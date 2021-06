La variante Delta Covid se répandra plus facilement dans les écoles

Le Dr Scott Gottlieb a déclaré lundi à CNBC que la variante delta Covid hautement transmissible, découverte pour la première fois en Inde, pourrait présenter des défis pour les écoles américaines cet automne compte tenu des taux de vaccination plus faibles chez les enfants.

« Je pense que la réalité est que les enfants sont de plus en plus susceptibles d’être des vecteurs de ces nouvelles variantes », a déclaré l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration sur « Squawk Box ».

Cela ne fait qu’un peu plus d’un mois que la FDA a autorisé le vaccin Covid de Pfizer à être utilisé chez les enfants âgés de 12 à 15 ans. Moderna, également un régime en deux injections, a demandé à la FDA d’étendre son autorisation d’utilisation d’urgence pour couvrir les adolescents de 12 à 17 L’EUA de Pfizer couvrait initialement les 16 ans et plus, tandis que celle de Moderna est destinée aux 18 ans et plus.

« Les vieilles hypothèses sur les enfants et les enfants [not] « Avec ces nouvelles variantes plus contagieuses, je pense que nous allons voir que les enfants et les écoles deviennent davantage un foyer de propagation. »

Des essais testent actuellement des vaccins Covid dans des populations plus jeunes. Pfizer et son partenaire allemand BioNTech prévoient de disposer de données pour les enfants de 5 à 11 ans dans les prochains mois.

Gottlieb a souligné les données sur les cas de coronavirus au Royaume-Uni, où la variante delta Covid est plus répandue qu’aux États-Unis et a conduit le Premier ministre Boris Johnson à retarder la réouverture du pays. Au Royaume-Uni, le taux de positivité des tests pour les personnes de moins de 24 ans est significativement plus élevés que pour les personnes de plus de 65 ans, une cohorte avec plus de protection vaccinale, a déclaré Gottlieb.

« Il y a des signes encourageants, mais c’est une épidémie dans les écoles, parmi les jeunes qui ne sont pas vaccinés. Les personnes âgées qui sont vaccinées ne sont pas celles qui propagent cela et, dans l’ensemble, elles ne tombent pas aussi malades », a déclaré Gottlieb. .

« Le taux de létalité est en baisse, pas nécessairement parce qu’il s’agit d’une variante moins dangereuse. Nous ne pensons pas que ce soit le cas », a-t-il ajouté. « Le taux de létalité est en baisse substantielle car les personnes qui succomberaient au virus sont, dans l’ensemble, vaccinées. »

Gottlieb a déclaré qu’il est peu probable que l’accumulation de preuves concernant le risque de la variante delta pour les personnes non vaccinées change radicalement la façon dont la FDA aborde l’élimination des vaccins Covid pour les enfants. C’était déjà une priorité et le restera, a déclaré Gottlieb, qui a dirigé la FDA de 2017 à 2019 dans l’administration Trump.

Cependant, il a déclaré que les campagnes de santé publique autour de l’administration des vaccins aux enfants, une fois qu’ils sont éligibles, pourraient devenir plus ciblées en raison de la variante delta.

« Je pense qu’essayer, surtout, [to get] les adolescents vaccinés vont être importants car les écoles deviendront plus de foyers de propagation et une souche plus transmissible qui infecte plus d’enfants, même si ce n’est pas plus dangereux, vous allez voir plus de mauvais résultats », a déclaré Gottlieb.

« C’est juste un calcul que si plus d’enfants sont infectés, même si le taux de mauvais résultats chez les enfants est très faible, plus d’enfants auront de mauvais résultats car ils sont plus nombreux à être infectés », a-t-il déclaré.

Gottlieb a ajouté qu’il espère que les écoles auront mis en place des politiques cet automne pour essayer de limiter la propagation de Covid. « Qu’il s’agisse de masques ou simplement de mesures de distanciation et de bonnes pratiques prudentes au sein de l’école, je pense que les écoles intelligentes vont commencer l’année scolaire avec une forme d’atténuation jusqu’à ce qu’elles sachent dans quel sens cela va.

La réouverture des écoles pour l’enseignement en personne a été controversée tout au long de la pandémie. Citant plusieurs études, les Centers for Disease Control and Prevention dit sur son site que lorsque des stratégies d’atténuation appropriées sont mises en œuvre, « la transmission en milieu scolaire est généralement inférieure – ou au moins similaire – aux niveaux de transmission communautaire ».