La variante delta représente désormais 83% de tous les cas de Covid séquencés aux États-Unis, selon le directeur du CDC Walensky

On estime désormais que la variante delta identifiée pour la première fois en Inde représente 83% de tous les cas de Covid-19 séquencés aux États-Unis, a déclaré mardi le directeur des Centers for Disease Control and Prevention.

« Il s’agit d’une augmentation spectaculaire par rapport à 50%, la semaine du 3 juillet », a déclaré la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, lors d’une audience au Sénat.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.