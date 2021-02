La variante COVID-19 trouvée au Royaume-Uni se propage «  comme une traînée de poudre  ». Les experts britanniques craignent ce qui se passera si les États-Unis ne verrouillent pas

LONDRES – Le 4 janvier, le Premier ministre britannique Boris Johnson a adressé à la nation un autre discours sombre lié au coronavirus: une variante du COVID-19 identifiée pour la première fois dans le Kent, en Angleterre, était estimée entre 50% et 70% plus infectieuse. En un peu plus d’une semaine, les admissions à l’hôpital ont augmenté de près d’un tiers. Les décès avaient augmenté de 20%. Johnson a ordonné le troisième verrouillage national complet du pays depuis le début de la pandémie.

« Cela signifie », a déclaré Johnson gravement, « le gouvernement vous ordonne une fois de plus de rester chez vous. Vous ne pouvez quitter votre domicile que pour des raisons limitées autorisées par la loi, comme acheter des produits essentiels, travailler si vous ne pouvez absolument pas travailler à partir de à la maison, pour faire de l’exercice, pour demander une assistance médicale, comme passer un test COVID ou pour échapper à la violence domestique. «

Lundi, au milieu d’une baisse spectaculaire des infections à coronavirus, le dirigeant britannique dévoilera son plan pour dénouer l’un des verrouillages COVID-19 les plus stricts au monde. Seul Cuba a mis en place des restrictions plus strictes, selon un index des mesures gouvernementales compilé par Our World in Data, une unité de recherche rattachée à l’Université d’Oxford.

L’indice de rigueur gouvernementale COVID-19 examine neuf indicateurs nationaux de réponse aux coronavirus, notamment les fermetures d’écoles et de lieux de travail, les interdictions de voyager et les limites des rassemblements publics et familiaux. Thomas Hale, l’un des chercheurs à l’origine de l’indice, a déclaré qu’il dissimulait certaines variations locales et régionales – en particulier dans des endroits comme les États-Unis, où les autorités municipales, étatiques et fédérales s’appuient sur un patchwork de mesures contre les coronavirus – mais dans l’ensemble, cela reste instructif. .

Sur un score possible de 100, la Grande-Bretagne a atteint 86,11 sur l’indice le 18 février.

Le chiffre américain était de 68,06.

À Cuba, où même l’accès routier à la capitale de la nation caribéenne, La Havane, est limité, le nombre est de 90,74.

« Comme une traînée de poudre »: B.1.1.7 pourrait bientôt dominer aux États-Unis

Les responsables américains de la santé publique suivront de près ce que dit Johnson, notamment parce que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estiment que dès la fin du mois prochain B.1.1.7, la variante la plus transmissible du COVID-19 à l’origine identifiée en Grande-Bretagne en septembre, est probablement la principale circulant à l’intérieur des frontières américaines.

Les États-Unis ont connu des pics et des baisses de cas de COVID-19 depuis que les premières infections ont été signalées en Amérique du Nord en janvier 2020, mais on craint que la variation B.1.1.7 soit parmi un certain nombre de variantes différentes de COVID-19 qui pourraient aider précipiter une soi-disant quatrième vague d’infections à coronavirus américaines.

« C’est comme si nous faisions de notre mieux pour aider le virus »:Une quatrième vague de coronavirus se profile si les États-Unis ne contiennent pas de variantes de COVID-19, selon les experts

Trevor Bedford, épidémiologiste au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle, a déclaré dans un Fil Twitter jeudi qu’une baisse régulière des cas de coronavirus américains qui a ramené les niveaux à leur niveau de fin octobre pourrait être menacée par le « décollage rapide de B.1.1.7 ». Il a dit qu’il y a des preuves que la variante B.1.1.7 « atteindra une fréquence de 50% aux États-Unis peut-être fin mars ».

Cependant, Bedford a noté qu’il n’était pas clair si B.1.1.7 «gagnerait» contre de nouvelles améliorations de la saisonnalité et de l’immunité », ce qui signifie, entre autres, des températures plus chaudes et un taux de vaccination plus élevé à travers les États-Unis. « Je ne sais pas à ce stade à quelle vague de printemps B.1.1.7 s’attendre », a-t-il déclaré.

