La variante Delta poussant le taux R « jusqu’à 2,5 et 60% plus de troisième vague d’étincelles infectieuses », prévient le professeur Lockdown

LE taux R dans certaines parties de l’Angleterre est aussi élevé que 2,5 en raison de la variante Delta vue pour la première fois en Inde, a averti « Prof Lockdown ».

Le professeur Neil Ferguson, dont la modélisation a effrayé le gouvernement lors du premier verrouillage, a déclaré que la meilleure hypothèse est que Delta est 60% plus transmissible.

C’est comparé à la variante Alpha (Kent) qui n’est plus dominante en raison de la nouvelle souche Delta qui se propage rapidement.

Le professeur Ferguson, directeur du MRC Center for Global Infectious Disease Analysis, Imperial College London, a déclaré que les cas de la variante Delta doublaient en moins d’une semaine.

Il a également révélé que les ministres avaient été avertis la semaine dernière d’une « troisième vague substantielle » au Royaume-Uni.

Les modèles mis à jour des scientifiques relevant de Sage – le groupe consultatif scientifique du gouvernement – ​​seront forcément pris en compte lorsque le Premier ministre décidera de poursuivre ou non le déverrouillage du 21 juin.

Le professeur Ferguson a déclaré aux journalistes lors d’un briefing virtuel: « Je pense avoir dit la semaine dernière que nous avons des preuves que Delta avait quelque chose entre 30 et 100% d’avantage de transmission par rapport à la variante Alpha.

«C’est confirmé. Nous pensons que 60 pour cent est à peu près la meilleure estimation, mais se situe entre 40 et 80 pour cent d’avantage.

« Et ce que je veux dire par là, c’est que le nombre R de Delta est d’environ 40 à 80 % supérieur à celui d’Alpha.

« Il y a beaucoup de variabilité régionale. Mais en moyenne, R pour Delta dans les différentes autorités du pays varie d’environ 1,2 à 2,5, et 1,5 étant la moyenne.

Parlant des nouveaux modèles inquiétants de ce qui pourrait se passer au cours de l’été, le professeur Ferguson a déclaré : « Fondamentalement, cela dit qu’il y a un risque d’une troisième vague substantielle. Nous ne pouvons pas être définitifs sur l’ampleur de cela.

« Il pourrait être sensiblement inférieur à la deuxième vague ou d’une ampleur similaire. »

La modélisation donnée à Sage par des scientifiques en mai a suggéré que même avec des vaccins, une variante qui est 50 % plus transmissible pourrait voir les hospitalisations quotidiennes atteindre 5 500 sans le 21 juin.

Cela se compare à 3 000 au sommet de la première vague (avril 2020) et à 4 000 dans la seconde (janvier 2021).

Les prévisions ont été faites avant que de nouvelles données ne montrent que la variante Delta peut également affaiblir l’efficacité des vaccins.

Le professeur Ferguson a déclaré que les modèles ont été « améliorés et affinés », mais qu’il y a « encore beaucoup d’incertitude » car il existe des inconnues sur la façon dont Delta se propagera à mesure que les gens se mélangeront davantage.

L’importance d’une autre vague « dépend essentiellement de l’efficacité des vaccins pour protéger les personnes contre l’hospitalisation et la mort contre la variante Delta », a déclaré le professeur Ferguson.

« L’une des principales choses que nous voulons résoudre au cours des prochaines semaines est de voir une augmentation des hospitalisations – nous la constatons dans certaines régions, mais une augmentation et une croissance constantes des hospitalisations correspondant aux cas. »

Le professeur Ferguson a déclaré qu’avec le temps, cependant, les hospitalisations augmenteront inévitablement.

Il a déclaré: «Au cours des dernières semaines, cela a été beaucoup plus une image de points chauds – Bolton, Bedford et autres – et une image assez bruyante ailleurs.

« Maintenant, nous voyons une image beaucoup plus claire de la croissance exponentielle de Delta dans la grande majorité des zones locales. Mais encore dans bon nombre de ces domaines, il est à des niveaux assez bas.

« Au fur et à mesure que le temps passe, les nombres augmenteront et nous commencerons également à recevoir un signal plus important dans les hôpitaux, pour la même raison – juste des nombres plus importants. »

Le taux R officiel donné par Sage pour l’Angleterre est compris entre 1 et 1,2, atteignant 1,0 à 1,3 dans le Nord-Ouest.

Le professeur Ferguson n’a pas révélé dans quelles zones locales le taux R était de 2,5.

Les points chauds de la variante Delta se trouvent principalement dans le nord-ouest, Bolton et Blackburn, Darwen affichant les taux d’infection les plus élevés depuis plusieurs semaines.

Bedford et Manchester ont également connu des pics de cas récemment.

Le taux R représente le nombre de personnes sur lesquelles une personne infectée par Covid propage le virus.

Le coronavirus a un R naturel qui peut être abaissé par des restrictions qui limitent les contacts sociaux.

Il est idéal de maintenir la valeur en dessous de 1, car cela signifie que l’épidémie diminue.

Le professeur Ferguson a suggéré que le taux de R naturel de la variante Delta est plusieurs fois supérieur à celui du coronavirus d’origine de Wuhan, en Chine.

Il semble se situer entre 5 et 8 contre 2,5 pour la souche Wuhan et 4-5 pour Alpha. Mais le professeur Ferguson a ajouté « l’incertitude est assez grande ».