La nouvelle variante, réalisa-t-il, était là.

«Avant, nous avions plus de temps», a déclaré Salomé. « Maintenant, nous avons des patients qui arrivent et en quelques jours, ils ont perdu l’usage de leurs poumons. »

La variante P.1, qui contient une série de mutations qui la rendent plus transférable et potentiellement plus dangereuse, n’est plus seulement le problème du Brésil. C’est le problème de l’Amérique du Sud – et du monde.

Ces dernières semaines, il a été transporté à travers les rivières et les frontières, contournant les mesures restrictives conçues pour freiner la marche pour déclencher une épidémie de coronavirus à travers le continent. Dans certaines régions d’Amérique du Sud, on craint de plus en plus que P.1 devienne rapidement la variante dominante et transporte la catastrophe humanitaire du Brésil – des patients languissant sans inquiétude, un nombre de morts exorbitant – vers leur pays.

«Cela se propage», a déclaré Julio Castro, un expert vénézuélien des maladies infectieuses. « Il est impossible d’arrêter. »

À Lima, les scientifiques ont découvert la variante dans 40% des cas de coronavirus. En Uruguay, il a été trouvé à 30 pour cent. Au Paraguay, les responsables affirment que la moitié des cas à la frontière avec le Brésil sont P.1. D’autres pays d’Amérique du Sud – Colombie, Argentine, Venezuela, Chili – l’ont découvert sur leur territoire. Les limites du séquençage génomique ont rendu difficile la connaissance de l’étendue réelle du variant, mais il a été identifié dans plus de deux douzaines de pays, du Japon aux États-Unis.

Les systèmes hospitaliers en Amérique du Sud sont poussés à leurs limites. L’un des pays les plus riches d’Amérique du Sud et une réussite au début de la pandémie, l’Uruguay court vers une défaillance du système médical. Les responsables de la santé disent que le Pérou est au bord du précipice, avec seulement 84 lits de soins intensifs à la fin du mois de mars. L’unité de soins intensifs du Paraguay, bombardée le mois dernier par des manifestations contre des carences médicales, est à court de lits d’hôpitaux.

« Le Paraguay a peu de chances d’arrêter la propagation de la variante P.1 », a déclaré Elena Candia Florentín, présidente de la Société paraguayenne des maladies infectieuses.

Avec l’effondrement du système médical, l’épuisement chronique des médicaments et des fournitures, une détection précoce inadéquate, pas de sensibilisation, des patients en attente de traitement sur les réseaux sociaux, des vaccinations inadéquates pour les professionnels de la santé et l’incertitude quant au moment où les populations générales et vulnérables seront vaccinées, les perspectives au Paraguay est sombre », dit-elle.

La propagation de P.1 dans la région est une histoire sud-américaine distincte. Presque tous les pays du continent partagent une frontière terrestre avec le Brésil. Les gens se rassemblent dans les villes frontalières, où traverser vers un autre pays peut être aussi simple que de traverser la rue. La sécurité limitée et le contrôle des frontières ont fait de la région un paradis pour les passeurs. Mais ils ont également rendu presque impossible le contrôle de la propagation de la variante.

«Nous partageons 1 000 kilomètres de frontière sèche avec le Brésil, la plus grande usine de variantes au monde et l’épicentre de la crise», a déclaré Gonzalo Moratorio, un virologue moléculaire uruguayen qui suit la croissance de la variante. « Et maintenant, ce n’est pas qu’un seul pays. »

Au fond de la forêt amazonienne, où les responsables soupçonnent que le virus est entré en Colombie et au Pérou, la ville brésilienne de Tabatinga symbolise la lutte pour contenir la variante. La ville de 70 000 habitants a été conquise par P.1 plus tôt cette année. De nombreux habitants de la région ont des liens familiaux dans différents pays et ont l’habitude de franchir les frontières avec facilité – canoë sur l’Amazone au Pérou ou à pied en Colombie.

