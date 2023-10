Le SRAS-CoV-2 continue de muter, comme c’est naturel pour un virus, essayant toujours de développer de nouvelles façons de nous infecter. Même si la pandémie semble avoir disparu de l’esprit de la plupart des gens, il existe toujours des équipes dédiées de traqueurs de virus qui surveillent de près ces changements microscopiques, pour voir s’ils peuvent prédire lesquels pourraient s’avérer problématiques, comme la variante Omicron.

En août, les traqueurs de virus ont découvert une nouvelle souche – BA.2.86, surnommée « Pirola » – qui était aussi génétiquement différente d’Omicron qu’Omicron l’était de la souche originale « de type sauvage » de Wuhan, en Chine. Avec près du double du nombre de mutations sur la protéine Spike par rapport aux autres souches, Pirola a une plus forte capacité à se lier à nos cellules et est donc plus infectieuse. Cependant, sans une mutation spécifique dans laquelle les gènes voisins échangent leurs places appelée « mutation FLip », Pirola ne s’est pas propagé dans la population aussi rapidement que de nombreuses autres variantes possédant cette mutation – comme EG.5 et HV.1, qui représentent ensemble plus de 47% des cas estimés aux Etats-Unis

“Cela présente toutes les caractéristiques pour devenir une lignée dominante.”

Aujourd’hui, le virus a de nouveau muté, et cette fois, BA.2.86 a subi une mutation très similaire à la mutation FLip dans une nouvelle souche appelée JN.1, rendant sa capacité à se lier à nos cellules encore plus forte que la plupart des autres variantes d’Omicron. domine actuellement tout en augmentant sa transmissibilité.

Détecté pour la première fois au Luxembourg fin août, JN.1 a depuis été identifié dans 130 infections, y compris des cas en Angleterre, en France, aux États-Unis et dans 15 autres pays. Cependant, comme très peu de cas de COVID-19 sont séquencés et que les tests, en général, ont été abandonnés après la fin de l’urgence de santé publique en mai, les traqueurs de virus estiment qu’il ne s’agit que d’une fraction du nombre réel de cas JN.1 en circulation. . À l’approche de l’hiver et des vacances, cette souche devrait devenir « la variante hivernale », a déclaré le Dr Rajendram Rajnarayanan, du campus du New York Institute of Technology à Jonesboro, Arkansas.

“Avec les voyages et les vacances qui approchent, nous savons que cela va se propager partout”, a déclaré Rajnarayanan à Salon lors d’un appel vidéo. “Cela présente toutes les caractéristiques pour devenir une lignée dominante comme EG.5 ou XBB.1.16.6.”

Bien que JN.1 présente des caractéristiques qui suggèrent qu’il pourrait devenir une souche dominante, le paysage des variantes du COVID-19 s’est transformé depuis l’été dernier, lorsqu’une variante pourrait provoquer une nouvelle vague de cas, a déclaré le Dr T. Ryan Gregory, spécialiste de l’évolution et du génome. biologiste à l’Université de Guelph au Canada. Au lieu de cela, les cas se sont maintenus à un niveau de référence élevé au cours de l’année écoulée, avec des hauts et des bas causés par des dizaines de variantes différentes qui vont et viennent au sein d’une « soupe à l’alphabet » de variantes en circulation.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sont actuellement surveillance de 35 variantes, mais il y en a des centaines d’autres qui n’ont pas atteint le niveau de propagation communautaire pour apparaître sur leur radar. En août, le CDC et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont ajouté le « parent » original de Pirola, BA.2.8.6, aux listes respectives des agences de variantes à surveiller.

“Je ne suis plus aussi préoccupé par une variante provoquant une énorme vague”, a déclaré Gregory à Salon dans un e-mail. “Je ne pense pas que se demander si une nouvelle variante particulière prendra le dessus et provoquera une énorme vague soit la bonne façon de penser aux variantes.”

Il s’agit plutôt des effets cumulatifs de multiples souches qui circulent et exercent une pression constante sur les systèmes de santé, a déclaré Gregory. JN.1 n’est pas la seule mutation issue de la lignée BA.2.86. JN.1, JN.2, JN.3 et JQ.1 ont tous divergé de la souche originale dans ce que les pisteurs appellent le « clan Pirola ». D’autres variantes, dont HK.3, se sont éloignées de la variante EG.5, surnommée « Eris », qui domine aux États-Unis depuis août.

Fabricants de vaccins dit les derniers tirs tiennent tête à la lignée Pirola, et au CDC dit les thérapies par anticorps comme Paxlovid, Veklury et Lagevrio devraient également agir contre ce problème. Étant donné que le séquençage a été minime et que les traqueurs de virus s’appuient sur les données des hôpitaux ou des eaux usées pour leurs analyses, il n’est toujours pas clair si les lignées BA.2.86 entraîneront des différences dans les symptômes du COVID-19 ou si elles augmenteront le risque de problèmes comme le long COVID.

“Nous n’avons en réalité qu’un aperçu de ce qui existe, il est donc certain que toutes les variantes apparaissant dans plusieurs pays sont plus courantes et plus répandues que le seul nombre de séquences ne l’indiquerait”, a déclaré Gregory. « C’est un bon rappel que le virus continue d’évoluer de différentes manières et que notre meilleure approche n’est pas de s’appuyer uniquement sur une seule mesure mais d’adopter une approche à plusieurs niveaux qui inclut la vaccination mais aussi l’atténuation. »

JN.1 n’est pas encore une cause d’alarme, mais c’est un signal adressé aux fabricants de vaccins qui peuvent les aider à garantir que les futurs vaccins et thérapies continuent de protéger contre les nouvelles variations du SRAS-CoV-2, a déclaré Rajnarayanan. À l’heure actuelle, le pays dispose de nombreuses mesures d’atténuation pour empêcher la propagation du JN.1 et d’autres souches, notamment la vaccination, des mesures de santé publique comme le masquage et l’amélioration de la filtration de l’air dans les bâtiments fermés, a-t-il ajouté.

Même si les données publiées la semaine dernière n’ont montré que 3% de la population Après avoir reçu le dernier vaccin contre le COVID-19, de nombreux Américains à ce stade ont également eu une infection au COVID-19, ce qui signifie qu’ils bénéficient également d’une certaine immunité naturelle. Cependant, une étude publiée en août dans le Revue internationale de science moléculaire ont découvert que le risque de COVID long augmente avec les infections multiples au COVID-19, et de nombreuses personnes, comme celles qui sont immunodéprimées, ne sont toujours pas en mesure de se faire vacciner et de se protéger contre ce qui pourrait être une infection potentiellement mortelle.

“À l’heure actuelle, nous avons tellement de choses qui nous protègent de la grande catastrophe que nous avons connue avec Delta ou Alpha ou des variantes avant cela, et nous ne sommes pas encore dans cette situation”, a déclaré Rajnarayanan. “Si nous y allons, nous disposons des outils et de la capacité de l’atténuer rapidement par rapport à auparavant.”

Ces outils impliquent bien sûr les mêmes conseils depuis le début de la pandémie : porter des masques en public, se faire tester en cas d’exposition ou de symptômes, améliorer la qualité de l’air intérieur et se tenir à jour en matière de vaccination.