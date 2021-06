LA variante Delta frappe désormais 85 pays, prévient l’Organisation mondiale de la santé.

La mutation « plus en forme et plus rapide » de l’Inde deviendra la souche Covid dominante dans le monde, ajoute-t-il.

Le Premier ministre Boris Johnson visitant un centre de jab Covid au stade StoneX, dans le nord de Londres

La Grande-Bretagne a signalé une forte augmentation des infections par la variante Delta.

Et le plus haut responsable allemand de la santé publique a prédit qu’elle deviendrait rapidement la souche dominante là-bas malgré l’augmentation des taux de vaccination.

Le Kremlin a imputé une augmentation des cas de Covid-19 à la réticence à avoir des coups et au « nihilisme » après de nouvelles infections record à Moscou – principalement avec la nouvelle variante Delta – a attisé les craintes d’une troisième vague.

Il a également été détecté aux Fidji, à Singapour et maintenant en Australie.

La souche Delta Covid est en train de devenir la variante dominante de la maladie dans le monde, a révélé la scientifique en chef de l’OMS, Soumya Swaminathan.

« La variante Delta est en passe de devenir la variante dominante au niveau mondial en raison de sa transmissibilité accrue », a déclaré Swaminathan lors d’une conférence de presse.

Les experts disent que la variante Delta se propage plus facilement en raison de mutations qui lui permettent de mieux s’accrocher aux cellules de notre corps.

Au Royaume-Uni, la variante est désormais responsable de 90 % de toutes les nouvelles infections.

Vingt-cinq zones ont aujourd’hui été placées sur une liste de surveillance des variantes Delta au Royaume-Uni – alors que les cas de Covid augmentent de 20% en une semaine.

Aux États-Unis, il représente 20% des cas de Covid – et les responsables de la santé craignent qu’il ne devienne également le type dominant du pays.

Le Dr Andrea Ammon, directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, a averti que le mutant se propage déjà rapidement en Europe.

« Sur la base des preuves scientifiques disponibles, la variante Delta est plus transmissible que les autres variantes en circulation.

« Nous estimons que d’ici la fin août, il représentera 90 % de tous les virus du SRAS-CoV-2 circulant dans l’Union européenne », a-t-il ajouté.

Le Dr Ammon a également déclaré : « Il est très probable que la variante Delta circulera abondamment au cours de l’été, en particulier parmi les individus plus jeunes qui ne sont pas ciblés pour la vaccination.

« Cela pourrait entraîner un risque d’infection pour les personnes les plus vulnérables et de maladie grave et de décès si elles ne sont pas complètement vaccinées.

« La bonne nouvelle est que le fait d’avoir reçu deux doses de l’un des vaccins actuellement disponibles offre une protection élevée contre cette variante et ses conséquences. »

Police étrangère rapporte qu’avec la souche hautement transmissible maintenant dans « au moins 85 pays », le besoin de piquer plus de personnes dans le monde est plus urgent.

Des études ont montré que les vaccins disponibles agissent contre les variantes, y compris la souche Delta.

Des chercheurs en Angleterre ont étudié l’efficacité des vaccins à deux doses AstraZeneca et Pfizer-BioNTech contre elle, par rapport à la variante Alpha qui a été détectée pour la première fois dans le Kent.

Les vaccins étaient protecteurs pour ceux qui ont reçu les deux doses, mais l’étaient moins pour ceux qui n’avaient reçu qu’une seule dose.

C’est pourquoi les experts disent qu’il est important d’être complètement piqué.

Public Health England a rapporté ce mois-ci :

Le vaccin Pfizer-BioNTech est efficace à 96 pour cent contre l’hospitalisation du Delta (B.1.617.2) après deux doses

Le jab Oxford-AstraZeneca est efficace à 92% contre l’hospitalisation après deux doses

L’analyse a sondé 14 019 cas de la variante Delta – dont 166 ont été hospitalisés – entre le 12 avril et le 4 juin, en examinant les hospitalisations d’urgence en Angleterre.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Cette preuve de l’efficacité de deux doses contre des variantes montre à quel point il est crucial d’obtenir votre deuxième injection.

« Si vous avez reçu votre première dose mais que vous n’avez pas encore réservé votre deuxième, veuillez le faire.

« Cela aidera à sauver des vies et à nous accélérer sur la voie du rétablissement. »

Le conseil vient alors qu’on a dit aux Britanniques aujourd’hui qu’ils pourront « retirer » leurs masques à partir du 19 juillet.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré que le n ° 10 était sur le point de supprimer toutes les restrictions légales de Covid restantes le jour de la liberté le mois prochain.





Les ministres et les scientifiques ont déclaré que les dernières données étaient « encourageantes » et que la Grande-Bretagne était « en bonne voie » pour quitter le verrouillage comme prévu.

M. Eustice a déclaré aujourd’hui: « Ce que nous voulons faire le 19 juillet, et les données semblent bonnes pour pouvoir l’avoir, et c’est de supprimer toutes les restrictions légales. »

Ses commentaires positifs surviennent alors que les Britanniques ont été informés de 21 symptômes de Covid.