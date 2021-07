La variante delta représente 58 % des infections ; Cas de COVID, les décès augmentent

Les cas et les décès dus au COVID-19 ont augmenté dans plus de la moitié des États américains au cours de la semaine dernière, alors que les taux de vaccination ralentissent et que la variante delta hautement transmissible se propage à travers le monde.

Quarante-sept États ont signalé plus de nouveaux cas de COVID-19 la semaine dernière que la semaine précédente, et les décès ont augmenté dans 30 États par rapport à une semaine plus tôt, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

Dans le Missouri, où les cas augmentent, un comté a demandé mercredi à l’État un financement pour établir un « site de soins alternatifs » pour les patients COVID-19.

« Au cours de la semaine dernière, nous avons constaté une augmentation spectaculaire des cas liés au COVID-19 », a déclaré Katie Towns, directrice par intérim du département de la santé du comté de Springfield-Greene, lors d’une conférence de presse. « Nous avons besoin d’aide. »

Les admissions à l’hôpital devraient également augmenter au cours des quatre prochaines semaines, selon une prévision d’ensemble des Centers for Disease Control and Prevention mercredi. Les États-Unis pourraient voir jusqu’à 11 000 nouvelles admissions à l’hôpital signalées le 9 août, selon les prévisions.

Dans le monde, les cas ont régulièrement diminué pendant deux mois mais ont augmenté de 10% par rapport à la semaine précédente, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé. Le nombre de décès hebdomadaires, qui a diminué régulièrement pendant neuf semaines consécutives, a également augmenté.

« L’augmentation de la transmissibilité associée à la variante delta entraînera probablement une augmentation substantielle de l’incidence des cas et une pression accrue sur les systèmes de santé, en particulier dans des contextes de faible couverture vaccinale », a déclaré l’agence de santé des Nations Unies.

La variante delta, identifiée pour la première fois en Inde, représente près de 58% des infections aux États-Unis, suggèrent les données du CDC. La variante a été détectée dans au moins 111 pays et est susceptible de devenir la variante dominante dans le monde « au cours des prochains mois », a déclaré l’OMS.

Moins d’un quart de la population mondiale a reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus, et il existe de « grandes inégalités » dans la distribution et l’administration des vaccins, la majorité des vaccins étant administrés dans un petit nombre de pays à revenu élevé et moyen-supérieur. pays, selon l’OMS.

Aussi dans l’actualité :

►Le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, a annoncé mercredi le premier tour de 50 000 $ des gagnants du tirage quotidien « MI Shot To Win ». Trois résidents du métro de Detroit faisaient partie des quatre premiers à avoir remporté 50 000 $ chacun pour avoir reçu leurs vaccins COVID-19 ce mois-ci.

►Les législateurs du Connecticut ont voté mercredi pour prolonger à nouveau les déclarations d’urgence du gouverneur démocrate Ned Lamont publiées pour la première fois au cours des premiers jours de la pandémie, malgré le recul des républicains et de certains démocrates qui ont soutenu qu’il était temps de revenir à la normale.

►Johnson & Johnson a déclaré que son injection à dose unique protège contre la variante delta et produit une réponse immunitaire qui dure huit mois et plus. La société a annoncé les résultats de l’étude de préimpression plus tôt ce mois-ci et a publié mercredi les résultats intermédiaires de l’étude dans le New England Journal of Medicine.

►Le Washington Monument a rouvert au public mercredi après avoir été fermé pendant six mois en raison des mesures de sécurité COVID-19.

►Le comté de Los Angeles signale le cinquième jour consécutif de plus de 1 000 nouveaux cas. Les responsables du comté ont déclaré que la moyenne des cas sur cinq jours est de 1 095 – un bond de plus de 500% en un mois seulement.

►Norwegian Cruise Line conteste une nouvelle loi de Floride qui empêche les compagnies de croisière d’exiger des passagers qu’ils présentent une preuve de vaccination contre le COVID-19.

►L’Italie interdit aux paquebots de croisière gigantesques de se rendre à Venise, qui risquait d’être déclarée site du patrimoine mondial en péril par les Nations Unies en quelques jours.

►Les cas quotidiens de coronavirus en Grande-Bretagne ont dépassé les 40 000 pour la première fois en près de six mois mercredi. Pendant ce temps, la Britannique Johanna Konta a annoncé qu’elle ne participerait pas aux Jeux olympiques de Tokyo après avoir été testée positive pour COVID-19.

