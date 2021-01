Agents de santé en Caroline du Sud a dit jeudi qu’ils avaient détecté deux cas d’une variante plus contagieuse du coronavirus qui a émergé en Afrique du Sud. C’était le premier signalement de cette variante détectée aux États-Unis.

Le ministère de la Santé et du Contrôle de l’environnement de Caroline du Sud a déclaré qu’il avait identifié un cas mercredi et a été informé d’un deuxième cas le même jour par les Centers for Disease Control and Prevention. La variante, connue sous le nom de B.1.351, a été identifiée à l’origine en Afrique du Sud et a depuis été trouvée dans environ 30 pays.

Les États-Unis n’effectuent que très peu du séquençage génomique nécessaire pour suivre la propagation de nouvelles variantes qui ont suscité des inquiétudes. Ils incluent B.1.1.7, trouvé pour la première fois en Grande-Bretagne et vu depuis dans plus de 46 pays et 24 États américains, et la variante P.1, trouvée pour la première fois au Brésil, que des responsables américains ont signalé avoir détectée cette semaine dans le Minnesota.

Alors que les deux vaccins contre les coronavirus actuellement utilisés aux États-Unis, développés par Moderna et Pfizer-BioNTech, semblent être protecteurs contre les nouvelles variantes, ils peuvent être un peu moins efficaces contre celui trouvé en Afrique du Sud. Moderna a commencé à développer une nouvelle forme de son vaccin qui pourrait être utilisée comme rappel contre la variante en Afrique du Sud. On pense également que les nouvelles variantes se propagent plus facilement que les autres versions du virus, et celle trouvée en Grande-Bretagne peut entraîner une maladie plus grave.