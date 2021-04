On craint que la variante du coronavirus KENT soit plus mortelle que la version originale.

Mais les scientifiques disent qu’ils n’ont trouvé aucune preuve que ce soit le cas, plusieurs mois après la première apparition de la souche.

* Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

La variante Kent est dominante au Royaume-Uni et a provoqué une augmentation des cas pendant l’hiver. Sur la photo: un patient Covid soigné à l’hôpital Queen Alexandra de Portsmouth, dans le sud de l’Angleterre, le 23 mars Crédit: AFP

Cela a encore compliqué les choses, car les scientifiques ont déclaré que des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour résoudre la question.

Mais il est de plus en plus évident qu’il se propage plus facilement, ce qui pose un autre type de défi.

La souche, nommée B117, est devenue la plus dominante au Royaume-Uni et a atteint tous les coins du globe.

Le Premier ministre Boris Johnson a averti en janvier qu’il y avait des signes que la souche avait causé plus de morts, flanqué de son conseiller scientifique en chef Sir Patrick Vallance.

Sir Patrick a déclaré que parmi les personnes qui ont été testées positives pour Covid, il existe «des preuves qu’il existe un risque accru» de décès pour ceux qui ont la nouvelle variante.

Il a toutefois averti qu’il n’y avait «aucune preuve réelle d’une augmentation de la mortalité» parmi les personnes admises à l’hôpital avec la variante.

Cela suggère que la variante est plus susceptible de vous mettre à l’hôpital en raison de ses caractéristiques biologiques. Mais une fois à l’hôpital, le risque de décès s’équilibre.

Une nouvelle petite étude soutient cette théorie.

Cela suggérait que la souche Kent n’était pas plus mortelle chez les patients Covid à Londres une fois qu’ils étaient à l’hôpital.

Les chercheurs ont analysé 341 patients atteints de coronavirus admis à l’hôpital University College London (UCL) et à l’hôpital universitaire North Middlesex entre le 9 novembre et le 20 décembre.

Ils ont découvert que les patients atteints de la variante de Kent avaient une charge virale plus élevée, ce qui suggère qu’ils rejetaient plus de particules virales vers les personnes qui les entouraient.

Selon les résultats du journal The Lancet Infectious Diseases, un total de 36 pour cent (72 sur 198) des patients B117 sont tombés gravement malades ou sont décédés, contre 38 pour cent de ceux avec une souche différente.

Environ 16 pour cent (31 sur 198) sont décédés dans les 28 jours, contre 17 pour cent (24 sur 141) pour les personnes atteintes d’une infection non B117.

Simon Clarke, professeur agrégé en microbiologie cellulaire à l’Université de Reading, n’a pas été surpris par les résultats.

Il a déclaré au Sun: «Lorsque le potentiel de mortalité accrue a été évoqué par Patrick Vallance, il a déclaré qu’ils ne pouvaient pas observer l’effet chez les patients hospitalisés.

«Cet article ne porte que sur les patients hospitalisés – alors pourquoi cette surprise?»

Il a ajouté: «Cette étude n’a pris en compte aucun autre traitement que les patients recevaient ou la possibilité que certains patients aient pu avoir reçu une ventilation pour des raisons autres que Covid-19, ce qui aurait bien pu fausser les données.»

Le Dr Clarke a noté que l’étude était «assez petite» et que «trois études beaucoup plus grandes et plus puissantes aboutissent à un point de vue opposé» – que la variante de Kent est plus mortelle.

Le conseiller scientifique en chef, Sir Patrick Vallance, a déclaré en janvier que les données de test suggéraient que la variante de Kent était plus mortelle, alors qu’il n’y avait aucune preuve de cela dans les données hospitalières. Crédit: No 10 Downing Street. / BEEM

Dans l’ensemble, il estime que «le poids de la preuve va actuellement fortement» dans la direction selon laquelle la variante de Kent au niveau biologique entraîne une mortalité plus élevée, même si cela n’apparaît pas dans les données hospitalières.

