L’Afrique du Sud compte un total de 968 563 cas confirmés, dont 25 983 décès, de loin le plus grand nombre de cas dans toute l’Afrique. Les 54 pays d’Afrique, représentant 1,3 milliard de personnes, ont collectivement signalé plus de 2,59 millions de cas, dont plus de 61 000 décès, selon les chiffres publiés vendredi par les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.