La variante delta se propage alors que les infections augmentent dans 48 États

Les États-Unis signalent à nouveau plus de 1 000 nouvelles infections à coronavirus chaque heure, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins pour la semaine se terminant mercredi.

Le pays enregistre en moyenne environ 25 300 nouveaux cas par jour, soit plus du double du taux de la semaine du 22 juin. Le total a augmenté dans 48 États – tous sauf l’Iowa et le Dakota du Sud. Pourtant, les totaux ne représentent qu’environ 10% des chiffres rapportés aux États-Unis lors de leur pire semaine de janvier.

Les décès ont également augmenté dans la plupart des États, et les décès et les infections sont également à nouveau en hausse dans le monde. L’Organisation mondiale de la santé a signalé que le nombre de décès avait augmenté la semaine dernière après neuf semaines consécutives de baisse. Il a enregistré plus de 55 000 vies perdues, une augmentation de 3 % par rapport à la semaine précédente. Les cas ont augmenté de 10% la semaine dernière pour atteindre près de 3 millions, a déclaré l’OMS.

Les faibles taux de vaccination, l’assouplissement des règles de masque et d’autres précautions, et la propagation rapide de la variante delta plus contagieuse sont blâmés. Sarah McCool, professeur de santé publique à la Georgia State University, a déclaré que la combinaison équivalait à une « recette pour une potentielle poudrière ».

Aussi dans l’actualité :

►Le nombre d’Américains demandant des allocations de chômage a atteint son plus bas niveau depuis la pandémie a frappé l’année dernière,

►Les Yankees de New York reprendront 100% de leur capacité au Yankee Stadium, à commencer par le match d’ouverture de la série de vendredi soir contre les Athletics d’Oakland.

►Rich Eisen, qui ancre la couverture des événements spéciaux pour le réseau NFL, est en quarantaine avec COVID-19 malgré avoir reçu les deux doses du vaccin Pfizer en février, selon une publication Instagram jeudi.

►Le gardien de l’équipe nationale d’USA Basketball Bradley Beal, l’un des meilleurs buteurs de la NBA, a été placé dans des protocoles de santé et de sécurité quelques jours seulement avant le début des Jeux olympiques, a déclaré une personne familière avec le développement à USA TODAY Sports. Sa disponibilité pour les jeux était incertaine.

►Les infections à coronavirus en Grande-Bretagne ont atteint un nouveau sommet en six mois jeudi, tandis que le nombre de décès dus au COVID-19 était le plus élevé depuis fin mars. Le gouvernement a averti que 100 000 infections quotidiennes pourraient être possibles cet été.

►Le Nebraska reprendra la communication des statistiques sur les coronavirus après avoir abandonné la pratique il y a une semaine après que des experts en santé publique eurent largement critiqué la décision. Les mises à jour seront hebdomadaires plutôt que quotidiennes.

►De nouveaux cas de coronavirus ont bondi à New York au cours de la semaine se terminant dimanche, en hausse de 66%, selon les records nationaux et nationaux.

►Les États-Unis expédient plus de 3,2 millions de doses du vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson aux Philippines.

►La deuxième plus grande ville d’Australie, Melbourne, a commencé jeudi soir un verrouillage de cinq jours en raison de la croissance des grappes de COVID-19.

►L’Italie envoie plus de 25 tonnes de ventilateurs, masques, blouses chirurgicales, gants jetables et gel pour les mains en Tunisie. Le mois dernier, la Tunisie avait l’un des taux d’infection par habitant les plus élevés d’Afrique. Matshidiso Moeti, directeur de l’OMS pour l’Afrique, a déclaré que certains hôpitaux à travers le continent de 1,3 milliard de personnes sont au point de rupture.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 33,95 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 608 100 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 188,6 millions de cas et plus de 4 millions de décès. Plus de 160 millions d’Américains – 48,2% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Des milliers d’écoliers de la nation Navajo vivent sans accès à Internet, sans ordinateur, sans service cellulaire ou sans électricité. Lorsque la pandémie a frappé, plus de 23 398 étudiants amérindiens du Nouveau-Mexique ne disposaient pas de l’Internet haut débit et des appareils dont ils avaient besoin pour l’apprentissage à distance, a conclu le département de l’éducation publique de l’État. Le vrai nombre est nettement plus élevé.

