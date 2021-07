La variante delta se propage alors que les infections augmentent dans 48 États: actualités COVID-19

Les États-Unis signalent à nouveau plus de 1 000 nouvelles infections à coronavirus chaque heure, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins pour la semaine se terminant mercredi.

Le pays enregistre en moyenne environ 25 300 nouveaux cas par jour, soit plus du double des 11 300 par jour de la semaine du 22 juin. Le total a augmenté dans 48 États – tous sauf l’Iowa et le Dakota du Sud. Pourtant, les totaux ne représentent qu’environ 10 % des chiffres signalés au cours de la pire semaine de janvier.

Les décès ont également augmenté dans la plupart des États, et les décès et les infections sont également à nouveau en hausse dans le monde. L’Organisation mondiale de la santé a signalé que le nombre de décès avait augmenté la semaine dernière après neuf semaines consécutives de baisse. Il a enregistré plus de 55 000 vies perdues, une augmentation de 3 % par rapport à la semaine précédente. Les cas ont augmenté de 10% la semaine dernière pour atteindre près de 3 millions, a déclaré l’OMS.

Les faibles taux de vaccination, l’assouplissement des règles de masque et d’autres précautions, et la propagation rapide de la variante delta plus contagieuse sont blâmés. Sarah McCool, professeur de santé publique à la Georgia State University, a déclaré que la combinaison équivalait à une « recette pour une potentielle poudrière ».

Aussi dans l’actualité :

►Le gardien de l’équipe nationale d’USA Basketball Bradley Beal, l’un des meilleurs buteurs de la NBA, a été placé dans des protocoles de santé et de sécurité quelques jours seulement avant le début des Jeux olympiques, a déclaré une personne familière avec le développement à USA TODAY Sports. Sa disponibilité pour les jeux était incertaine.

►Les cas quotidiens de coronavirus en Grande-Bretagne ont dépassé les 40 000 pour la première fois en près de six mois. Le gouvernement a averti que 100 000 infections quotidiennes pourraient être possibles cet été.

►Le Nebraska reprendra la communication des statistiques sur les coronavirus après avoir abandonné la pratique il y a une semaine après que des experts en santé publique eurent largement critiqué la décision. Les mises à jour seront hebdomadaires plutôt que quotidiennes.

►De nouveaux cas de coronavirus ont bondi à New York au cours de la semaine se terminant dimanche, augmentant de 66% alors que 3 970 cas ont été signalés, selon les registres des États et nationaux.

►Johnson & Johnson a déclaré que son injection à dose unique protège contre la variante delta et produit une réponse immunitaire qui dure huit mois et plus. La société a annoncé les résultats de l’étude de préimpression plus tôt ce mois-ci et a publié mercredi les résultats intermédiaires de l’étude dans le New England Journal of Medicine.

►Avec l’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo dans un peu plus d’une semaine, Tokyo a signalé mercredi son plus grand nombre de nouveaux cas de COVID-19 en près de six mois, a déclaré le gouvernement métropolitain de Tokyo.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 33,95 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 608 100 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 188,56 millions de cas et plus de 4 millions de décès. Plus de 160 millions d’Américains – 48,2% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Des milliers d’écoliers de la nation Navajo vivent sans accès à Internet, sans ordinateur, sans service cellulaire ou sans services de base comme l’électricité. Lorsque la pandémie a frappé, plus de 23 398 étudiants amérindiens du Nouveau-Mexique ne disposaient pas de l’Internet haut débit et des appareils dont ils avaient besoin pour l’apprentissage à distance, a conclu le département de l’éducation publique de l’État. Le nombre réel est nettement plus élevé.

Un artiste couvrira le National Mall de plus de 600 000 drapeaux blancs aux victimes du hCOVID-19

Plus de 600 000 drapeaux blancs couvriront le National Mall cet automne dans une installation d’art public honorant les victimes de COVID-19 aux États-Unis

L’artiste du Maryland Suzanne Brennan Firstenberg a annoncé jeudi le projet « In America: Remember » pour créer « une opportunité nationale de réfléchir sur l’énorme bilan de la pandémie de 2020 et 2021 ».

« Cet automne, alors que les employeurs ramènent les travailleurs dans les immeubles de bureaux et que les étudiants retournent à l’école, il sera trop facile de » revenir à la normale « », a déclaré Brennan Firstenberg dans un communiqué de presse. « Mais pour une famille américaine sur trois, il n’y a pas de normal. »

Brennan Firstenberg a déclaré que l’installation est « plus qu’un acte de commémoration ». Cela « fournira également un rappel visuel historique pour les années à venir qu’être américain signifie prendre soin de tous les Américains ».

L’installation se déroulera du 17 septembre au 3 octobre. Les personnes qui ne peuvent pas visiter en personne peuvent dédier un drapeau en ligne pour apparaître sous forme physique sur le centre commercial.

Brennan Firstenberg a installé le projet pour la première fois l’automne dernier sur un site du stade commémoratif Robert F. Kennedy de DC, où elle a placé plus de 267 000 drapeaux avant que l’exposition ne manque d’espace.

Une étude identifie plus de 200 symptômes COVID à long terme

Une nouvelle étude mondiale publiée dans le Lancet a identifié plus de 200 symptômes de COVID à long terme couvrant 10 systèmes organiques, la majorité des répondants se rétablissant encore plusieurs mois après leur diagnostic.

Les symptômes les plus courants après six mois étaient la fatigue, le dysfonctionnement cognitif et le malaise post-effort. D’autres comprenaient divers problèmes pulmonaires et cardiovasculaires.

