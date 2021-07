La variante delta est un risque plus difficile à arrimer que l’inflation : Jim Bianco

Le prévisionniste de Wall Street qui a averti les investisseurs de se préparer pour une fois dans une génération à l’inflation a une nouvelle préoccupation : les cas de variante Delta déclenchant de nouvelles restrictions économiques.

Selon Jim Bianco, le risque émergent entravera la capacité de sélectionner les gagnants et les perdants du marché jusqu’à l’automne.

« C’est le plus dur [risk] aux investisseurs de se faire une idée », a déclaré mercredi le président de Bianco Research à « Trading Nation » de CNBC.

Dans le scénario baissier de Bianco, l’augmentation des cas de Covid-19 nuirait à l’activité économique et aux bénéfices.

« Vous pourriez voir une forte rotation des stocks de réouverture », a déclaré Bianco, qui voit les stocks de jeux, d’hôtels, de compagnies aériennes et de lignes de croisière parmi les groupes les plus vulnérables.

D’un autre côté, il pense que le risque pourrait stimuler la technologie et les échanges à domicile. Si la variante delta continue de se propager, Bianco voit une forte probabilité de plus d’argent de relance.

« Vous pouvez sortir un livre de jeu de l’année dernière et dire » Si nous obtenons une variante en hausse et que nous obtenons des restrictions, plus d’argent de relance arrive. » Et qu’avons-nous appris sur l’argent de relance ? Il va directement dans le compte de courtage. Il va directement en bourse », a déclaré Bianco. « Les flux dans le record des ETF étaient fin mars lorsque nous avons reçu les chèques de 1200 $. »

Malgré le contexte difficile, Bianco s’attend à ce que le marché au sens large se maintienne jusqu’à la fin de l’année.

« Au cours des prochains mois, nous pouvons affirmer que l’inflation est transitoire ou non. Nous n’allons pas obtenir de résolution à ce sujet. [The] marché boursier ira bien », a-t-il déclaré.

Il s’attend à ce que tout cela change d’ici la fin de l’année. Bianco se prépare depuis l’année dernière à un retour inquiétant de l’inflation. Il a déclaré à « Trading Nation » de CNBC en octobre qu’une flambée de l’inflation pourrait forcer la Fed à abandonner sa politique d’argent facile beaucoup plus tôt que prévu.

Et, il rappelle aux investisseurs que le marché boursier n’est pas bon marché.

« C’est près des valorisations record », a déclaré Bianco. « Il doit continuer à générer des bénéfices spectaculaires, comme nous l’avons vu avec certaines des entreprises technologiques au cours des deux derniers jours. »

À la clôture de mercredi, le S&P 500, le Nasdaq et le Dow sont à moins de 1% des sommets historiques.

