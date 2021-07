La variante delta est l’une des maladies respiratoires les plus infectieuses connues, selon le directeur du CDC

La variante delta Covid est l’une des maladies respiratoires les plus infectieuses jamais vues par les scientifiques, a déclaré jeudi le directeur des Centers for Disease Control and Prevention.

La variante est très contagieuse, en grande partie parce que les personnes infectées par la souche delta peuvent transporter jusqu’à 1 000 fois plus de virus dans leurs voies nasales que celles infectées par la souche d’origine, selon de nouvelles Les données.

« La variante delta est plus agressive et beaucoup plus transmissible que les souches qui circulaient auparavant », a déclaré la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, aux journalistes lors d’un briefing jeudi. « C’est l’un des virus respiratoires les plus infectieux que nous connaissions, et que j’ai vu au cours de mes 20 ans de carrière. »

La variante delta s’est propagée rapidement aux États-Unis, représentant actuellement plus de 83 % des cas séquencés aux États-Unis, contre 50 % la semaine du 3 juillet.

La moyenne sur sept jours des nouveaux cas est en hausse d’environ 53% par rapport à la semaine dernière, actuellement à 37 674 nouveaux cas par jour. Les hospitalisations ont augmenté de 32% par rapport à la semaine dernière à environ 3 500 par jour et les décès ont également augmenté de 19% au cours de la même période à environ 240 par jour.