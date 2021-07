La variante Covid Delta représente 100% des cas dans le hotspot touristique du Portugal Algarve et la capitale Lisbonne, selon les responsables de la santé

Dans de nouveaux résultats publiés mardi, l’institut a analysé près de 11 500 échantillons provenant des 18 districts du Portugal, ainsi que de Madère et des Açores, pour comparer la prévalence de différentes souches de Covid de fin mai au 4 juillet.

Du 31 mai au 4 juillet, la prévalence de la variante Delta a doublé dans toutes les régions, pour atteindre 88,6%, a indiqué l’agence. La variante a également complètement dépassé la souche Alpha autrefois dominante, trouvée pour la première fois dans le sud-est de l’Angleterre, et est désormais responsable de 100 % de tous les cas à Lisbonne et dans la région voisine du Tejo, ainsi qu’en Algarve.

Les données de l’institut mettent en évidence à quelle vitesse la variante Delta a gagné du terrain en tant que souche dominante au Portugal. Il y a un peu plus d’un mois, il détenait une prévalence de 48% sur la côte de l’Algarve et de 68,2% à Lisbonne et au Tejo.

Le Portugal a récemment mis en place des mesures plus strictes pour freiner l’augmentation des cas. Samedi, le gouvernement a imposé une preuve de vaccination, un résultat de test négatif ou une preuve d’anticorps dans les zones à haut risque pour les personnes qui souhaitent dîner dans des restaurants. Un couvre-feu de 23 heures à 5 heures du matin a également été imposé dans 45 communes jugées à haut risque.

La variante Delta a constitué une menace pour les plans de nombreux pays européens pour déverrouiller et revenir à la normale, car elle est 60% plus transmissible que les variantes précédentes, selon Public Health England.

Le Portugal a enregistré plus de 910 000 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie et plus de 17 100 décès, selon les chiffres du gouvernement. Au 8 juillet, près de 60 % de sa population de 10 millions d’habitants avait reçu une dose et près de 40 % étaient entièrement vaccinés contre le coronavirus.

