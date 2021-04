Modèle moléculaire de la protéine de pointe (S) du coronavirus SARS-CoV-2 (rouge) avec les sites de mutation des variants B.1.531 et B.1.1.7 mis en évidence. Les protéines S se trouvent dans la membrane virale, elles se lient aux récepteurs de l’enzyme de conversion 2 de l’angiotensine (ACE2, bleu) sur les membranes des cellules hôtes et facilitent l’entrée du virus dans la cellule.

La variante hautement contagieuse identifiée pour la première fois au Royaume-Uni est désormais la souche de Covid la plus courante en circulation aux États-Unis, a déclaré mercredi le chef des Centers for Disease Control and Prevention.

La variante, connue sous le nom de B.1.1.7, est « maintenant la lignée la plus répandue aux États-Unis ». Le directeur du CDC, le Dr Rachelle Walensky, a déclaré lors d’un briefing à la Maison Blanche. «Les tests restent une stratégie importante pour identifier et isoler rapidement les individus infectieux, y compris ceux présentant des variantes préoccupantes», a déclaré Walensky.

Le Royaume-Uni a identifié B.1.1.7, qui semble être plus mortel et se propager plus facilement que les autres souches, l’automne dernier. Il s’est depuis propagé à d’autres parties du globe, y compris aux États-Unis, qui ont identifié 16275 cas. dans 52 juridictions à compter de mardi, D’après le CDC.