Le chef de l’OMS dit qu’il était «prématuré» d’exclure une fuite de laboratoire COVID-19

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a reconnu qu’il était prématuré d’exclure un lien potentiel entre la pandémie de COVID-19 et une fuite de laboratoire, et il a déclaré jeudi qu’il demandait à la Chine d’être plus transparente alors que les scientifiques recherchent les origines du coronavirus.

Dans une rare dérogation à sa déférence habituelle envers les pays membres puissants, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que l’accès aux données brutes avait été un défi pour l’équipe internationale qui s’est rendue en Chine plus tôt cette année pour enquêter sur la source du COVID-19. Les premiers cas humains ont été identifiés dans la ville chinoise de Wuhan.

Tedros a déclaré aux journalistes que l’agence de santé des Nations Unies basée à Genève « demande en fait à la Chine d’être transparente, ouverte et de coopérer, en particulier sur les informations, les données brutes que nous avons demandées au début de la pandémie ».

Il a déclaré qu’il y avait eu une « poussée prématurée » pour écarter la théorie selon laquelle le virus aurait pu s’échapper d’un laboratoire du gouvernement chinois à Wuhan – sapant le propre rapport de l’OMS de mars, qui a conclu qu’une fuite de laboratoire était « extrêmement improbable ».

Fauci dit que le combat COVID-19 du Missouri est attendu, mais peut être freiné

Le Dr Anthony Fauci a qualifié la lutte renouvelée du Missouri contre COVID-19 de « entièrement prévisible » mais a exhorté la vaccination par le biais d’initiatives locales et communautaires dans l’État Show-Me pour réprimer l’augmentation du nombre de cas et des hospitalisations.

Dans une interview jeudi avec le Springfield News-Leader, qui fait partie du réseau USA TODAY, le directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses et conseiller médical en chef du président a cité le taux de vaccination retardé de l’État comme un indicateur clé de la variante du virus delta. monter.

« Si vous avez un faible niveau de vaccination, ce que certaines sections de l’État du Missouri ont, vous allez voir une augmentation des infections, ce qui pourrait finalement conduire à une augmentation des hospitalisations », a déclaré Fauci.

Le Missouri reste à la traîne par rapport à la moyenne nationale du taux de vaccination, avec 39,9% de la population entièrement vaccinée jeudi, selon les données de l’État. Springfield et le sud-ouest du Missouri ont subi de plein fouet l’augmentation des infections et des hospitalisations dans l’État ces dernières semaines, les hôpitaux étant presque à pleine capacité et le département de la santé du comté de Springfield/Greene demandant un autre site de soins à l’État cette semaine. Lire la suite.

– Galen Bacharier, Springfield News-Leader

Les cas de COVID-19 atteignent leur plus haut niveau en six mois à Tokyo une semaine avant les Jeux olympiques

Les nouveaux cas de coronavirus ont atteint 1 308 à Tokyo jeudi, un sommet en six mois, alors que les craintes augmentent d’une éventuelle augmentation spectaculaire qui pourrait inonder les hôpitaux pendant les Jeux olympiques qui commencent dans huit jours.

Tokyo est sous un quatrième état d’urgence, qui a commencé lundi et oblige les restaurants et les bars à fermer tôt et à ne pas servir d’alcool pendant les Jeux olympiques, qui commencent le 23 juillet.

Le décompte de jeudi est le plus élevé depuis que 1 485 ont été enregistrés le 21 janvier, lorsque le Japon était sous un état d’urgence antérieur, et est également un bond par rapport aux 1 149 de mercredi.

Le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, a noté que la plus forte augmentation des cas graves et des hospitalisations concernait les personnes dans la cinquantaine et moins qui ne sont en grande partie pas vaccinées. Elle s’est dite préoccupée par l’impact sur le système médical alors que les infections sont propulsées par la souche delta plus contagieuse du virus. Lire la suite.

Un artiste couvrira le National Mall de 600 000 drapeaux blancs pour les victimes de COVID

Plus de 600 000 drapeaux blancs couvriront le National Mall cet automne dans une installation d’art public honorant les victimes de COVID-19 aux États-Unis

L’artiste du Maryland Suzanne Brennan Firstenberg a annoncé jeudi le projet « In America: Remember » pour créer « une opportunité nationale de réfléchir sur l’énorme bilan de la pandémie de 2020 et 2021 ».

