 et la variante brésilienne dans 59.

Parallèlement à ses découvertes sur la souche indienne, l’agence de santé a mis en évidence six autres variantes qui sont actuellement surveillées, dont deux des États-Unis et trois détectées au Brésil, en France et aux Philippines.

Malgré la découverte de nouvelles mutations, l’OMS a souligné que « On s’attend à une évolution du virus » car «Plus le SRAS-CoV-2 circule, plus il a d’opportunités d’évoluer.» Pour aider à lutter contre les mutations existantes et nouvelles, son rapport appelait les individus à continuer de s’engager dans «Méthodes éprouvées de lutte contre les maladies», comme ils sont «Aspects cruciaux de la stratégie mondiale» pour réduire la transmission.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!