Aux États-Unis, 1523 cas de B.1.1.7 ont été signalés dans 42 États au 18 février, selon les données des CDC. Pour mettre cela en perspective, bien que les nouvelles infections à coronavirus aux États-Unis diminuent globalement depuis environ un mois, le nombre quotidien de nouveaux cas pour février est toujours en moyenne d’environ 95000, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. En février, les décès dus aux coronavirus aux États-Unis ont été en moyenne d’environ 2520 par jour.

En Grande-Bretagne, le nouveau nombre quotidien de cas de coronavirus oscille autour de 12000 depuis la semaine dernière. Christina Pagel, qui dirige une équipe de chercheurs de l’University College London qui appliquent les mathématiques à des problèmes de santé, a déclaré que la variante B.1.1.7 représentait désormais environ 90% des nouveaux cas en Grande-Bretagne.

Concernant de nouvelles variantes ont également émergé du Brésil, de l’Afrique du Sud et de la Californie. Les chercheurs disent que les États-Unis sous-évaluent presque certainement les cas de la variante B.1.1.7. Le nombre de cas a plus que quadruplé depuis le 27 janvier.

« Il (B.1.1.7) se propage si facilement, comme une traînée de poudre. Cela nous a vraiment pris par surprise », a déclaré Carl Waldmann, directeur d’une unité de soins intensifs d’un hôpital de Reading, dans le sud-est de l’Angleterre, à la chaîne de télévision allemande Deutsche Welle. .

‘Nous coulons’

Alors que la variante la plus contagieuse déchirait la Grande-Bretagne en janvier, le gouvernement a averti que les hôpitaux étaient sur le point d’être débordés. Il y avait un flux constant de témoignages de plaidoiries de médecins, d’infirmières et d’autres travailleurs de la santé documentant l’impact de B.1.1.7 sur le fait que le public se conforme scrupuleusement au verrouillage de Johnson.

«C’est brutal et nous coulons», a déclaré le 8 janvier Sarah Addis, médecin urgentiste dans un hôpital de York, dans le nord de l’Angleterre, «Nous sommes tout simplement submergés. Et nous commençons à voir un COVID plus jeune et plus malade. patients », dit-elle.

Le 20 janvier, quelque 1820 personnes sont décédées en Grande-Bretagne des suites d’un coronavirus, le plus grand nombre de décès signalés en une seule journée depuis le début de la pandémie – et presque le double du pic d’une vague d’infections antérieure en avril, selon Public Health England.

Au milieu de la flambée du nombre de morts, les hôpitaux britanniques ont annulé toutes les chirurgies électives. Les rendez-vous pour les diagnostics de cancer ont été interrompus. De nombreux personnels de santé ont été redéployés dans des unités de soins intensifs pour coronavirus même s’ils manquaient de formation spécialisée. Des ambulances pleines de patients atteints de coronavirus ont fait la queue devant les hôpitaux en attendant des lits.

Johnson devrait annoncer un retour progressif pour certaines écoles à partir du 8 mars. Il n’est pas clair si les autres règles concernant les rassemblements, les commerces non essentiels et l’hospitalité seront assouplies. Il a récemment réprimé les voyages internationaux, ajoutant une quarantaine hôtelière obligatoire pour les voyageurs arrivant de certains pays à un test COVID-19 négatif.

À l’exception d’Israël, la Grande-Bretagne a administré plus de vaccins pour 100 personnes que toute autre économie avancée, selon Our World in Data. Cependant, il existe peu de données concomitantes pour montrer à quel point le vaccin a un impact sur les nouvelles infections au Royaume-Uni.

