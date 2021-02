La variante en cuir Realme GT 5G Bumblebee apparaît dans une affiche officielle

Nous avons partagé en exclusivité une image de la variante en cuir Realme GT 5G Bumblebee il y a quelques jours, et hier, Realme a partagé quelques photos nous donnant notre premier aperçu de la version arrière en verre de la GT 5G. Aujourd’hui, le vice-président de Realme, M. Xu Qi Chase, a partagé une affiche sur son compte Weibo, nous donnant un aperçu de la version GT 5G Bumblebee.

L’image ne révèle rien de nouveau mais reconfirme la présence d’une caméra principale 64MP sur la variante GT 5G Bumblebee. Realme n’a pas révélé le but des deux autres caméras dans la configuration, mais des rumeurs disent que nous examinons des téléobjectifs ultra-larges 13MP et 13MP.

La traduction automatique du message de M. Chase révèle que la variante jaune s’appellera « GT Ares Special Edition-Dawn », mais nous attendrons l’annonce officielle du 4 mars pour connaître le nom exact de la version en cuir.

Le vice-président de la société a également déclaré que le design du téléphone était inspiré des modèles GT classiques et a détaillé son processus de conception. Vous pouvez consulter la capture d’écran du message Weibo de M. Chase ci-dessous, traduit automatiquement du chinois, pour en savoir plus.





Traduction automatique du chinois

Le Realme GT 5G sera alimenté par le SoC Snapdragon 888 et devrait être livré avec Realme UI 2.0 basé sur Android 11, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Bien qu’il y ait probablement d’autres configurations de mémoire qui ne sont pas encore confirmées.

La GT 5G embarquera un écran de 120 Hz et prendra en charge une charge de 65 W, mais la capacité de la batterie reste inconnue.

La source (en chinois)