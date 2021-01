La Turquie a signalé vendredi ses 15 premiers cas de la variante britannique, trouvés chez de récents voyageurs britanniques, donnant aux autorités turques un interdiction temporaire d’entrée De là. La Turquie, avec de nombreux autres pays, a suspendu ses vols avec la Grande-Bretagne fin décembre.

Les scientifiques disent que la variante du coronavirus découverte au Royaume-Uni est plus transmissible, mais ne rend pas les gens plus malades. (Le Washington Post)

Au moins trois États américains ont identifié des cas de la variante. Cependant, les responsables de la santé publique affirment qu’il se propage probablement déjà inaperçu en raison du séquençage génétique limité du coronavirus aux États-Unis.

Les États-Unis sont le leader mondial des cas et des décès de coronavirus, bien qu’une transmission généralisée de la forme à propagation rapide du virus entraînerait probablement des épidémies encore plus importantes, mettant encore plus de pression sur le système de santé déjà débordé du pays.

Ces dernières semaines, les autorités britanniques ont sévèrement bloqué des millions de personnes car la variante, documentée pour la première fois fin septembre, a entraîné une augmentation des infections. Jusqu’à présent, les scientifiques ne pensent pas que la forme à propagation rapide du virus soit plus mortelle ou plus résistante aux vaccins.

Alors que la contamination mondiale continue de croître rapidement, l’Irlande est récemment passée du plus faible nombre de cas par habitant à la croissance la plus rapide de l’Union européenne, a rapporté le Guardian.

«Le virus est maintenant absolument endémique dans la communauté», a déclaré Paul Reid, PDG des services de santé irlandais. a dit vendredi. « Tout le monde court un grand risque de contracter le virus. »

Mais Philip Nolan, le chef du groupe modèle irlandais Covid-19, a déclaré à la chaîne d’information nationale RTE Samedi que la variante britannique représentait entre 5% et 17% des cas actuels, selon la dernière analyse génétique disponible.

La Grande-Bretagne a réactivé les hôpitaux d’urgence dès le début de la pandémie le 1er janvier et fermé les écoles primaires de Londres pour arrêter la propagation d’une variante du covid-19. (Reuters)

Bien que Nolans ait prédit que de nouvelles infections continueraient d’augmenter à mesure que la variante se propagerait, il a attribué la poussée actuelle à la socialisation pendant les vacances de Noël.

« Pour le moment, nous pensons que la variante britannique est à un niveau relativement bas ici, même avec cette petite taille d’échantillon », a-t-il déclaré. «Nous avons assisté à un niveau de socialisation et de transmission virale encore plus intense à Noël que ce à quoi nous nous attendions, et c’est ce qui nous conduit à la position vraiment précaire dans laquelle nous nous trouvons actuellement.

Le sombre retour aux fermetures dans de nombreuses communautés à travers le monde contraste fortement avec le déploiement plein d’espoir de programmes de vaccination dans certains pays.

Israël a fourni la première de deux vaccinations contre le coronavirus à plus d’un million de ses citoyens, le taux le plus élevé du monde, depuis le début de ses efforts fin décembre. En revanche, les États-Unis avaient vacciné environ 2,8 millions de personnes au 30 décembre, bien loin de la promesse du président Trump de vacciner 20 millions de personnes d’ici la fin de l’année.

Malgré les attentes largement répandues selon lesquelles les vaccins inverseront le cours de la pandémie, il faudra des semaines avant le début des premiers vaccins et des mois avant que les vaccins ne soient susceptibles d’être disponibles pour la majorité des communautés et des pays du monde, en particulier les plus pauvres. Le fait que des pourcentages importants de nombreuses populations ont signalé des hésitations à injecter les vaccins accélérés, tandis que les experts de la santé s’inquiètent de l’impact des campagnes de désinformation qui empêchent le public de les obtenir, ajoute aux préoccupations.

Alors que la Grande-Bretagne tente de contenir la variante, les autorités sanitaires ont également dévié certains des plans de vaccination d’origine.