La nouvelle souche de coronavirus identifiée pour la première fois en Angleterre est plus infectieuse mais pas plus dangereuse que le COVID-19 original, ont révélé deux nouvelles études basées au Royaume-Uni.

Les rapports, publiés mardi dans The Lancet Infectious Diseases et The Lancet Public Health, n’ont trouvé aucune preuve que cela conduisait à une aggravation des symptômes, à une augmentation des taux de mortalité ou à un risque accru de développer un COVID prolongé.

La variante, connue sous le nom de B.1.1.7, a été identifiée dans le Kent dans le sud-est de l’Angleterre en septembre dernier et s’est répandue à la fin de l’année.

Il a été associé au pic massif de cas de COVID-19 enregistré au Royaume-Uni en janvier et a maintenant été détecté dans plus de 100 autres pays dans le monde.

Les résultats des deux études, qui couvrent la période de septembre à décembre 2020, contrastent avec au moins trois autres qui ont lié la soi-disant variante de Kent à des taux de mortalité plus élevés. Les auteurs ont souligné la nécessité de poursuivre les recherches sur les nouvelles variantes du COVID-19 au fur et à mesure de leur apparition.

Les infections avec la « variante britannique » sont plus élevées chez les jeunes et les minorités ethniques

Le premier rapport est une étude de séquençage du génome entier impliquant des patients COVID-19 admis à l’hôpital UCL London de Londres et à l’hôpital universitaire du North Middlesex entre le 9 novembre et le 20 décembre 2020.

C’était un point critique lorsque les variantes d’origine et B.1.1.7 circulaient dans la capitale, et avant que le programme de vaccination de masse du Royaume-Uni ne commence à prendre de l’ampleur.

Les auteurs ont comparé la gravité de la maladie chez 143 personnes avec la variante originale et 198 infectées par B.1.1.7, et ont calculé la charge virale: la quantité de virus dans le sang d’une personne infectée.

Ils n’ont trouvé aucune preuve d’une association entre la variante de Kent et les pires symptômes. Au total, 36% de B.1.1.7. les patients sont tombés gravement malades ou sont décédés, contre 38 pour cent de ceux avec une souche non B.1.1.7.

Ils ont constaté que les personnes infectées par la variante avaient tendance à être plus jeunes, 55% des personnes infectées âgées de moins de 60 ans, contre 40% dans l’autre cohorte. Les infections par la variante se sont également produites plus fréquemment dans les groupes ethniques minoritaires, représentant 50% des cas contre 29% pour les souches non B.1.1.7.

Mais les auteurs ont trouvé que la souche B.1.1.7 était probablement plus contagieuse. Les échantillons prélevés par des tests PCR sur des patients infectés par le variant ont indiqué des quantités plus élevées de virus dans leur nez et leur gorge.

Le Dr Eleni Nastouli, chercheur de l’University College London Hospitals NHS Foundation Trust et de l’UCL Great Ormond Street Institute of Child Health, Royaume-Uni, a déclaré: «L’une des forces de notre étude est qu’elle s’est déroulée en même temps que B.1.1.7 . émergeait et se répandait dans tout Londres et le sud de l’Angleterre. L’analyse de la variante avant le pic des admissions à l’hôpital, et les éventuelles tensions associées sur le service de santé, nous a donné une fenêtre de temps cruciale.

Aucune preuve de symptômes différents ou de taux de réinfection

La deuxième étude observationnelle a utilisé les données enregistrées par 36920 utilisateurs britanniques d’une application d’auto-déclaration des symptômes du COVID-19, qui avaient tous été testés positifs entre le 28 septembre et le 27 décembre 2020.

Les auteurs ont combiné leurs résultats et leurs rapports sur les symptômes avec les données de surveillance du COVID-19 UK Genetics Consortium et de Public Health England.

Pour chaque semaine et dans chaque région du Royaume-Uni, les auteurs ont calculé la proportion d’utilisateurs qui ont signalé l’un des 14 symptômes officiellement reconnus du COVID-19.

Cette analyse n’a trouvé aucun lien significatif entre la proportion de B.1.1.7 dans chaque région et le type de symptômes que les personnes disent avoir ressenties, ou entre le nombre de personnes qui ont déclaré avoir un long COVID.

Il n’a également trouvé aucune preuve que le taux de réinfection – la proportion de personnes testées positives pour le coronavirus avant le 1er octobre 2020, testées à nouveau positives plus de 90 jours plus tard – était affectée par la variante de Kent.

Mais ils ont constaté que la nouvelle souche entraînait une légère augmentation du nombre R: le nombre moyen de nouvelles personnes infectées par un patient COVID-19 pendant leur période infectieuse.

Le Dr Mark Graham, du King’s College de Londres, a déclaré: «La richesse des données capturées par l’application COVID Symptom Study a fourni une occasion unique de rechercher des changements potentiels dans les symptômes et la durée de la maladie associés à la maladie B.1.1.7. une variante.

«De manière rassurante, nos résultats suggèrent que, bien qu’il se propage plus facilement, le variant ne modifie pas le type ou la durée des symptômes ressentis et nous pensons que les vaccins actuels et les mesures de santé publique resteront probablement efficaces contre elle.»

La flambée actuelle des infections au COVID-19 à travers l’Europe a été largement attribuée à la variante de Kent. Jusqu’à présent, il a été détecté dans 27 pays européens, avec le Danemark, l’Italie, l’Irlande, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, l’Espagne et le Portugal qui auraient été particulièrement touchés par la nouvelle souche.