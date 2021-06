La variante delta représente 10% des cas aux États-Unis, car le CDC signale des préoccupations

Les Centers for Disease Control and Prevention ont désormais classé la variante delta du coronavirus, découverte pour la première fois en Inde, comme une « variante de « préoccupation » car elle représente désormais 10% des cas aux États-Unis

La classification intervient alors que la variante a augmenté la transmissibilité et la réduction potentielle de l’immunité post-vaccinale. La variante a déjà fait rage en Inde et fait actuellement son chemin à travers le Royaume-Uni, ce qui a retardé la réouverture.

« Cela double toutes les deux semaines », a déclaré mardi l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration, le Dr Scott Gottlieb, dans « Face the Nation ». « Cela ne signifie pas que nous allons assister à une forte augmentation des infections, mais cela signifie que cela va prendre le relais », a-t-il ajouté. « Et je pense que le risque est vraiment pour l’automne que cela puisse provoquer une nouvelle épidémie à l’approche de l’automne. »

Les vaccins Pfizer et Moderna sont tous deux efficaces à environ 88 % contre la variante delta après deux injections, selon les recherches. La recherche indique que le vaccin Johnson & Johnson est moins efficace, mais plus d’informations sont nécessaires.

Les données mises à jour du CDC sont intervenues alors que les États-Unis dépassaient les 600 000 décès dus au COVID-19 mardi, un rappel brutal du bilan durable de la pandémie alors même que la nation continue de prendre des mesures vers la normalité. La moyenne actuelle sur sept jours d’environ 430 décès par jour est inférieure à un septième des 3 300 décès quotidiens lors de l’horrible pic de janvier.

À presque chaque tournant de l’épidémie, le virus a exploité et aggravé les inégalités aux États-Unis. Les chiffres du CDC, ajustés en fonction de l’âge et de la population, montrent que les Noirs, les Latinos et les Amérindiens sont deux à trois fois plus susceptibles que les Blancs de mourir de COVID-19.

Et avec la moitié des Américains toujours non vaccinés, le potentiel de chagrin et de souffrance supplémentaires est loin d’être éliminé.

« La lumière au bout du tunnel est en vue, mais elle ne ramène aucune de ces vies ni n’apporte de réconfort aux familles en deuil », a déclaré le Dr Steven Woolf, directeur émérite du Center on Society and Health de Virginie. Université du Commonwealth.

« Mon autre inquiétude est que, pour trop d’Américains et de politiciens, la course à la vie pour » revenir à la normale conduira à la complaisance envers les problèmes qui nous ont rendus vulnérables au COVID en premier lieu. Les mêmes causes profondes ont rendu les Américains plus malades que les gens dans d’autres pays pendant de nombreuses années. »

Aussi dans l’actualité :

►Les Yankees de New York reprendront 100% de leur capacité au Yankee Stadium à partir du match d’ouverture de la série de vendredi soir contre les Athletics d’Oakland.

► L’Administration de la sécurité et de la santé au travail du département américain du Travail a cité le Dr Anthony G. Farina Jr. de Rhode Island pour ne pas avoir protégé les travailleurs de ses cabinets médicaux à North Providence et à West Greenwich contre l’exposition au coronavirus – et pour ne pas avoir mis en œuvre des mesures de sécurité après que six employés ont été testés positifs pour le virus à l’automne 2020.

►Royal Caribbean International reporte les départs inauguraux de son nouveau navire de croisière après que huit membres d’équipage ont reçu des résultats positifs aux tests COVID-19 lors des tests de routine.

►Le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey a publié mardi un décret interdisant à toutes les universités et collèges communautaires publics d’exiger une vaccination contre le COVID-19.

►De plus en plus de preuves suggèrent que COVID a peut-être circulé aux États-Unis plus tôt qu’on ne le pensait et avant que le premier cas ne soit découvert le 21 janvier 2020, selon une étude publiée mardi par le programme All of Us Research des National Institutes of Health.

►La surveillance continue des vaccins de la Kaiser Family Foundation montre que 20% des adultes n’ont pas l’intention de se faire vacciner à moins que cela ne soit requis, et 12% sont en mode attente. C’est près d’un tiers des adultes du pays exprimant des réticences.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,4 millions de cas confirmés de coronavirus et au moins 600 200 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 176,57 millions de cas et plus de 3,81 millions de décès. Plus de 145,76 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 43,9% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Des vaccins efficaces contre le COVID-19 ont été développés en moins d’un an. Mais un demi-siècle après que le pays a déclaré la guerre au cancer, et 40 ans après le premier cas signalé de VIH/SIDA, il ne reste aucun moyen de prévenir la maladie ou bien d’autres. Lire l’histoire complète.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Une nouvelle étude montre que près de 25% des personnes qui contractent le COVID développent des symptômes à long terme

Un nouveau rapport de FAIR Health montre que près d’un quart des patients COVID-19 développent des symptômes durables ou Long COVID.

