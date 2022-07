La variante dominante BA.5 de Covid-19 signale que nous ne sommes toujours pas clairs

La sous-variante BA.5 Covid-19 est désormais la souche la plus dominante dans le pays ; la variante hautement infectieuse a provoqué une augmentation des cas et des hospitalisations à la fois dans des points chauds comme New York et dans l’ensemble du pays, mais l’action et les messages de santé publique sont moins agressifs que lors des épidémies précédentes.

BA.5 provoque généralement des symptômes familiers tels que fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, toux et maux de gorge, mais peut toujours provoquer une maladie grave, en particulier chez les personnes souffrant de maladies préexistantes. Il est même entré dans les plus hautes sphères du pouvoir, le médecin du président Joe Biden déclarant dans une lettre samedi que Biden est probablement infecté par BA.5. Mais on s’est peu concentré sur le plan national pour garder la sous-variante sous contrôle, que l’administration Biden a déployé le 12 juillet.

Le suivi de l’augmentation de BA.5 est quelque peu compliqué en raison d’une augmentation des tests rapides à domicile pour confirmer l’infection, plutôt que des tests en milieu clinique, qui se rendraient aux autorités sanitaires et brosseraient un tableau plus complet des données. Alors que le nombre de cas est loin du niveau des infections dues à l’omicron l’hiver dernier, le total hebdomadaire des admissions à l’hôpital a globalement augmenté régulièrement au cours du mois dernier, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

De plus, il est probable que toute l’ampleur de l’épidémie de BA.5 ne soit pas prise en compte par les données disponibles. Dans certains endroits comme San Diego qui utilisent la surveillance des eaux usées, l’analyse des eaux usées a montré une augmentation massive des copies du virus rejetées dans les eaux usées de la communauté – 15,5 millions de copies par litre d’eaux usées mercredi de la semaine dernière, contre 8 millions de copies par litre du même emplacement la semaine précédente, selon Paul Sisson du San Diego Union-Tribune. Cette tendance contredit directement les données disponibles du département de la santé du comté de San Diego, qui ont en fait montré des taux positifs en baisse de 8,3% sur la même période. À titre de comparaison, a rapporté Sisson, il y avait 47,6 millions d’exemplaires par litre au même endroit le 9 janvier 2022, pendant la vague omicron.

L’avantage de BA.5 et de sa sous-variante omicron BA.4 provient probablement d’une combinaison de transmissibilité accrue et de mutations qui améliorent leur capacité à échapper à l’immunité des personnes contre une infection ou une vaccination antérieure, Natalie Dean, professeure agrégée de biostatistique et de bioinformatique et d’épidémiologie à la Rollins School of Public Health de l’Université Emory, a déclaré à Reuters. “Vous n’avez même pas besoin d’une augmentation de la transmissibilité pour expliquer l’avantage”, a-t-elle déclaré.

Compte tenu des données montrant de faibles taux de maladies graves et de décès dans de nombreux endroits et de fatigue avec les restrictions de Covid-19, de nombreuses autorités sanitaires ne resserrent pas les restrictions précédemment assouplies.

« Je suis comme tout le monde : je déteste porter ce masque. Mais plus que cela, je déteste l’idée que je pourrais transmettre accidentellement à quelqu’un d’autre », a déclaré Barbara Ferrer, directrice de la santé publique du comté de Los Angeles, au New York Times. “C’est ma plus grande peur – que nous soyons si impatients d’en finir avec ce virus que nous devenons complaisants.”

La ville de New York est un point chaud. Est-ce que quelqu’un s’en soucie?

Tout au long de la pandémie, New York a été un point chaud ; les conditions de vie surpeuplées et les transports en commun facilitent la propagation du virus dans l’air. Bien que le taux d’infection BA.5 de la ville soit loin de ce qu’il était avec les vagues précédentes, il continue d’augmenter – et peut même être beaucoup plus élevé que les données disponibles ne le montrent.

Comme le souligne le rapport du Times, le programme de test et de traçage de la ville de New York a été supprimé en avril sous la direction du maire Eric Adams – qui a contracté Covid-19 ce mois-là. Les restaurants n’ont plus besoin de preuve de vaccination pour entrer, et le mandat de masque de la ville a pris fin en mars, bien que les masques soient toujours requis dans les transports en commun. Malgré la hausse de la ville et la recommandation de son propre département de la santé selon laquelle les gens se masquent à l’intérieur, Adams a résisté à plusieurs reprises à ramener le mandat du masque.

“Nous réévaluons toujours nos efforts de réponse pour nous assurer que nous fournissons aux New-Yorkais les meilleures informations possibles et pour qu’ils puissent prendre les décisions qui leur conviennent”, a déclaré Fabien Levy, attaché de presse d’Adams, à Vox dans un e-mail. Cependant, comme City & State, un média couvrant la politique de New York et d’Albany, l’a noté plus tôt ce mois-ci, le ministère de la Santé de la ville de New York a supprimé un système d’alerte à code couleur qui comprenait des conseils spécifiques sur la façon de gérer différents niveaux de Covid. -19 épidémie, y compris les mesures de santé publique à adopter. Comme le New York Times l’a rapporté plus tôt ce mois-ci, le système – qu’Adams a dévoilé en mars – a recommandé au maire d’exiger des masques faciaux à l’intérieur et à l’extérieur bondé, et de ramener l’exigence de vaccin pour entrer dans les restaurants et les bars.