Plus de 3 700 personnes atteintes de COVID-19 confirmées ou suspectées de 56 pays ont participé à l’étude. Plus de 90 % des répondants ont eu un temps de récupération supérieur à 35 semaines.

« De nombreuses cliniques post-COVID au Royaume-Uni se sont concentrées sur la réadaptation respiratoire. Il est vrai que beaucoup de gens souffrent d’essoufflement, mais ils ont aussi beaucoup d’autres problèmes et types de symptômes auxquels les cliniques doivent offrir une approche plus holistique », Athena Akrami, neuroscientifique à l’University College London et auteur principal de l’étude, a déclaré le Guardian.

Le chirurgien général qualifie la désinformation sur la santé de « menace urgente »

Le Dr Vivek Murthy a publié jeudi son premier avis en tant que chirurgien général du président Joe Biden, mettant en garde contre la « menace urgente de désinformation sur la santé » pendant la pandémie.

Dans l’avis, Murthy a déclaré que la désinformation et la désinformation ont contribué à une baisse des vaccinations contre le COVID-19 et à une augmentation de la violence contre les responsables de la santé et d’autres appliquant des protocoles de distanciation sociale. Environ les deux tiers des adultes américains ont reçu au moins une dose du vaccin COVID-19, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

L’avis présente également diverses mesures que les individus, les familles, les éducateurs, les professionnels de la santé, les journalistes et les entreprises technologiques, entre autres, peuvent prendre pour lutter contre la désinformation.

« La désinformation sur la santé est une menace urgente pour la santé publique. Elle peut semer la confusion, semer la méfiance et saper les efforts de santé publique, y compris notre travail en cours pour mettre fin à la pandémie de COVID-19 », a déclaré Murthy dans un communiqué.

Les cas en Californie ont plus que doublé en deux semaines

La Californie a connu une augmentation du nombre de cas tout au long du mois de juillet, une augmentation de 124% par rapport à il y a deux semaines, selon les données du Los Angeles Times. Le comté de Los Angeles lui-même a dépassé les 1 000 cas pendant cinq jours consécutifs. Et bien que les hospitalisations restent faibles, elles proviennent d’une source spécifique.

« À ce jour, nous n’avons pas eu de patient admis dans un hôpital (du département des services de santé) qui ait été entièrement vacciné, avec le vaccin J&J, Pfizer ou Moderna », a déclaré mardi la directrice des services de santé du comté, le Dr Christina Ghaly. « Chaque patient que nous avons admis pour COVID n’est pas encore complètement vacciné. »

Le DHS gère quatre hôpitaux dans la région. Plus de 60% des résidents californiens ont été entièrement vaccinés, mais les taux de vaccination ont ralenti ces dernières semaines.

« Rendre la polio géniale à nouveau » ? : la Maison Blanche, d’autres déchirent le Tennessee pour avoir abandonné la vaccination

L’arrêt du programme de vaccination des adolescents par le ministère de la Santé du Tennessee attire l’attention du pays. La nouvelle approche de TDH comprend la suppression des adolescents des cartes postales sur les doses de vaccination, l’arrêt des événements de vaccination COVID-19 sur la propriété de l’école et le nettoyage du logo de l’agence de certains documents qui peuvent être fournis, selon un rapport interne et des e-mails obtenus par le Tennessean, une partie des États-Unis Réseau AUJOURD’HUI. Cela vaut pour tous les vaccins. Pas seulement COVID-19.

Les partisans soulignent que la sensibilisation se poursuivra pour les parents. Mais Christopher Hale, un candidat démocrate de 2020 au Congrès américain, a accusé l’administration du gouverneur Bill Lee de « travailler dur aujourd’hui pour rendre la polio encore plus belle ».

« Nous avons bien sûr vu les reportages et la couverture de cette question », a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. « Nous nous opposons à tout effort qui politiserait la réponse de notre pays à la pandémie. »

Pendant ce temps, au milieu de la réduction des efforts de vaccination, le taux d’infections quotidiennes à coronavirus dans le Tennessee a plus que triplé au cours des trois dernières semaines – l’une des augmentations les plus importantes de tout le pays. Lire la suite ici.

– Daniella Medina et Brett Kelman, Nashville Tennessee

L’Indonésie devient le nouveau hotspot de virus en Asie, dépassant le nombre de cas en Inde

L’Indonésie a signalé plus de 54 000 nouveaux cas de coronavirus pour la première fois mercredi, dépassant les récentes infections quotidiennes en Inde, dont l’épidémie catastrophique est en baisse, et devenant le nouveau point chaud de virus en Asie. Les autorités craignent que la variante delta la plus transmissible ne se propage désormais à partir des îles de Java et de Bali, où des épidémies ont provoqué un verrouillage partiel qui a fermé les lieux de culte, les centres commerciaux, les parcs et les restaurants. Le ministère de la Santé a signalé 54 517 nouveaux cas mercredi ; il y a un mois, les cas quotidiens s’élevaient à environ 8 000.

« Je prédis que l’épidémie augmentera continuellement en juillet car nous ne sommes pas encore en mesure d’empêcher la propagation des infections », a déclaré mercredi l’expert en épidémiologie Pandu Riono de l’Université d’Indonésie. « Les restrictions sociales d’urgence sont toujours insuffisantes. Ils devraient être deux fois plus stricts puisque nous sommes confrontés à la variante delta, qui est deux fois plus contagieuse.

Contributeur : Mike Stucka, USA TODAY ; The Associated Press.