Les chiffres du jour: Les États-Unis ont enregistré plus de 33,9 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 607 900 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 188,1 millions de cas et plus de 4,05 millions de décès. Près de 160 millions d’Américains – 48,1% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Les dirigeants de la santé recherchent un «site de soins alternatif» pour alléger le fardeau du COVID-19

Un comté du Missouri a demandé à l’État un financement pour établir un « site de soins alternatifs » pour les patients COVID-19 au milieu d’une vague de cas due à la variante delta.

Alors que les nouvelles infections dans la région de Springfield atteignaient des niveaux jamais vus depuis la mi-janvier, les dirigeants du département de la santé du comté de Springfield-Greene, du bureau de gestion des urgences du comté de Greene, de CoxHealth et de Mercy ont annoncé une nouvelle offre pour obtenir rapidement un financement au niveau de l’État pour établir un « site de soins alternatifs » pour les patients COVID-19.

Le site de soins alternatifs aiderait les hôpitaux du comté de Greene à faire face au flot de patients qu’ils ont vus ces dernières semaines, alors que la variante delta se fraie un chemin à travers la population non vaccinée du Missouri, ont déclaré des responsables lors d’une mise à jour sur la crise au Greene County Public Safety Center .

Le site de soins alternatifs serait un établissement pour fournir « des soins de transition, aux patients qui sont suffisamment stables pour sortir de l’hôpital », a déclaré Towns. Lire la suite.

– Gregory J. Holman, Springfield News-Leader

Mike Pence : Les preuves « suggèrent fortement » que le COVID-19 provient d’un laboratoire chinois

L’ancien vice-président Mike Pence, dans un discours cinglant sur la Chine mercredi, a déclaré que les États-Unis devaient exiger que les dirigeants chinois « soient clairs » sur les origines du COVID-19.

« Les preuves suggèrent fortement que le coronavirus est sorti du laboratoire chinois », a déclaré Pence lors d’une allocution à la Heritage Foundation, un groupe de réflexion conservateur où il est chercheur invité.

Pence, qui dirige le groupe de travail sur les coronavirus de l’administration Trump, n’a pas précisé ces preuves.

Dans un article publié mercredi, une équipe de 21 virologues a déclaré qu’il n’y avait actuellement aucune preuve que le coronavirus ait commencé dans un laboratoire. Mais il existe « un corpus substantiel de preuves scientifiques soutenant une origine zoonotique », ont écrit les scientifiques. Lire la suite.

– Maureen Groppe

À quelques jours des Jeux olympiques, les cas de virus à Tokyo approchent du sommet de 6 mois

Avec l’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo dans un peu plus d’une semaine, Tokyo a signalé mercredi son plus grand nombre de nouveaux cas de COVID-19 en près de six mois, a déclaré le gouvernement métropolitain de Tokyo.

Les chiffres croissants sont sortis le même jour où le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a rendu une visite de courtoisie à Tokyo au Premier ministre japonais Yoshihide Suga.

Suga et Bach ont tous deux promis que les Jeux olympiques de Tokyo seraient « sûrs et sécurisés » malgré l’ouverture des jeux avec Tokyo et les préfectures voisines dans le cadre d’un état d’urgence imposé par le gouvernement national. Lire la suite.

Olivia Rodrigo s’exprime en faveur de la campagne de vaccination Biden et Fauci

La pop star Olivia Rodrigo s’est rendue mercredi à la Maison Blanche pour rencontrer le président Joe Biden et le conseiller médical en chef, le Dr Anthony Fauci.

Dans le cadre des efforts de l’administration Biden-Harris pour faire vacciner les jeunes, les responsables devaient réaliser des vidéos avec Rodrigo pour parler de l’importance du vaccin et répondre aux questions importantes que les jeunes pourraient se poser.

« Il est important d’avoir des conversations avec des amis et des membres de la famille pour encourager toutes les communautés à se faire vacciner et à se rendre réellement sur un site de vaccination », a déclaré le chanteur de 18 ans lors d’un point de presse. « Merci à tous d’avoir aidé à partager ce message important. C’est tellement apprécié. »

Le vaccin Pfizer a été approuvé pour inoculer les enfants de 12 ans et plus en mai. Environ 33,5% des Américains de 12 à 15 ans ont au moins une dose du vaccin et 24,9% sont complètement vaccinés, selon le CDC.

