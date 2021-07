La variante de couleur blanche Realme GT Master Explorer Edition apparaît dans les images officielles

Realme présentera demain la série GT Master, qui comprendrait deux smartphones – GT Master Edition et GT Master Explorer Edition. Les rendus récemment divulgués de ce dernier nous ont montré le design inspiré du voyage du smartphone en deux couleurs, et aujourd’hui, nous examinons sa variante de couleur blanche, qui nous rappelle le modèle Silk White de l’Oppo Reno4 Pro.

Ces images ont été publiées par quelques responsables de Realme sur Weibo, et bien qu’ils n’aient pas partagé la fiche technique du téléphone, le directeur marketing de la société, M. Xu Qi Chase, a confirmé que le panneau arrière de cette version blanche est recouvert de verre AG. .

La société a précédemment confirmé que Realme GT Master Explorer Edition embarquerait un appareil photo principal de 50 MP avec le capteur IMX766 de Sony et OIS. Il disposera de 12 Go de RAM et vous aurez la possibilité de l’étendre virtuellement jusqu’à 7 Go avec la fonction Dynamic RAM Expansion.

La GT Master Explorer Edition arborera un écran perforé et aurait un SoC Snapdragon 870 à la barre.

La GT Master Edition, quant à elle, devrait être livrée avec la puce Snapdragon 778G. Le reste de ses spécifications supposées comprend un écran FullHD + AMOLED de 6,43″ 120 Hz, un lecteur d’empreintes digitales intégré, 8 Go (+ 5 Go virtuels) de RAM et deux options de stockage – 128 Go et 256 Go.

Le smartphone aura une batterie de 4 300 mAh sous le capot avec un support de charge de 65 W, et le département caméra comprendra un total de quatre caméras – une unité de 32 MP à l’intérieur du trou de perforation, avec la configuration triple caméra à l’arrière composée de 64 MP primaire, 8 MP unités macro ultra-larges et 2MP.

Nous saurons tout sur la Realme GT Master Series demain une fois que l’événement de lancement commencera à 14 heures, heure locale en Chine.

Source 1, Source 2 (les deux en chinois) | Passant par