Dimanche, le site Web indique toujours que l’administration «réévalue le système d’alerte COVID de la ville» et conseille aux utilisateurs de «revenir ici pour les mises à jour dans les semaines à venir». Il recommande également aux New-Yorkais de “porter un masque de haute qualité dans tous les lieux publics intérieurs et autour des foules à l’extérieur”, car “il existe actuellement des niveaux de transmission élevés de COVID-19 dans toute la ville”.

Au lieu de ramener de telles mesures, le bureau d’Adams a promu la vaccination, les lieux de test à domicile et dans la communauté et les antiviraux pour lutter contre Covid-19.

“New York est le chef de file du pays en matière de tests et de traitement, et, au cours des six derniers mois seulement, nous avons distribué plus de 35 millions de tests à domicile aux New-Yorkais et dispensé environ 90 000 cours de Paxlovid”, a déclaré Levy dans son e-mail à Vox. “Nous examinons les chiffres tous les jours et continuerons de suivre les conseils d’experts de la santé pour assurer la sécurité et la santé des New-Yorkais.”

Mais les New-Yorkais continuent de tomber malades, avec des cas signalés de Covid-19 en hausse de 22 % au cours des deux dernières semaines, des hospitalisations en hausse de 25 % et des décès en hausse de 29 %, selon le New York Times. Encore une fois, les chiffres sont encore petits en comparaison; une moyenne quotidienne de 12 décès n’a rien à voir avec les moyennes quotidiennes du printemps 2020. Les vaccins et les antiviraux aident sans aucun doute à prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès – mais ils doivent être complétés par d’autres mesures d’atténuation et de soutien comme le masquage, comme l’a souligné Ed Yong dans son article pour l’Atlantique plus tôt ce mois-ci.

Les choses ne sont pas si claires de la Maison Blanche non plus

Biden a été testé positif au Covid-19 jeudi, et bien qu’il travaille encore et ne présente que des symptômes bénins, son âge – il a 79 ans – l’expose à un risque accru de complications de la maladie. Il a été boosté deux fois, comme Dylan Scott et Li Zhou de Vox l’ont écrit jeudi, et est traité avec du paxlovid. Dans une courte adresse vidéo publiée sur Twitter, Biden a assuré au public qu’il se sentait bien et qu’il faisait beaucoup de travail.

Bien qu’il ait partagé qu’il avait été vacciné et complètement boosté, il n’a donné aucun conseil à ceux qui regardaient – ​​aucune exhortation à se faire vacciner ou à booster, ou à porter des masques à l’intérieur. «En attendant, gardez la foi», a-t-il dit. “Ça va aller bien.”

Cela ne veut pas dire que la Maison Blanche n’a fait aucun effort ces derniers temps pour lutter contre la prévalence de BA.5 ; le 12 juillet, l’administration a déployé de nouvelles directives pour gérer la dernière sous-variante de Covid-19.

Un communiqué de presse annonçant la stratégie a reconnu que la capacité apparente de BA.5 à échapper au moins à une partie de l’immunité “a le potentiel de provoquer une augmentation du nombre d’infections dans les semaines à venir”, en particulier lorsque les personnes ne sont pas vaccinées ou lorsque l’immunité vaccinale diminue.

Pour résoudre ce problème, la proposition de la Maison Blanche comprend l’augmentation de l’accès aux traitements antiviraux comme celui que prend Biden, ainsi que la poursuite de l’encouragement de l’utilisation des vaccins et des rappels. L’augmentation de la disponibilité et de l’accès aux tests gratuits est également un principe clé de la stratégie, tout comme une meilleure ventilation, un accès accru au traitement préventif Evusheld pour les personnes immunodéprimées, et la garantie d’un accès aux respirateurs et une indication claire des situations dans lesquelles le port du masque est conseillé.

Cette proposition présente au moins une approche globale – sinon agressive – de la nouvelle sous-variante et de la « nouvelle normalité » de la vie avec Covid-19. Comme les experts l’ont averti tout au long de la pandémie, compter sur les vaccins comme une solution miracle, en particulier lorsqu’un rappel de vaccin spécifique à l’omicron est dans des mois, n’arrêtera pas Covid-19 et n’empêchera pas la formation de nouvelles variantes. Comme le souligne Yong, nous ne savons pas à quoi ressembleront ces variantes, et nous n’avons aucun moyen de prédire la gravité de la maladie qui en résulte, ou la manière dont elles échapperont à nos réponses immunitaires à l’avenir.

“Tout le monde espère obtenir un degré de ce qu’ils appellent l’endémicité – vivre avec le virus à un niveau qui ne perturbe pas la société”, a déclaré Anthony Fauci, le plus grand expert américain en maladies infectieuses, à Barron’s dans une interview jeudi. « C’est là que je pense que nous allons. Je ne crois pas que nous allons éradiquer cela.