L’administration a déjà travaillé avec de jeunes influenceurs sur TikTok et les plateformes de jeux pour prendre leur initiative « un pas en avant » pour atteindre un public plus jeune. Lire la suite.

– Charles Trépany

Marchandises dangereuses trouvées en vente après que les inspecteurs de la protection des consommateurs ont été retirés des ports pendant COVID-19

L’agence gouvernementale de surveillance des consommateurs a découvert des dangers très divers parmi les jouets et autres produits actuellement en vente après avoir secrètement arrêté les inspections de routine des importations pendant la pandémie.

Mais la Commission de la sécurité des produits de consommation n’a toujours pas répondu aux questions fondamentales des législateurs sur les risques pour les consommateurs de sa décision de renvoyer ses inspecteurs portuaires chez eux pendant près de six mois, une faille de sécurité révélée pour la première fois par USA TODAY.

Dans un nouveau rapport au Congrès, l’agence a également omis de divulguer ce qu’elle prévoyait de faire au sujet des produits dangereux sur le marché.

Il a révélé de nombreuses préoccupations lors d’une paire de contrôles ponctuels pour évaluer les dommages potentiels, y compris des drapeaux rouges dans les documents de 40 pour cent des 56 entreprises qu’il considérait comme les plus à risque d’avoir importé des produits dangereux lors de la fermeture de l’inspection portuaire. L’agence a déclaré qu’elle avait effectué des inspections et qu’elle agissait maintenant sur les « violations potentielles découvertes ». Lire la suite.

– Letitia Stein et Tricia L. Nadolny

Pourquoi les experts s’attendaient à ce que Guillain-Barré apparaisse chez certains vaccinés

Même si la Food and Drug Administration a mis à jour l’étiquette d’avertissement sur le vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson pour inclure un risque accru d’un trouble neurologique rare, les experts de la santé disent que les Américains ne devraient pas s’inquiéter.

Le CDC estime que 3 000 à 6 000 personnes développent le syndrome de Guillain-Barré aux États-Unis chaque année. Selon les experts, les chances de développer le SGB après avoir reçu le vaccin COVID-19 sont inférieures à celles d’autres vaccins, bactéries et virus, y compris le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19.

« Le risque de contracter le COVID et de développer une maladie grave ou un COVID long est bien supérieur à votre risque de développer un syndrome rare du vaccin », a déclaré le Dr Len Horovitz, pneumologue et interniste au Lenox Hill Hospital de New York. « Vous devriez étendre votre bras et tirer. » Lire la suite.

– Adrianna Rodriguez

Les décès par overdose aux États-Unis ont atteint le record de 93 000 en 2020

Les décès par surdose ont atteint un record de 93 000 l’année dernière au milieu de la pandémie de COVID-19, a rapporté mercredi le gouvernement américain. Cette estimation éclipse le sommet d’environ 72 000 décès par surdose de drogue atteint l’année précédente et représente une augmentation de 29 %.

« C’est une perte énorme de vies humaines », a déclaré Brandon Marshall, un chercheur en santé publique de l’Université Brown qui suit les tendances des surdoses.

Le pays était déjà aux prises avec sa pire épidémie de surdoses mais clairement « COVID a considérablement exacerbé la crise », a-t-il ajouté. Les blocages et autres restrictions pandémiques ont isolé les toxicomanes et ont rendu le traitement plus difficile à obtenir, ont déclaré les experts. Lire la suite.

2 comtés ruraux de l’Indiana combattent la guerre de la culture des vaccins, un seul gagne

Nichés dans le coin sud-est de l’Indiana le long de la frontière du Kentucky, les comtés de la Suisse et de l’Ohio ont beaucoup en commun : ce sont des communautés rurales riveraines sans autoroutes principales. Ils sont majoritairement blancs – tous deux à environ 96% – et pas particulièrement riches, avec un revenu médian des ménages inférieur à 32 000 $.

Mais d’une manière significative, ces deux comtés voisins ne pourraient pas être plus différents. Le comté de l’Ohio a le troisième taux de vaccination le plus élevé de l’État. Le comté de Suisse a le quatrième taux de vaccination le plus bas. Lire l’histoire complète.

– Ko Lyn Cheang, star d’Indianapolis

Contributeur : Mike Stucka, USA TODAY ; The Associated Press