« Nous ne pouvons pas contrôler cette chose avec des demi-mesures »

Simon Clarke, professeur en microbiologie cellulaire à l’Université de Reading, a déclaré qu’en plus du fait que la variante B.1.1.7 est plus contagieuse, il existe un ensemble de preuves émergentes suggérant qu’elle pourrait être plus mortelle, une possibilité initialement soulevée par Les scientifiques britanniques avant d’être minimisés. Il a déclaré qu’il existe des preuves anecdotiques provenant d’hôpitaux, non confirmées par des études, selon lesquelles la variante B.1.1.7 pourrait nuire à plus de personnes plus jeunes. Cependant, il a averti qu’il était trop tôt pour tirer des conclusions fermes.

Il s’est également inquiété de la manière dont les États-Unis traiteraient la variante B.1.1.7 si, comme prévu, elle devenait la variante dominante par le ressort.

« Les vagues de coronavirus américaines sont basées sur des variantes plus lentes », a déclaré Clarke.

« Si un système plus rapide tel que B.1.1.7 commence à décoller, vous aurez un problème si vous n’êtes pas prêt à faire un verrouillage national strict et large », a ajouté Clarke, en le notant. était sa perception que les États-Unis ne semblent pas disposés à le faire.

Pour ne prendre que quelques exemples: contrairement à la Grande-Bretagne, tous les États américains n’ont pas de restrictions sur les voyages de loisirs, de nombreux États offrent des exemptions pour des règles plus larges qui permettent aux restaurants de rester ouverts et beaucoup ont résisté aux appels pour des lieux de divertissement, des gymnases et des entreprises de soins personnels comme que les salons de coiffure et les salons de tatouage doivent être fermés. Il appartient en grande partie aux responsables locaux de décider si et comment imposer la plupart des restrictions américaines sur les coronavirus.

‘Ridicule’: Les tests COVID-19 bon marché et rapides ont mis du temps à obtenir l’approbation de la FDA

D’autres pays d’Europe qui n’ont pas récemment imposé de verrouillages aussi stricts que celui de la Grande-Bretagne ont eu du mal à contrôler la hausse des cas de la variante B.1.1.7.

« Si vous voulez que B.1.1.7 soit sous contrôle, les verrouillages doivent être encore plus difficiles », a déclaré Kit Yates, professeur de biologie mathématique à l’Université de Bath, en Angleterre.

Yates a déclaré qu’il pensait que lorsque les écoles britanniques rouvriraient, les cas de coronavirus augmenteraient probablement à nouveau malgré de nouvelles preuves selon lesquelles la transmissibilité de la variante B.1.1.7 pourrait ne pas être aussi élevée qu’on le pensait initialement. Il pourrait en fait, dit-il, être plus proche de 30% à 40% plus contagieux que celui des variantes les plus courantes aux États-Unis.

Pagel, le chercheur de l’University College London, a déclaré que le dernier verrouillage britannique avait réduit les nouveaux cas de coronavirus d’environ 60%. «C’est la bonne nouvelle», dit-elle. « La mauvaise nouvelle est que nous ne pouvons pas contrôler cette chose avec des demi-mesures. »

Elle a dit que si les États-Unis ne peuvent pas ou ne veulent pas ordonner un verrouillage national similaire à celui de la Grande-Bretagne pour faire face à la variante B.1.1.7, leur meilleur espoir pourrait être de « vacciner sa sortie ».

Les États-Unis s’approvisionnent en vaccins COVID-19: Biden promet 4 milliards de dollars à la campagne mondiale COVAX

Cependant, Pagel a averti que si la variante détectée pour la première fois en Grande-Bretagne était autorisée à circuler trop librement aux États-Unis, elle risquait de conduire à une variation encore plus agressive suffisamment intelligente pour échapper aux vaccins actuels ou mieux cibler les jeunes.

Elle a ajouté qu’avec l’ancienne variante, les cas pouvaient tomber assez rapidement, de sorte que tout allait bien, même pendant que la nouvelle variante se répandait.

«Effectivement, vous avez deux épidémies en même temps où l’une diminue et l’autre se développe», a-t-elle déclaré. « C’est exactement ce qui s’est passé au Royaume-Uni et semble probable pour les États-Unis »

Contribuant: Chloe Laversuch, The York Press; Mike Stucka, USA AUJOURD’HUI