La variante delta entraîne une augmentation des cas de coronavirus dans le monde, prévient l’Organisation mondiale de la santé

Les Jeux olympiques de Tokyo sont officiellement en cours alors que l’incertitude concernant la pandémie de coronavirus persiste, même après le report des Jeux d’un an et que les responsables prennent des précautions extraordinaires pour limiter la propagation du virus. Le nombre de cas de coronavirus liés aux Jeux au Japon ce mois-ci était de 79 mercredi, avec davantage d’athlètes internationaux testés positifs à domicile et incapables de voyager, a rapporté l’Associated Press.