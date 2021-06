La variante delta se répand en Europe et ne peut être arrêtée

L’Espagne et le Portugal ont également signalé une augmentation des cas de variante delta, tout comme la Pologne, la Russie, la Suisse et la Turquie. De plus, la variante delta plus – une mutation de la mutation delta – a également été détectée dans des poches d’Europe.

Un certain nombre de pays européens ont introduit de nouvelles restrictions sur les visiteurs du Royaume-Uni, mais les experts pensent que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne décolle en Europe continentale – et il y a déjà des signaux forts qu’il a déjà.

L’UE est certainement préoccupée par la propagation de la variante delta hautement infectieuse qui, selon les preuves, est environ 60% plus transmissible que la variante alpha trouvée pour la première fois en Angleterre, provoque plus d’hospitalisations et réduit légèrement l’efficacité des vaccins.

Maintenant, il y a de plus en plus de signes que l’Europe continentale connaît également une forte augmentation des cas.

L’Allemagne et la France font partie des pays qui ont imposé des restrictions de quarantaine aux voyageurs britanniques et Berlin est allé plus loin, appelant l’UE à adopter une approche unifiée lorsqu’il s’agit d’obliger les voyageurs britanniques qui viennent dans le bloc à se mettre en quarantaine.

Cette décision pourrait probablement être le fait d’agir trop peu, trop tard, notent les experts.

« Je doute que les pays européens avec leurs économies ouvertes et leurs contrôles aux frontières plus limités, leurs mesures de quarantaine et leur suivi et traçage soient en mesure de repousser le delta pendant longtemps … d’autant plus qu’il existe déjà une circulation locale importante », Tom Wenseleers, un évolutionniste biologiste et biostatisticien de l’Université catholique de Louvain en Belgique, a déclaré mardi à CNBC.

Il a noté que le nombre réel d’infections en Europe causées par la variante delta pourrait être beaucoup plus élevé que les estimations ne le suggèrent actuellement.

« J’estime qu’au Portugal, 90 % des cas diagnostiqués maintenant peuvent être delta, mais avec une forte concentration géographique autour de Lisbonne. De nombreux autres pays d’Europe, comme l’Espagne, l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, la Suède et les Pays-Bas ne sont cependant pas loin derrière , avec plus de 50% de tous les cas diagnostiqués désormais estimés comme étant delta là-bas », a-t-il noté.

La variante delta représente désormais 95% de tous les nouveaux cas séquencés au Royaume-Uni et là où la Grande-Bretagne va, il est probable que les États-Unis et l’Europe suivront, selon les experts. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies dit la semaine dernière qu’il estime qu’à la fin du mois d’août, la variante delta représentera 90 % de tous les virus Covid circulant dans l’UE.