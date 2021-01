Une nouvelle variante de Covid-19 trouvée au Brésil pourrait réinfecter ceux qui ont déjà combattu le coronavirus, ont confirmé les experts.

La variante a conduit les ministres à interdire tous les vols du pays vers le Royaume-Uni et d’autres régions d’Amérique du Sud – mais elle est déjà entrée en Grande-Bretagne.

⚠️ Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour

Le consortium COG-UK, qui surveille les nouvelles mutations, a confirmé que le «variant P.2» avait été détecté 11 fois au Royaume-Uni.

Il n’a pas encore été classé comme « une variante préoccupante », mais il porte une mutation qui pourrait faire en sorte que le virus dépasse l’immunité développée à partir de la version précédente du bogue.

Une deuxième « variante P.1 » a également ébranlé les scientifiques, ayant provoqué une énorme augmentation des infections dans la ville de Manaus, au Brésil, et déclenchant une interdiction de voyager au Royaume-Uni.

Parlant des nouvelles souches, le professeur Wendy Barclay, responsable du Consortium national de virologie G2P-UK, a déclaré: « Il existe actuellement deux variantes dont on parle au Brésil, une qui a également été reprise au Japon et le autre qui est plus répandue au Brésil pour le moment.

« L’un d’eux a été détecté [in the UK] et l’un d’eux ne l’a pas fait. «

Abordant spécifiquement la variante P.2, elle a déclaré que cela « pourrait avoir un impact sur la façon dont les anticorps des gens voient le virus ».

RISQUE MUTANT

Pendant ce temps, le professeur John Edmunds, membre du Groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage), a déclaré qu’il trouverait «inhabituel» si la deuxième des deux nouvelles variantes brésiliennes n’était pas déjà présente, bien qu’elle n’ait pas encore été détectée.

Le professeur Edmunds a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Je ne pense pas qu’il y ait de preuve que nous avons importé des cas de la souche Manaus, pour autant que je sache du moins, mais il est probable que nous en ayons probablement très honnêtement.

« Nous sommes l’un des pays les plus connectés au monde, donc je trouverais inhabituel si nous n’avions pas importé certains cas au Royaume-Uni. »

Cela vient après que le premier ministre a promis hier soir de resserrer les frontières de la Grande-Bretagne par crainte des souches «anti-vaccin».

Boris Johnson a annoncé que tous les «couloirs de voyage» seraient suspendus à partir de 4 heures du matin lundi.

Lors d’une conférence de presse à Downing Street hier soir, il a déclaré: «Ce que nous ne voulons pas voir, c’est tout ce travail acharné annulé par l’arrivée d’une nouvelle variante qui brise les vaccins.

M. Johnson a ajouté: « À ce stade crucial, ce que nous ne pouvons pas avoir, ce sont de nouvelles variantes avec des qualités inconnues venant de l’étranger et c’est pourquoi nous avons mis en place le système pour arrêter les arrivées en provenance d’endroits où il existe de nouvelles variantes préoccupantes et mis en place les mesures extrêmement difficiles que j’ai décrites. «

Nous sommes l’un des pays les plus connectés au monde, donc je trouverais inhabituel si nous n’avions pas importé certains cas au Royaume-Uni. Professeur John Edmunds

Pendant ce temps, des chercheurs de la Fondation Oswaldo Cruz, un institut scientifique de Rio de Janeiro, ont averti que des mutations sur la nouvelle variante pourraient augmenter le risque de réinfection.

Les chercheurs ont écrit que « les évolutions virales peuvent favoriser les réinfections ».

Ils ont affirmé que les variantes repérées récemment « ont soulevé des inquiétudes quant à leur impact potentiel sur l’infectivité et la fuite immunitaire ».

Au Brésil, une infirmière anonyme de 45 ans a proposé la nouvelle variante en octobre – cinq mois après avoir récupéré d’une souche plus ancienne de Covid-19.

Cependant, ses symptômes étaient pires la deuxième fois qu’elle a attrapé le virus.

Plus tôt cette semaine, les ministres ont interdit les vols de TOUS les avions venant du Portugal et de toute l’Amérique du Sud.

Cela signifie que personne ne pourra voler directement de la douzaine de pays au Royaume-Uni – mais les États-Unis seront épargnés.

La souche du Brésil est la troisième nouvelle variante à émerger au cours des deux derniers mois, s’ajoutant à celle identifiée au Royaume-Uni et à une autre en Afrique du Sud.

La Grande-Bretagne a maintenant trois vaccins approuvés contre le coronavirus, des géants de la drogue Pfizer, AstraZeneca (Oxford) et Moderna.

Il y a des craintes que les nouvelles mutations puissent esquiver le système immunitaire, même après une vaccination ou une infection antérieure.

Le professeur Sharon Peacock, qui dirige la recherche sur de nouvelles variantes au Royaume-Uni, a déclaré que certaines mutations sont « suffisamment » préoccupantes pour nécessiter des recherches approfondies en laboratoire.

Et le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni, Sir Patrick Vallance, a admis «nous ne savons pas avec certitude» si les vaccins en cours de déploiement sur le NHS fonctionneront sur les souches du Brésil et d’Afrique du Sud.

Il a déclaré à Peston d’ITV: «Il y a un peu plus de risque que cela modifie la façon dont le système immunitaire le reconnaît, mais nous ne le savons pas.

«Ces expériences sont en cours», a déclaré Sir Patrick.