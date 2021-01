La variante du coronavirus Kent peut être plus meurtrière que la souche d’origine car elle se multiplie plus rapidement à l’intérieur des poumons, ont averti les scientifiques de SAGE aujourd’hui.

Le combat britannique contre Covid a été porté un autre coup vendredi lorsque Boris Johnson a révélé que la nouvelle variante était environ 30% plus mortelle que le virus qui est sorti pour la première fois de Chine.

On savait depuis des mois que le variant de Kent était beaucoup plus infectieux que la souche d’origine, grâce à des mutations sur sa protéine de pointe qui facilitent la liaison aux cellules humaines.

Le professeur Peter Horby, un expert senior du SAGE qui a examiné les données, a déclaré aujourd’hui que les mutations qui le rendent plus transmissible pourraient également être à l’origine de sa létalité accrue.

Il a déclaré: « Si vous obtenez une liaison beaucoup plus forte … le virus est capable de se propager plus rapidement entre les cellules et cela peut augmenter le taux de maladie et le taux d’inflammation. »

Mais le professeur Horby a ajouté qu’il n’y avait « aucune preuve » de la résistance de la souche Kent aux vaccins ou même aux traitements Covid actuels.

Huit analyses distinctes comparant les taux de mortalité entre les deux souches de Covid dominantes qui circulent actuellement en Angleterre ont conclu que celle de Kent était plus mortelle.

Le professeur John Edmunds, scientifique en chef derrière l’une des huit études, a déclaré que bien que la conclusion soit « préoccupante », la proportion de personnes infectées qui meurent de la maladie pourrait encore être inférieure à celle du printemps, car les médecins ont plus de médicaments approuvés dans leur l’arsenal et les médecins se sont améliorés dans le traitement du virus.

La variante du coronavirus de Kent peut être plus mortelle que la souche d’origine car elle se multiplie plus rapidement à l’intérieur des poumons, ont averti aujourd’hui les scientifiques de SAGE Peter Horby (à gauche) et John Edmunds (à droite).

On pense qu’une mutation sur la protéine de pointe de la variante de Kent – qui dépasse du coronavirus et détourne les cellules humaines – la rendrait plus efficace pour infecter les gens. Cette soi-disant mutation N501Y pourrait également être ce qui rend la variante plus mortelle que les anciennes versions, selon le professeur Horby.

La variante Kent a été ramassée pour la première fois dans le sud-est à la fin septembre et est rapidement devenue la variété dominante au Royaume-Uni.

Il est responsable de la vague hivernale d’infections et d’hospitalisations qui a plongé l’Angleterre dans son troisième lock-out national.

Des études britanniques ont montré que la variante est entre 50 et 70% plus infectieuse que la souche d’origine.

On pense qu’une mutation sur la protéine de pointe de la variante – qui dépasse du coronavirus et détourne les cellules humaines – la rendrait plus efficace pour infecter les gens.

Cette soi-disant mutation N501Y pourrait également être ce qui rend la variante plus mortelle que les anciennes versions, selon le professeur Horby.

Il a déclaré: « Le changement N501Y augmente sa force de liaison aux cellules. Si vous obtenez une liaison beaucoup plus forte, vous aurez peut-être besoin d’une dose beaucoup plus faible pour être infecté.

«S’il est capable de se propager plus rapidement entre les cellules, cela peut augmenter le taux de maladie et le taux d’inflammation.

‘Mais il n’y a aucune preuve que ce virus [variant] se comporte en aucune façon différemment des traitements actuellement utilisés. Ces traitements ne sont pas liés au virus mais plutôt à la réponse de l’hôte.

Il n’y a qu’une poignée de médicaments qui ont été scientifiquement prouvés pour traiter Covid et réduire les taux de mortalité, y compris le stéroïde bon marché Dexamethasone et les anti-inflammatoires tocilizumab et sarilumab.

Tous les traitements approuvés visent à réduire la réaction excessive parfois fatale du corps à Covid.

Chez certaines personnes – en particulier les personnes âgées et celles souffrant de problèmes de santé sous-jacents – leur système immunitaire se détraque en essayant d’éliminer le Covid-19 dans le corps.

La complication mortelle voit les molécules immunitaires commencer à attaquer également les tissus sains, y compris les organes vitaux tels que le cœur et les poumons.

Le professeur Edmunds a déclaré aujourd’hui que bien que la variante de Kent soit plus mortelle que le Covid ordinaire, le taux de mortalité global de Covid pourrait être inférieur à celui du printemps.

De nombreuses études ont montré que le taux de mortalité des patients atteints de Covid en USI a chuté d’environ un tiers maintenant par rapport au pic d’avril.

On pense que les chances de survie sont plus élevées aujourd’hui qu’au début de la pandémie de Covid en raison de l’émergence de nouveaux traitements.

Les médecins sont également plus réticents à mettre des patients atteints de Covid sur des ventilateurs qu’ils ne l’étaient au printemps, après qu’il est devenu clair que les machines ont aggravé certains patients.