La variante Delta pourrait « gagner la course contre les vaccins » alors que Sajid Javid déclare « priorité » pour mettre fin à la pandémie de coronavirus

LES ACTIONS DE MATT HANCOCK DEVRAIENT ÊTRE ENQUÊTÉES PAR LA POLICE, DIT LE DÉPUTÉ DU TRAVAIL

La secrétaire fantôme au logement, Lucy Powell, a déclaré que la police devrait enquêter sur les actions de Matt Hancock.

Elle a déclaré dimanche à Trevor Phillips sur Sky News que la députée travailliste Fleur Anderson avait renvoyé M. Hancock à la police pour savoir si des lois avaient été enfreintes.

« À l’époque, vous vous en souviendrez, lorsque cette vidéo a été prise, on nous a tous dit que nous ne pouvions avoir des contacts étroits qu’avec ceux avec qui nous étions dans une bulle, ils étaient notre bulle, et c’était les seules personnes que nous pouvions avoir des contacts étroits avec, c’était la loi à l’époque », a-t-elle déclaré.

« Il s’avère maintenant que Matt Hancock était en fait dans deux bulles en même temps, à l’insu des autres personnes dans cette bulle, et c’est ainsi que l’infection se propage. Alors oui, il y a de sérieux problèmes ici qui nécessitent une enquête plus approfondie. Et nous serons en les regardant parce que bien sûr, vous savez, Matt Hancock a été le premier à dire que Neil Ferguson et d’autres auraient dû démissionner lorsqu’ils ont enfreint les règles et que d’autres personnes devaient les respecter.

« Donc, vous ne pouvez pas faire en sorte que le décideur soit également le contrevenant, les gens veulent savoir qu’il y a une responsabilité là-dedans. »