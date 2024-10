La variante COVID XEC « prend les choses en main » et entraîne une augmentation des cas et des décès à travers l’Europe

Une vague de COVID alimentée par la variante XEC entraîne des hospitalisations dans toute la Grande-Bretagne.

Selon l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), le taux d’admission des patients testés positifs au XEC s’élevait à 4,5 pour 100 000 personnes au cours de la semaine précédant le 6 octobre, soit une hausse significative par rapport aux 3,7 de la semaine précédente. L’UKHSA a qualifié la propagation d' »alarmante ».

Une équipe de médecins, d’infirmières et de physiothérapeutes prend en charge les patients critiques atteints du COVID-19 dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital Vila Nova Cachoeirinha, au nord de São Paulo [Photo: Gustavo Basso]

La semaine dernière, le Dr Jamie Lopez Bernal, épidémiologiste consultant à l’UKHSA, a noté la propagation de la nouvelle variante en Grande-Bretagne : « Notre surveillance montre que là où les cas de Covid sont séquencés, environ un sur 10 appartient à la lignée « XEC ».

La variante XEC, une combinaison des variantes KS.1.1 et KP.3.3, a été détectée et enregistrée en Allemagne en juin et a été trouvée dans au moins 29 pays, dont au moins 13 pays européens et 24 États des États-Unis. Selon un Nouveau scientifique article publié le mois dernier, « Les premiers cas de variante se sont produits en Italie en mai. Cependant, ces échantillons n’ont été téléchargés dans une base de données internationale qui suit les variantes du SRAS-CoV-2, appelée Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID), qu’en septembre.

Le nombre de cas confirmés de XEC au niveau international dépasse les 600 selon le GISAID. Il s’agit probablement d’une sous-estimation. Bhanu Bhatnagar, du bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe, a noté que « tous les pays ne communiquent pas systématiquement leurs données au GISAID, de sorte que le variant XEC est susceptible d’être présent dans davantage de pays ».

Une autre source, contenant des données jusqu’au 28 septembre – les rapports génomiques d’Outbreak.info : surveillance évolutive et dynamique des variantes et mutations du SRAS-CoV-2 – rapporte que 1 115 cas de XEC ont été détectés dans le monde.

En Europe, le XEC était initialement le plus répandu en France, représentant environ 21 % des échantillons COVID confirmés. En Allemagne, il représentait 15 pour cent des échantillons et 8 pour cent des échantillons séquencés, selon une évaluation du professeur François Balloux de l’University College London, citée dans le Nouveau scientifique.

Quelques semaines après ces commentaires, la propagation de XEC a été rapide. Rien qu’en Allemagne, elle représente actuellement 43 pour cent des infections et est donc prédominante.. Les virologues estiment que XEC a environ deux fois l’avantage de croissance de KP.3.1.1 et sera la variante dominante en hiver.

Un certain nombre d’articles ont cité les commentaires faits au Horaires de Los Angeles par Eric Topol, directeur du Scripps Research Translational Institute en Californie. Topol prévient que XEC « ne fait que commencer », « et cela va prendre plusieurs semaines, voire quelques mois, avant qu’il ne s’installe vraiment et ne commence à provoquer une vague. XEC prend définitivement les choses en main. Cela semble être la prochaine variante.

Un rapport dans le Indépendant publié mardi fait état de la composition de XEC et de ses deux sous-variantes parentes : « KS.1.1 est un type de ce qu’on appelle communément une variante FLiRT. Il se caractérise par des mutations dans les molécules constitutives de la phénylalanine (F) modifiées en leucine (L) et de l’arginine (R) en thréonine (T) sur la protéine de pointe que le virus utilise pour se fixer aux cellules humaines.

« La deuxième sous-variante omicron KP.3.3 appartient à la catégorie FLuQE où l’acide aminé glutamine (Q) est muté en acide glutamique (E) sur la protéine de pointe, rendant sa liaison aux cellules humaines plus efficace. »

Les cas de Covid sont en augmentation dans tout le Royaume-Uni, avec des données récentes de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) indiquant une augmentation de 21,6 % des cas en Angleterre en une semaine.

Il ne fait aucun doute que la propagation du virus XEC a contribué à une augmentation des cas de COVID et des décès en Grande-Bretagne. Au cours de la semaine précédant le 25 septembre, 2 797 cas ont été signalés, soit une augmentation de 530 par rapport à la semaine précédente. Au cours de la semaine précédant le 20 septembre, il y a eu une augmentation de 50 % des décès liés au COVID en Angleterre, avec 134 décès signalés.

Selon les dernières données, le nord-est de l’Angleterre connaît le taux de personnes hospitalisées le plus élevé, avec 8,12 personnes pour 100 000 nécessitant un traitement.

Virologue Dr Stephen Griffin de l’Université de Leeds est un communicateur actif de la science et des statistiques sur le virus sur diverses plateformes publiques et médias sociaux depuis le début de la pandémie.. Il a été actif au sein de divers comités du gouvernement britannique au plus fort de la pandémie de COVID-19. En mars 2022, il a accordé une interview au Site Web socialiste mondial.

Cette semaine, Griffin a parlé au je journal sur le danger persistant de permettre la propagation effrénée du XEC et du COVID en général. « Le problème avec la COVID, c’est qu’elle évolue si rapidement », a-t-il déclaré.

Il a prévenu : « Nous pouvons soit accroître notre immunité en fabriquant de meilleurs vaccins ou en augmentant notre couverture vaccinale, soit ralentir le virus grâce à des interventions telles que l’amélioration de la qualité de l’air intérieur. Mais nous ne faisons pas ces choses.

« Son taux d’évolution est environ trois ou quatre fois plus rapide que celui de la grippe saisonnière la plus rapide. Il y a donc ce changement constant du virus, qui accélère le nombre de personnes sensibles.

«Il crée son propre nouveau groupe de sujets sensibles à chaque fois qu’il se transforme en quelque chose qui est ‘immunitairement évasif’. Chacune de ces sous-variantes est suffisamment distincte pour qu’un grand nombre de personnes n’y soient plus immunisées et puissent les infecter. C’est pourquoi vous voyez ce motif ondulatoire constant qui n’a rien de saisonnier.

Aucune mesure d’atténuation n’est mise en place en Grande-Bretagne, comme c’est le cas au niveau international, pour arrêter la propagation de ce virus. Le conseil aux personnes présentant des symptômes du COVID est de rester à la maison et de limiter les contacts avec les autres pendant cinq jours seulement. Le Service national de santé conseille : « Vous pouvez reprendre vos activités normales lorsque vous vous sentez mieux ou que vous n’avez pas de température élevée », même si la personne peut encore être contagieuse. Les familles sont informées que les enfants présentant des symptômes tels qu’un écoulement nasal, un mal de gorge ou une légère toux peuvent toujours « aller à l’école ou à la garderie » s’ils se sentent suffisamment bien.

La détection et la propagation rapide de nouveaux variants réfute les mensonges des gouvernements selon lesquels la pandémie est terminée depuis longtemps et que le COVID-19 ne devrait pas être traité différemment de la grippe.

Les décès dus au COVID au Royaume-Uni ont dépassé les 244 000 fin septembre. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’une variante encore plus mortelle n’apparaisse. Le mois dernier, Sir Chris Whitty, médecin-chef de l’Angleterre, a déclaré lors de l’enquête publique en cours sur le COVID-19 : « Nous devons supposer une future pandémie de cette ampleur. [the global pandemic which began in 2020] cela se produira… C’est une certitude.