La variante Delta COVID augmente les cas du Missouri et du Mississippi; 605K décès aux États-Unis

Les cas de COVID-19 ont augmenté dans près de la moitié des États américains à l’approche du week-end du 4 juillet, selon une analyse du réseau USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

L’Alaska et l’Arkansas ont plus que doublé les cas la semaine dernière seulement. La Caroline du Sud et le Kansas sont en hausse de plus de 50 %.

Au Missouri, le nombre de patients COVID-19 hospitalisés a bondi de près de 30% au cours du week-end du 4 juillet dans une zone durement touchée où les taux de vaccination sont faibles, entraînant une pénurie temporaire de ventilateurs et un appel public à l’aide d’inhalothérapeutes.

La variante delta, identifiée pour la première fois en Inde, se propage rapidement dans tout l’État, mettant à rude épreuve les hôpitaux de Springfield et faisant craindre que la situation ne s’aggrave bientôt à mesure que les rassemblements de vacances sèment de nouveaux cas. Le Missouri est en tête du pays avec le plus de nouveaux cas par habitant au cours des 14 derniers jours ; 39,4% des résidents y sont complètement vaccinés.

Pendant ce temps, les cas de COVID-19 dans le Mississippi ont augmenté de près de 15% en juin, et avec le taux de vaccination complète du Mississippi de 31% – le taux le plus bas du pays – le meilleur expert des maladies Anthony Fauci a déclaré qu’il porterait un masque pendant son séjour dans l’État.

« Je pourrais vouloir faire un effort supplémentaire pour être suffisamment prudent pour être sûr d’obtenir la couche de protection supplémentaire, même si les vaccins eux-mêmes sont très efficaces », a déclaré Fauci à Chuck Todd sur « Meet the Press » de NBC.

L’augmentation récente des hospitalisations liées au COVID-19 dans l’État a été attribuée à l’augmentation de la propagation de la variante delta. Environ 95% de ces hospitalisations ont eu lieu dans des Mississippiens non vaccinés, ont déclaré des responsables.

« Cela rappelle beaucoup l’endroit où nous nous trouvions au début de la pandémie », a déclaré l’épidémiologiste d’État Paul Byers lors d’une conférence de presse le 29 juin. « On a l’impression que nous sommes dans la même situation maintenant avec la variante delta. »

Aussi dans l’actualité :

►Le Sri Lanka a reçu lundi un premier lot de vaccin COVID-19 de Pfizer, devenant ainsi le premier pays d’Asie du Sud à recevoir le vaccin COVID-19 fabriqué aux États-Unis.

►Environ 7 550 – sur 19,5 millions entièrement vaccinés – les Californiens ont été infectés par COVID-19, un nombre bien plus élevé chez les non vaccinés, selon une analyse par CalMatters des données de l’État jusqu’au 23 juin.

►Des centaines d’agents de santé italiens ont poursuivi les autorités sanitaires locales pour éviter d’être suspendus après avoir refusé de se faire vacciner contre Covid-19.

►Quatorze personnes ont été arrêtées à Mumbai, en Inde, dans le cadre d’un programme visant à administrer de faux vaccins COVID-19 à des milliers de personnes, qui se sont en fait injectées de l’eau salée.

►Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que les Anglais ne seraient plus tenus par la loi de porter des masques faciaux dans les espaces publics intérieurs et de se tenir à au moins 1 mètre (3 pieds) l’un de l’autre dès la fin du mois.

📈Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,72 millions de cas confirmés de COVID-19 et au moins 605 500 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 184 millions de cas et près de 3,98 millions de décès. Plus de 157,3 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 47,4% de la population, selon le CDC.

📘Ce que nous lisons : Depuis le début de la pandémie, un tiers des 64 personnes qui supervisent les programmes de vaccination du pays sont partis. Au milieu du plus grand effort de vaccination de l’histoire du pays, le pays a perdu une quantité stupéfiante de connaissances institutionnelles. Lire l’histoire complète.

Plus de 60 Indonésiens meurent après que l’hôpital de Java manque d’oxygène

Plus de 60 Indonésiens sont morts alors qu’un hôpital public de l’île principale de Java, en Indonésie, manquait d’oxygène alors que le COVID faisait rage dans le pays et que les réserves d’oxygène diminuaient, a déclaré un haut responsable de la santé.

Au moins 63 patients infectés par le virus sont décédés pendant le traitement du COVID-19 à l’hôpital depuis samedi – dont 33 pendant la période où l’approvisionnement central en oxygène liquide s’est épuisé – même si l’hôpital est passé à l’utilisation de bouteilles d’oxygène pendant la panne, a-t-il déclaré. L’oxygène médical se présente sous forme liquide et comprimée. L’approvisionnement en oxygène s’est stabilisé tôt dimanche matin.

Après un lent déploiement de la vaccination, l’Indonésie se bat maintenant pour vacciner autant de personnes que possible alors qu’elle lutte contre une explosion de cas de COVID-19 qui ont mis à rude épreuve ses soins de santé. Mais l’insuffisance de l’offre mondiale, la géographie compliquée du plus grand archipel du monde et l’hésitation de certains Indonésiens constituent des obstacles majeurs.

L’Angleterre s’en tient à son plan de levée des restrictions du «Jour de la liberté»

Les résidents d’Angleterre ont été rassurés lundi sur le fait que les plans pour la « Journée de la liberté » du 19 juillet restaient en place, juste au moment où ils apprenaient que la duchesse Kate s’auto-isole après être entrée en contact la semaine dernière avec une personne qui a été testée positive pour le coronavirus.

La juxtaposition de la fin imminente des restrictions COVID-19 en Angleterre avec l’épouse du prince William confinée à la maison pendant 10 jours souligne l’un des messages clés du Premier ministre britannique Boris Johnson lors de l’annonce de lundi :

« Je tiens à souligner d’emblée que cette pandémie est loin d’être terminée », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. « Ce ne sera certainement pas fini le 19. »

Johnson a souligné qu’il y avait eu récemment une augmentation marquée des cas de coronavirus et des hospitalisations, et que le nombre de nouvelles infections pourrait atteindre 50 000 par jour d’ici le 19 juillet.