«Les gens ont fini par transférer le virus d’un côté à l’autre», a déclaré Sinesio Tikuna Trovão, un dirigeant autochtone. « La traversée était gratuite, avec les deux côtés l’un sur l’autre. »

Maintenant que la variante a infiltré de nombreux pays, il sera difficile d’arrêter sa propagation. La plupart des pays d’Amérique du Sud, à l’exception du Brésil, ont pris des mesures strictes de confinement l’année dernière. Mais ils ont été défaits par la pauvreté, l’apathie, la méfiance et l’épuisement. Avec les économies nationales battues et la pauvreté en hausse, les experts en santé publique craignent que davantage de restrictions ne soient difficiles à appliquer. Au Brésil, malgré des décès records, de nombreux états lèvent les restrictions

Cela laissait la vaccination comme la seule issue. Mais les vaccins contre les coronavirus sont la baleine blanche d’Amérique du Sud: souvent discutés, mais rarement vus. Le continent n’a pas distribué son propre vaccin et n’a pas non plus conclu d’accord régional avec les sociétés pharmaceutiques. C’est l’une des régions les plus touchées au monde, mais elle n’a délivré que 6% des doses de vaccin dans le monde, selon le site Notre monde en données(La valeur aberrante est le Chili, qui vaccine les résidents plus rapidement que partout ailleurs dans les Amériques, mais le nombre de cas continue d’augmenter.)

« Nous ne devons pas simplement blâmer la réponse politique », a déclaré Luis Felipe López-Calva, directeur régional du Programme des Nations Unies pour le développement pour l’Amérique latine et les Caraïbes. « Nous devons comprendre le marché des vaccins. »

«Et il y a eu un échec sur le marché», a-t-il déclaré.

Le vaccin est devenu si rare, a déclaré López-Calva, que les autorités imposent des restrictions d’information. Il est presque impossible de savoir combien les gouvernements paient pour les doses. Certains blocs régionaux, tels que l’Union africaine et l’Union européenne, ont conclu des contrats conjoints. Mais en Amérique du Sud, chaque pays a été pour lui-même – ce qui a réduit le pouvoir de négociation de chacun.

« Cela a été préjudiciable à ces pays et au monde entier pour arrêter le virus », a déclaré López-Calva. « Parce qu’il n’a jamais été aussi évident que personne n’est protégé tant que tout le monde n’est pas protégé. »

Paulo Buss, un éminent scientifique brésilien, a déclaré qu’il ne devait pas en être ainsi. Il était le représentant de la santé du Brésil auprès de l’Union des nations sud-américaines, qui a conclu plusieurs accords régionaux avec des sociétés pharmaceutiques avant la pandémie de coronavirus. Mais ce syndicat s’est effondré au milieu de désaccords politiques juste avant l’arrivée du virus.

«C’était le pire moment possible», a déclaré Buss. «Nous avons perdu des capacités et nos efforts de négociation sont fragmentés. Le multilatéralisme s’est affaibli. «

Certains experts craignent que les vaccins soient moins efficaces contre les souches du coronavirus trouvées pour la première fois au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil. (Le Washington Post)

La rareté des vaccins a conduit à des scandales de saut de ligne en Amérique du Sud, mais surtout au Pérou. Des centaines de personnes politiquement liées, y compris des ministres et l’ancien président Martín Vizcarra, sont prématurément accro aux doses de vaccin. Maintenant, les gens réclament des poursuites pénales.

Alors que les fonctionnaires se chamaillent et que la campagne de vaccination est retardée, la variante continue de se propager. Selon les responsables, P.1 est responsable de 70 pour cent des cas dans certaines parties de la région de Lima. La semaine dernière, le pays a enregistré le plus grand nombre quotidien de cas depuis août – plus de 11 000. Samedi, le pays a enregistré 294 décès, le nombre le plus élevé en une journée depuis le déclenchement de la pandémie.

Les Péruviens sont stupéfaits par la rapidité avec laquelle la vague a submergé le système de santé. Les analystes de la santé publique et les responsables gouvernementaux pensaient que le Pérou était prêt pour une deuxième vague. Mais ce n’était pas encore prêt pour la variante.

« Nous ne nous attendions pas à une deuxième vague aussi forte », a déclaré Percy Mayta-Tristan, directeur de recherche à l’Université scientifique du Sud à Lima. «La première vague était si étendue. La présence de la variété brésilienne aide à expliquer pourquoi. «