La variante globale OnePlus 11 apparaît sur Geekbench

Le OnePlus 11 est déjà sorti en Chine et nous attendons également ses débuts internationaux le 7 février lors de l’événement de lancement Cloud 11 qui aura lieu à New Delhi, en Inde. Pendant que nous attendons, une nouvelle liste Geekbench montre la variante globale OnePlus 11 portant le numéro de modèle CPH2451. Pour référence, l’OP 11 chinois déjà annoncé arbore l’identifiant PBH110 dans les certifications bien que les deux appareils soient équipés du même chipset Snapdragon 8 Gen 2 et jusqu’à 16 Go de RAM.







Tableau de bord OnePlus 11 (unité globale) Geekbench

Nous pouvons voir que l’OP 11 mondial a géré un impressionnant 1 468 points monocœur et un score multicœur de 4 965 sur la référence. Nous obtenons également la confirmation que le téléphone démarre Android 13 qui devrait être accompagné d’OxygenOS 13 cette fois-ci au lieu du Color OS 13 vu sur le modèle chinois. Pour plus de détails sur le OnePlus 11, rendez-vous sur nos nouvelles d’annonce où nous avons rassemblé tous les détails clés.









OnePlus 11

Source