Cependant, dans un commentaire lié à l’étude, les chercheurs de Singapour ont déclaré que la dernière étude avait des «avantages», y compris un moyen plus fiable de tester si les patients avaient le Kent ou d’autres variantes.

Ils ont dit que bien que de grandes études aient trouvé «une différence significative» dans la mortalité à grande échelle, en fin de compte, le risque pour une personne avec la variante de Kent est «probablement minime».

Mais les résultats «rassurants» nécessitent une confirmation supplémentaire dans des études plus larges.

Pendant ce temps, une étude distincte publiée dans The Lancet Public Health a utilisé les données enregistrées par 37000 utilisateurs de l’application d’étude ZOE Covid Symptom qui ont été testés positifs pour Covid entre le 28 septembre et le 27 décembre.

L’analyse a été menée par King’s College London (KCL) et a couvert une période pendant laquelle la variante de Kent s’est répandue rapidement dans le sud et l’est de l’Angleterre.

Il n’y avait aucune différence dans le type de symptômes que les personnes ressentaient avec la variante de Kent, leur durée de vie ou la probabilité d’une longue durée de Covid, selon l’étude.

C’est en contraste avec ce que le Bureau des statistiques nationales a montré, constatant que la perte de goût et d’odeur est moins fréquente chez ceux qui ont la variante Kent, tandis que la toux est plus fréquente.

Cependant, les auteurs de KCL ont constaté que la variante augmentait le nombre R global de 1,35 fois (35%) par rapport à la souche d’origine.

Le nombre R correspond au nombre de personnes à qui une personne infectée par Covid transmet le virus.

Malgré cela, l’équipe a déclaré qu’elle pensait que les vaccins et les mesures de verrouillage fonctionneraient toujours contre cela.

Les auteurs des deux études ont reconnu que les résultats diffèrent de certaines autres études explorant la gravité de la variante et ont appelé à plus de recherche.

Quelles études ont montré un risque accru de décès avec la variante de Kent?

En février, NERVTAG, un sous-groupe de Sage, a déclaré qu’il pensait qu’il était « probable » que la souche ait causé plus de décès et d’hospitalisations.

Son article décrivait une étude de la London School of Hygiene & Tropical Medicine suggérant que le risque de décès était 58% plus élevé.

Pendant ce temps, l’Imperial College de Londres a estimé qu’il était de 36% plus élevé, et Public Health England et l’Université d’Exeter ont suggéré qu’il était entre 65 et 70% plus élevé.

La variation des résultats était attendue car la variante de Kent n’existait que depuis septembre et les scientifiques recueillaient toujours des données sur le nombre de personnes en décédant.

En mars, une étude des universités d’Exeter et de Bristol a déclaré que la variante Kent était entre 32% et 100% (le double) plus meurtrière.

Le Dr Robert Challen, auteur principal de l’étude de l’Université d’Exeter, a déclaré: «Dans la communauté, la mort de Covid-19 est encore un événement rare, mais la variante B.1.1.7 augmente le risque.»

Ceci était basé sur les données des patients hospitalisés, suggérant donc que les patients avaient un risque accru de mortalité même une fois qu’ils étaient pris en charge par des médecins.

Mais le Dr Julian Tang, virologue à l’Université de Leicester, a déclaré qu’il n’était «pas très convaincu par les résultats» qui sont venus des mois d’hiver.

Il a déclaré: «Les températures hivernales les plus froides qui se produisent en janvier / février peuvent exacerber toutes les comorbidités qui prédisposent à des issues plus graves de Covid-19 – comme les maladies chroniques cardiaques, pulmonaires, rénales, neurologiques – y compris le diabète, l’hypertension (stress cardiaque).

«Nous devons vraiment revoir cela au printemps pour tenir compte du facteur temps froid.»