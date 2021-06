La variante Delta voit les cas de Covid augmenter de 65% en une semaine au milieu des craintes de retard du jour de la liberté du 21 juin

MATT HANCOCK SUR LA VACCINATION DES ENFANTS (SUITE….)

Hancock a déclaré à l’émission Trevor Phillips On Sunday de Sky News: « À partir d’aujourd’hui, nous vaccinons les personnes âgées de 30 ans et plus, la semaine prochaine, nous allons ouvrir la vaccination aux moins de 30 ans qui sont des adultes, nous avons donc quelques semaines encore jusqu’à ce que nous arrivions avec un plan pour exactement comment et si nous allons de l’avant.

« Nous savons que le vaccin à la fois vous protège et vous aide à arrêter de transmettre, et je veux protéger l’éducation autant que n’importe qui … et ainsi m’assurer que nous n’ayons pas à rentrer chez nous avec toutes ces bulles, d’autant plus que nous vu à l’automne par exemple, qui a des avantages pour l’éducation. »

Ses commentaires interviennent alors qu’un conseiller du gouvernement a déclaré qu’il n’était « pas sûr » que c’était le bon moment pour vacciner les enfants alors que des vaccins étaient nécessaires dans les pays en développement pour se prémunir contre les décès.

Le professeur Calum Semple, membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), a déclaré à BBC Breakfast : « Si nous n’avons pas assez de vaccins dans le monde et que vous voulez faire le plus pour sauver des vies, alors envoyez le vaccin en Afrique ou en Inde, dans des endroits qui en ont besoin, aurait en fait un impact plus important.

« Il y a un équilibre moral et éthique vraiment intéressant ici entre faire le plus pour la plupart des gens sur un bénéfice mondial et faire le plus pour la société, le bien-être, dans notre pays. »