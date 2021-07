La variante Delta entraîne «absolument» les cas de rupture de Covid, selon un médecin

Les ligues sportives professionnelles sont particulièrement bien placées pour suivre les cas révolutionnaires de Covid, car elles testent régulièrement des milliers d’athlètes, selon le Dr Robby Sikka, un médecin qui a travaillé avec de nombreuses équipes de la NBA et de la NFL.

Sikka a déclaré à CNBC que la variante delta hautement transmissible est « absolument » à l’origine de la plupart des cas révolutionnaires de Covid qu’il a étudiés.

« Delta est le moteur de cela », a déclaré Sikka, fondateur de l’équipe de recherche en médecine sportive, une organisation qui aide de nombreuses ligues sportives professionnelles avec des données sur les blessures.

« Nous savons que la variante delta a une charge virale plus élevée, elle est plus infectieuse, elle est plus contagieuse et elle provoque des cas dans la communauté. Il y a une charge virale extrêmement élevée dans la communauté. »

Alors que les cas de Covid augmentent dans tout le pays, de nouvelles recherches montrent que les personnes entièrement vaccinées peuvent transmettre le virus en tant que porteurs asymptomatiques. Selon les données les plus récentes des Centers for Disease Control and Prevention, plus de 5 900 Américains entièrement vaccinés sont décédés ou ont été hospitalisés pour des infections à Covid-19 jusqu’au 19 juillet. Le site Web note également que 1 821 de ces cas étaient soit « asymptomatiques, soit non liés à Covid-19 ».

Sikka a déclaré à « The News with Shepard Smith » que les vaccins fonctionnent pour prévenir les maladies graves en ce qui concerne Covid et la variante delta, et qu’un élément clé du sport est que les athlètes vaccinés reviennent plus tôt que ceux qui ne le sont pas.

« Les athlètes qui ont attrapé Covid, bien qu’ils aient été vaccinés, dans l’ensemble, sont revenus et se sont bien comportés et ont pu revenir et performer à un niveau élevé », a déclaré Sikka.