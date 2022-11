La variante de la grippe qui frappe plus durement les enfants et les personnes âgées que les autres souches est actuellement dominante aux États-Unis

Le taux d’hospitalisation pour grippe a atteint un sommet d’une décennie cette saison. Dans l’ensemble, environ 8 personnes sur 100 000 sont actuellement hospitalisées pour la grippe, mais les personnes âgées et les plus jeunes enfants sont beaucoup plus durement touchés que les autres groupes d’âge, selon les données du CDC.

La variante H3N2 a été associée à des saisons grippales plus sévères chez les enfants et les personnes âgées dans le passé, selon le Dr Jose Romero, directeur du Centre national de vaccination et des maladies respiratoires du CDC.

Les laboratoires de santé publique ont détecté la grippe A (H3N2) dans 76% des plus de 3 500 échantillons respiratoires qui ont été testés positifs pour la grippe et ont été analysés pour le sous-type de virus, selon un rapport de surveillance du CDC publié vendredi.

Une variante de la grippe qui frappe plus les enfants et les personnes âgées que la plupart des adultes est actuellement dominante aux États-Unis, préparant le pays à une saison grippale potentiellement mauvaise, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Au moins 4,4 millions de personnes sont tombées malades de la grippe, 38 000 ont été hospitalisées et 2 100 sont décédées depuis le début de la saison. Sept enfants sont morts de la grippe jusqu’à présent cette saison.

“Lorsque nous avons plus de H3N2, nous avons généralement une saison grippale plus sévère – donc plus longue, plus d’enfants touchés, plus d’enfants atteints d’une maladie grave”, a déclaré le Dr Andi Shane, pédiatre et expert en maladies infectieuses à Children’s Healthcare Atlanta.

L’autre variante de la grippe A, H1N1, est généralement associée à des saisons moins sévères par rapport à H3N2, a déclaré Shane. Le H1N1 représente environ 22% des échantillons qui ont été testés positifs pour la grippe et ont été analysés pour un sous-type, selon le CDC.

Le pourcentage de patients signalant des symptômes similaires à la grippe, une fièvre de 100 degrés ou plus plus un mal de gorge ou une toux, est actuellement le plus élevé en Virginie, au Tennessee, en Caroline du Sud, en Alabama et à Washington DC, selon le CDC.

Les maladies respiratoires sont également très élevées dans l’Arkansas, le Colorado, la Géorgie, le Kentucky, le New Jersey, le Maryland, le Mississippi, le Nouveau-Mexique, la Caroline du Nord et le Texas, selon le CDC.

Le CDC recommande à toute personne de 6 mois ou plus de se faire vacciner contre la grippe. Les enfants de moins de 8 ans qui reçoivent le vaccin pour la première fois devraient recevoir deux doses pour une meilleure protection.

Le vaccin contre la grippe est normalement efficace à 40% à 60% pour prévenir la maladie, mais les personnes qui tombent encore malades sont moins susceptibles de se retrouver à l’hôpital ou de mourir, selon le CDC.

Les responsables de la santé publique encouragent également les gens à rester à la maison lorsqu’ils sont malades, à couvrir la toux et les éternuements et à se laver les mains fréquemment. Ceux qui veulent prendre des précautions supplémentaires peuvent envisager de porter un masque facial à l’intérieur en public.