L’étude a révélé que certains symptômes étaient plus fréquents dans certains groupes d’âge ou dans certains groupes démographiques. Les patients plus âgés avaient plus de chances de développer un taux de cholestérol élevé, tandis que les patients plus jeunes étaient plus susceptibles de développer des problèmes gastro-intestinaux après le diagnostic.

Le journal a analysé près de 2 millions de dossiers de demandes de soins de santé privés de patients atteints de COVID-19, à l’exclusion de ceux souffrant de maladies chroniques telles que le cancer et le VIH.

-Steven Vargas

L’état d’urgence COVID-19 du Maryland prendra fin le 1er juillet

L’état d’urgence COVID-19 du Maryland prendra fin le 1er juillet, plus de 15 mois après que le virus mortel a fait sa première apparition dans l’État en mars 2020.

Toutes les restrictions sanitaires restantes prendront fin à cette date, a déclaré mardi le gouverneur Larry Hogan, y compris les mandats de masque.

« La bataille n’est pas terminée », a déclaré Hogan. « Nous passons d’un état d’urgence à une opération en cours. »

Cette opération comprendra la poursuite de la vaccination de milliers de Marylanders qui ont encore besoin de vaccins et la prise en charge du nombre décroissant de personnes malades par le virus.

Au cours de la pandémie, le Maryland a vu plus de 460 000 cas de COVID-19. Près de 9 500 personnes sont mortes, dont beaucoup sont âgées et vulnérables.

Hogan a déclaré mardi que les paramètres de santé du Maryland s’étaient considérablement améliorés depuis le pire pic de la pandémie en hiver.

« Nous avons enfin atteint la lumière au bout du tunnel », a déclaré Hogan.

– Madeleine O’Neill, Salisbury Daily Times

New York, Californie assouplit les restrictions alors que les seuils de vaccination ont atteint

L’État de New York a dépassé le seuil de vaccination de 70% pour les adultes pour le premier coup, a annoncé mardi le gouverneur Andrew Cuomo, une référence qui déclenchera un retrait des précautions de sécurité telles que celles toujours en place pour la distanciation sociale dans les restaurants.

Cela signifie que les magasins de détail, les restaurants, les bureaux, les gymnases, les centres de divertissement, les salons de coiffure peuvent rendre facultatifs les restrictions de capacité et de distanciation sociale, ainsi que faciliter les protocoles de désinfection COVID. Cependant, les lieux d’événements à grande échelle, les écoles de la maternelle à la 12e année, les systèmes de transport en commun, les refuges pour sans-abri, les établissements correctionnels, les maisons de soins infirmiers et les établissements de soins de santé doivent continuer à suivre les directives de l’État en vigueur jusqu’à ce que davantage de New-Yorkais soient vaccinés.

« Félicitations aux New-Yorkais parce que ce sont eux qui l’ont fait », a déclaré Cuomo lors d’un événement de célébration au One World Trade Center à Manhattan.

Et de l’autre côté, le plus grand État du pays a rouvert mardi, mettant ainsi fin à une série de restrictions de 15 mois pour endiguer la pandémie de COVID-19. La Californie est classée 41e parmi les États où le coronavirus se propageait le plus rapidement par personne, selon une analyse du réseau USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Avec 11,87 % de la population du pays, la Californie a enregistré 6,19 % des cas du pays la semaine dernière.

– Joseph Spector

Les vaccins américains donnés arrivent pour les villes frontalières mexicaines

Le Mexique a reçu mardi 1,35 million de doses de vaccins contre le coronavirus Johnson & Johnson données par les États-Unis et les responsables mexicains ont déclaré qu’une fois appliqués, il n’y aurait aucune raison de continuer à restreindre les voyages au-delà de la frontière américaine.

La cargaison de vaccins américains sera utilisée pour vacciner toute personne de plus de 18 ans dans quatre villes le long de la frontière américaine : Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez et Reynosa. Le Mexique a déclaré que l’objectif était d’y augmenter les taux de vaccination à des niveaux similaires à ceux des villes américaines voisines.

Le secrétaire aux Relations étrangères Marcelo Ebrard, qui rencontrait le secrétaire américain à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas à Mexico, a déclaré qu’après les vaccinations « il n’y aura aucun argument de santé publique pour maintenir la frontière fermée ».

Contribuer : The Associated Press.