« Cet automne, alors que les employeurs ramènent les travailleurs dans les immeubles de bureaux et que les étudiants retournent à l’école, il sera trop facile de » revenir à la normale « », a déclaré Brennan Firstenberg dans un communiqué de presse. « Mais pour une famille américaine sur trois, il n’y a pas de normal. »

L’installation se déroulera du 17 septembre au 3 octobre. Les visiteurs seront autorisés à parcourir les 3,8 miles de sentiers et à dédier un drapeau à un être cher. Les personnes qui ne peuvent pas visiter en personne peuvent dédier un drapeau en ligne pour apparaître sous forme physique sur le centre commercial.

Brennan Firstenberg a installé le projet pour la première fois l’automne dernier sur un site du stade commémoratif Robert F. Kennedy de DC, où elle a placé plus de 267 000 drapeaux avant que l’exposition ne manque d’espace.

Une étude identifie plus de 200 symptômes de COVID-19 à long terme

Une nouvelle étude mondiale publiée dans le Lancet a identifié plus de 200 symptômes de COVID-19 à long terme couvrant 10 systèmes organiques, la majorité des répondants se rétablissant encore plusieurs mois après leur diagnostic.

Les symptômes les plus courants après six mois étaient la fatigue, le dysfonctionnement cognitif et le malaise post-effort. D’autres comprenaient divers problèmes pulmonaires et cardiovasculaires.

Plus de 3 700 personnes atteintes de COVID-19 confirmées ou suspectées de 56 pays ont participé à l’étude. Plus de 90 % des répondants ont eu un temps de récupération supérieur à 35 semaines.

« Beaucoup de cliniques post-COVID au Royaume-Uni se sont concentrées sur la réadaptation respiratoire. Il est vrai que beaucoup de gens souffrent d’essoufflement, mais ils ont aussi beaucoup d’autres problèmes et types de symptômes dont les cliniques ont besoin pour fournir un plus approche holistique », a déclaré au Guardian Athena Akrami, neuroscientifique à l’University College London et auteur principal de l’étude.

Le chirurgien général qualifie la désinformation sur la santé de « menace urgente »

Le Dr Vivek Murthy a publié jeudi son premier avis en tant que chirurgien général du président Joe Biden, mettant en garde contre la « menace urgente de désinformation sur la santé » pendant la pandémie.

Dans l’avis, Murthy a déclaré que la désinformation et la désinformation ont contribué à une baisse des vaccinations contre le COVID-19 et à une augmentation de la violence contre les responsables de la santé et d’autres appliquant des protocoles de distanciation sociale. Environ les deux tiers des adultes américains ont reçu au moins une dose du vaccin COVID-19, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

L’avis présente également diverses mesures que les individus, les familles, les éducateurs, les professionnels de la santé, les journalistes et les entreprises technologiques, entre autres, peuvent prendre pour lutter contre la désinformation.

« La désinformation sur la santé est une menace urgente pour la santé publique. Elle peut semer la confusion, semer la méfiance et saper les efforts de santé publique, y compris notre travail en cours pour mettre fin à la pandémie de COVID-19 », a déclaré Murthy dans un communiqué.

L’Indonésie devient le nouveau point chaud du virus en Asie, dépassant le nombre de cas en Inde

L’Indonésie a signalé plus de 54 000 nouveaux cas de coronavirus pour la première fois mercredi, dépassant les récentes infections quotidiennes en Inde, dont l’épidémie catastrophique est en baisse, et devenant le nouveau point chaud de virus en Asie.

Les autorités craignent que la variante du delta, la plus transmissible, ne se propage désormais à partir des îles de Java et de Bali, où des épidémies ont provoqué un verrouillage partiel qui a fermé les lieux de culte, les centres commerciaux, les parcs et les restaurants. Le ministère de la Santé a signalé 54 517 nouveaux cas mercredi ; il y a un mois, les cas quotidiens s’élevaient à environ 8 000.

Contributeur : Mike Stucka, USA TODAY ; The Associated Press.