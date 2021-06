La variante delta découverte pour la première fois en Inde s’étend à 62 pays, des points chauds se forment en Asie et en Afrique, selon l’OMS

Un agent de santé s’occupe d’un patient atteint d’une maladie à coronavirus (COVID-19) soutenu par un ventilateur mécanique et subissant une dialyse à la salle d’urgence COVID-19 de l’hôpital gouvernemental National Kidney and Transplant Institute de Quezon City, qui a déclaré une surcapacité au milieu d’un nombre croissant de Infections au COVID-19 à Quezon City, Metro Manila, Philippines, le 26 avril 2021.

« Nous continuons d’observer une transmissibilité considérablement accrue et un nombre croissant de pays signalant des épidémies associées à cette variante », a déclaré l’OMS à propos de la souche Delta, notant qu’une étude plus approfondie était une priorité élevée.

À Bahreïn, où environ 55% de sa population est vaccinée avec au moins une dose, les cas de Covid augmentent depuis début mai, atteignant le plus haut niveau de cas signalés quotidiennement depuis le début de la pandémie, selon Our World in Data. .

« L’assouplissement des mesures de santé publique et sociales, une mobilité sociale accrue, des variantes virales et une vaccination inéquitable sont une combinaison très dangereuse », a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS pour Covid-19, en expliquant certaines des récentes augmentations.

La région du Pacifique occidental signale ses plus hauts niveaux de cas et de décès de Covid depuis le début de la pandémie, selon la mise à jour hebdomadaire de l’agence. La région a signalé plus de 139 000 nouveaux cas au cours de la semaine dernière, soit une augmentation de 6 % par rapport à la semaine précédente. Le plus grand nombre de nouveaux cas dans la région a été signalé au Myanmar avec 53 419 nouveaux cas la semaine dernière. Le nombre le plus élevé de décès dans la région a été signalé aux Philippines, avec 776 décès signalés la semaine dernière.

« Il y a des points chauds dans chaque région (du monde), il y a des pays qui sont vraiment confrontés à des situations très, très difficiles, avec une augmentation de la transmission », a déclaré Van Kerkhove, notant qu’une combinaison de variantes hautement contagieuses, de mesures de santé publique assouplies et des taux de vaccination incohérents à travers le monde sont à l’origine d’une grande partie de la récente augmentation des cas. « Dix-huit mois plus tard, nous sommes tous fatigués de ce virus. Ce n’est pas encore fini avec nous, et si nous lui donnons la possibilité de se propager, il le fera. »

La région africaine a signalé plus de 52 000 nouveaux cas et plus de 1 100 nouveaux décès au cours de la semaine dernière, respectivement une augmentation de 22% et 11% par rapport à la semaine précédente, selon la mise à jour hebdomadaire.

L’OMS a également déclaré la semaine dernière que l’Afrique avait besoin d’au moins 20 millions de doses de vaccin AstraZeneca Covid au cours des six prochaines semaines pour faire passer la deuxième série de vaccins aux personnes qui ont déjà reçu la première. Le continent n’a reçu que 1% de tous les vaccins administrés dans le monde et a besoin de 200 millions de doses supplémentaires de tout vaccin Covid-19 autorisé pour vacciner 10% du continent d’ici septembre.

Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi qu’il mettait tout en œuvre pour qu’au moins 70% de tous les adultes américains soient vaccinés au moins partiellement d’ici le 4 juillet, offrant des vaccins dans les salons de coiffure et de beauté, des gardes d’enfants gratuits et des trajets Uber pour les gens. vaccinés, entre autres incitations. Mardi, plus de 62 % de tous les adultes aux États-Unis avaient reçu au moins une injection.