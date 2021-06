La variante indienne de Covid pourrait être «100% plus transmissible que la souche Kent», prévient un expert

LA variante du coronavirus INDIEN pourrait être 100 % plus transmissible que la souche Kent, a averti un expert.

Les cas de la variante indienne ont presque doublé au cours de la semaine dernière – passant de 5 472 à 12 431, les zones les plus durement touchées par la variante étant désormais parmi les plus infectées du pays.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les Britanniques ont été invités à obtenir leur jab afin de les protéger de la variante indienne Crédit : LNP

Alors que la variante indienne (Delta) est considérée comme plus transmissible, des tests ont montré que les vaccins déjà déployés à travers le pays fonctionnent contre la variante.

La souche Kent a interrompu les plans de Noël en décembre, les restrictions de niveau n’ayant pas réussi à contenir la propagation de la variante.

À l’époque, le Royaume-Uni n’avait pas de vaccin et les Britanniques ont de nouveau été invités à rester chez eux afin de se protéger et de protéger les autres.

Le professeur Neil Ferguson, de l’Imperial College de Londres, dont la modélisation a joué un rôle déterminant dans le verrouillage du Royaume-Uni en mars 2020, a déclaré que les vaccins aidaient, mais que la variante indienne se propageait toujours.

S’adressant au programme Today de la BBC radio 4, il a déclaré: « Nous obtenons certainement plus de données. Malheureusement, je veux dire, les nouvelles ne sont pas aussi positives que je le souhaiterais concernant la variante Delta.

« La meilleure estimation pour le moment est que cette variante pourrait être 60% plus transmissible que la variante Alpha.

« Il y a une certaine incertitude à ce sujet en fonction des hypothèses et de la façon dont vous analysez les données, entre environ 30% et peut-être même jusqu’à 100% plus transmissibles.

« Certainement sensiblement plus transmissible. »

Le professeur Neil Ferguson a averti que les données indiquent qu’elles sont « prudentes » lorsqu’il s’agit de déverrouiller plus tard ce mois-ci Crédit : PA

Il a ajouté que 60% était actuellement la meilleure estimation et a déclaré que la majorité des personnes actuellement hospitalisées avec la variante ne sont pas vaccinées.

Jusqu’à présent, au Royaume-Uni, 39,7 millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu une première dose d’un vaccin, et 26,4 millions en ont reçu une seconde.

Les capacités de vaccination ont augmenté dans des zones telles que Bolton et Blackburn afin d’obtenir autant de personnes que possible dans les zones sensibles.

Plus de 30 personnes sont actuellement invitées pour leurs vaccins et le professeur Ferguson a déclaré qu’ils attendaient toujours des données sur la mesure dans laquelle la variante Delta peut échapper à l’immunité qui protège les personnes contre l’hospitalisation.

Il a ajouté : « Les données signalées concernent des personnes non vaccinées.

« Donc, si vous n’avez pas été vacciné, il semble y avoir, à la fois des données de Public Health England et des données de Public Health Scotland indépendamment, un risque d’hospitalisation deux fois plus élevé. »

Le professeur Ferguson a également dissipé la confusion autour de la variante népalaise.

Il a dit qu’il était important de noter qu’il s’agit « essentiellement du variant Delta avec une mutation supplémentaire ».

« Cela peut compromettre davantage les vaccins, mais nous n’avons vraiment pas de données à ce sujet, c’est donc vraiment une variante d’intérêt pour le moment, mais les données sont toujours en cours de collecte. »

Ses commentaires interviennent alors que divers experts remettent en question les plans pour déverrouiller le pays le 21 juin.

Le Premier ministre Boris Johnson a toujours déclaré que les restrictions seraient levées sur la base de « données et non de dates ».

Les cas de virus ont augmenté ces derniers jours à travers le pays et le Royaume-Uni a signalé le plus grand nombre de cas quotidiens de Covid depuis mars, avec 5 274 nouvelles infections enregistrées au cours de la dernière période de 24 heures.

Le nombre de nouvelles infections quotidiennes est le plus élevé depuis le 26 mars, lorsque 6 187 nouveaux cas ont été enregistrés.

Cela porte à 4 499 973 le nombre total de cas enregistrés au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie.

Le professeur Ferguson a ajouté que bien que ce ne soit pas son travail de prendre la décision de la nouvelle levée des restrictions, les données pointent dans une direction plus négative qu’elles ne l’étaient la semaine dernière.

Il a déclaré: « Cela indique qu’il faut être plus prudent, équilibrer le désir des gens, et il y a un désir accumulé de revenir à la normale est un jugement très difficile.

« Nous savons pour le moment que la variante indienne double à travers le pays, environ tous les neuf jours. »

Le professeur Ferguson a déclaré que les données ne prendraient pas encore en compte l’assouplissement de mai et que les experts s’attendent à ce que cela « s’accélère encore plus ».

« Nous n’avons pas encore pu déterminer comment cela se traduira par des hospitalisations », a-t-il déclaré.

« Nous constatons une augmentation des hospitalisations dans le Nord-Ouest et dans quelques autres régions et c’est critique.

« Nous nous attendons à ce que les vaccins offrent toujours un niveau de protection élevé, mais le niveau exact est critique pour la taille de la troisième vague que nous pourrions voir. »