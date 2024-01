La variante COVID JN.1 n’est pas plus grave, suggèrent les premières données du CDC

Les premières données provenant des hôpitaux suggèrent que dernière variante du COVIDconnue sous le nom de JN.1, ne conduit pas à une maladie plus grave, a déclaré lundi un responsable des Centers for Disease Control and Prevention, alors que l’agence a suivi la forte augmentation de la souche jusqu’à un niveau élevé. estimé 85,7 % des cas de COVID-19 dans tout le pays.

L’agence attend toujours des semaines supplémentaires de données pour présenter son évaluation plus détaillée de l’impact de JN.1 cette saison, a déclaré le responsable du CDC, le Dr Eduardo Azziz-Baumgartner, lors d’un webinaire avec des laboratoires de tests organisé par l’agence cette semaine.

Demandé si Les symptômes de JN.1 semble être plus grave que les vagues précédentes, a-t-il déclaré, “il y a des premiers signes indiquant que ce n’est peut-être pas le cas”, sur la base des cohortes de dossiers médicaux électroniques et d’autres données.

“Maintenant, il est important de se rappeler que la manière dont un virus affecte un individu est unique”, a-t-il ajouté. “Cela pourrait être très grave. Des personnes pourraient mourir d’un virus qui, pour la population générale, pourrait être plus bénin.”

Azziz-Baumgartner a déclaré lors du webinaire que le CDC espère publier plus de détails sur la gravité de JN.1 « au cours des deux prochaines semaines », à mesure que davantage de données sur le virus s’accumuleront.

Jusqu’à présent, le CDC a été prudent dire qu’il n’y avait « aucune preuve » que JN.1 provoquait une maladie plus grave, même s’il avait contribué à la propagation du virus cet hiver.

On ne sait pas quand la nouvelle évaluation du CDC sur JN.1 devrait être publiée. Un porte-parole du CDC n’a pas été en mesure de répondre immédiatement à une demande de commentaires.

Jusqu’à présent, les scientifiques du CDC et d’autres agences fédérales de santé n’ont pas non plus décidé de considérer JN.1 comme un système autonome. “variante d’intérêt”, en pause avec le La décision de l’OMS d’intensifier sa classification de la lignée le mois dernier.

L’OMS dit vendredi qu’il n’y avait “actuellement aucun rapport de laboratoire ou épidémiologique” reliant JN.1 ou ses autres variantes d’intérêt à une gravité accrue de la maladie.

Les premières conclusions du CDC sur JN.1 surviennent alors que l’agence commence à constater un ralentissement tendances des virus respiratoires après un pic pendant les vacances d’hiver.

Les prévisionnistes des maladies de l’agence ont également conclu plus tôt ce mois-ci que la propagation de JN.1 ne justifiait pas qu’ils intensifient leur évaluation de la menace du COVID-19 cet hiver, notant que les taux d’hospitalisation semblaient inférieurs à ceux de la saison dernière.

COVID 19 les hospitalisations cette saison ont continué à dépasser celles de la grippe à l’échelle nationale, suggèrent les données de l’agence, et les taux hebdomadaires des deux cas ont été loin d’atteindre les records précédents.

Azziz-Baumgartner a averti que les retards dans les données pourraient brouiller le tableau, alors que les hôpitaux rattrapent le retard dans la déclaration de leurs admissions hebdomadaires. Les autorités surveillent également de près les signes possibles d’une nouvelle augmentation de la propagation de la grippe, comme cela a été observé lors de certaines saisons antérieures à la pandémie de COVID-19.

Certaines juridictions ont également signalé un pression sur les hôpitaux, surtout en Nouvelle-Angleterre, a-t-il déclaré. CDC Les figures le taux de capacité hospitalière de la région est le pire du pays.

Hôpital général du Massachusetts prévenu la semaine dernière il prenait des mesures pour faire face à une crise de « surpopulation sans précédent », aux côtés d’autres hôpitaux de l’État.

