La variante de Covid Delta n’est pas une menace immédiate pour les États-Unis

Le Dr Scott Gottlieb a déclaré mercredi à CNBC qu’il pensait que suffisamment d’Américains étaient complètement vaccinés pour retarder le risque présenté par la variante Delta Covid.

« La question est: y a-t-il suffisamment de personnes non vaccinées pour que cela puisse entrer dans la population et commencer à se propager plus largement? Je pense qu’il est peu probable que cela soit une menace avant l’automne, peut-être », l’ancienne Food and Drug Administration a déclaré le commissaire sur « Squawk Box ».

Les commentaires de Gottlieb interviennent alors que la spéculation grandit selon laquelle le Royaume-Uni pourrait retarder la levée de toutes les mesures de verrouillage en Angleterre, fixée au 21 juin, en raison de la prévalence croissante de la variante Delta, qui a été découverte pour la première fois en Inde.

Les cas les plus graves impliquant la variante Delta semblent concerner des personnes non vaccinées ou qui ne sont que partiellement vaccinées, a noté Gottlieb. « Cela semble être une variante plus dangereuse. Cela dit, deux doses du vaccin semblent être très protectrices. »

« Les personnes qui sont complètement vaccinées, je pense, sont assez bien protégées contre cette nouvelle variante sur la base des preuves accumulées », a ajouté Gottlieb, qui a dirigé la FDA dans l’administration Trump de 2017 à 2019. Il fait maintenant partie du conseil d’administration du fabricant de vaccins Pfizer. .

Mardi, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a souligné l’importance pour les Américains de se faire vacciner complètement pour se protéger contre la variante Delta. Actuellement, Fauci a déclaré qu’il représentait plus de 6% des infections à coronavirus américaines que les scientifiques ont génétiquement séquencées.

La variante Delta, quant à elle, devient la variante dominante au Royaume-Uni. Les États-Unis et le Royaume-Uni comptent désormais environ 53% des adultes entièrement vaccinés contre Covid. Cependant, Gottlieb a déclaré que la décision de l’Angleterre de retarder l’administration des deuxièmes doses afin de donner à plus de personnes les premières injections « a probablement ouvert la porte à cette propagation un peu plus large ».

À Briefing de la Maison Blanche Mardi, Fauci a cité comme exemples les vaccins Covid de Pfizer et AstraZeneca – qui sont utilisés au Royaume-Uni mais pas aux États-Unis – affirmant qu’ils étaient efficaces à environ 33% pour se protéger contre la variante Delta après une dose. Pour Pfizer, l’efficacité est passée à 88% après la deuxième dose, a déclaré Fauci, tandis que le vaccin d’AstraZeneca était efficace à 60%, selon les instituts nationaux de la santé.

« Il semble que deux doses du vaccin soient plus importantes contre ces variantes qu’elles ne l’étaient contre l’ancienne souche du virus », a déclaré Gottlieb.

Malgré les progrès de la vaccination aux États-Unis, Gottlieb a reconnu qu’il pourrait y avoir des situations préoccupantes dans le pays impliquant la variante Delta. « Si vous avez une communauté où il y a beaucoup de personnes non vaccinées et que vous avez un événement très répandu avec Delta … vous pourriez avoir une épidémie ici. »

Les cas de Covid aux États-Unis ont continué de baisser. La moyenne sur sept jours du pays des nouvelles infections quotidiennes à coronavirus est d’environ 14 400, selon une analyse CNBC des données de l’Université Johns Hopkins. C’est environ 17% de moins qu’il y a une semaine. Cela représente également une baisse de plus de 60% par rapport à il y a environ un mois. Le jour le plus élevé de nouveaux cas aux États-Unis était de 300 462 le 2 janvier.