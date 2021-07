La variante Delta pourrait alimenter l’extension des indemnités de chômage, selon les experts

La variante delta à propagation rapide de Covid-19 peut être une raison pour que le Congrès prolonge les allocations de chômage fédérales au-delà de leur expiration début septembre, selon certains économistes du travail.

L’augmentation du nombre de cas de Covid, en grande partie le résultat de la souche virale la plus transmissible, menace de saper la reprise économique américaine à peu près au même moment où les avantages fédéraux sont censés prendre fin, ont-ils déclaré.

Les épidémies locales peuvent amener les consommateurs – vaccinés et non vaccinés – à restreindre les activités en personne comme les repas au restaurant, et amener les parents à rester à la maison si certaines écoles adoptent l’apprentissage à distance à l’automne, par exemple, ont déclaré des économistes.

« Il est certainement possible que nous ayons une autre série de contractions économiques dans certaines régions en cas d’épidémie », a déclaré Eliza Forsythe, professeure adjointe et économiste à l’Université de l’Illinois. « Et le système de chômage ne sera plus là pour les gens comme il l’a été l’année dernière. »

Il s’agit bien entendu d’un scénario hypothétique. Et il y a eu peu d’indications de volonté politique de maintenir les prestations après leur expiration le 6 septembre.

Environ la moitié des États, en grande partie républicains, se sont déjà retirés des programmes de chômage fédéraux des mois plus tôt, affirmant que les prestations empêchaient les bénéficiaires de retourner au travail.