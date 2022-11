La VAR personnelle d’un fan lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 devient virale

L’arbitre assistant vidéo (VAR) a déjà déclenché une énorme polémique après plusieurs décisions discutables lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. L’absurdité de certaines décisions VAR a atteint un point tel que les fans de football et les adeptes semblent désormais y avoir perdu confiance.

Un fan de football a récemment décidé de prendre les choses en main en créant son propre VAR pour un match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Le spectateur a été aperçu en train d’essayer de filmer une rencontre de Coupe du monde tenant une paire de jumelles devant la caméra de son téléphone pour obtenir une vue agrandie du match.

Le VAR est devenu un grand sujet de discussion lors du tout premier match de la Coupe du Monde de la FIFA après que le but de l’attaquant équatorien Enner Valencia contre les hôtes du Qatar a été exclu de manière controversée. La décision n’a finalement pas créé de gros problèmes puisque l’équipe sud-américaine a confortablement remporté le match par deux buts à zéro.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le premier but du tournoi de l’attaquant argentin Lionel Messi n’a pas non plus été exempt de controverse. À la sixième minute du match, un corner a été joué dans la surface de réparation de l’Arabie saoudite et le gardien Mohammed Al-Owais l’a saisi facilement. Cependant, un examen VAR est étonnamment entré en jeu et un penalty a été accordé en faveur de l’Argentine. Et Messi n’a commis aucune erreur en convertissant sur place. L’Arabie saoudite a ensuite scénarisé un retour sensationnel dans le match pour assurer une victoire 1-2.

Le premier but de Cristiano Ronaldo lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 a également fait l’objet d’une controverse après que le Portugal a reçu un penalty discutable contre le Ghana. Ronaldo a été taclé par le défenseur ghanéen Mohammed Salisu à la 62e minute. Le défi semblait assez juste, mais l’arbitre VAR Armando Villarreal a tranché en faveur du Portugal. Ronaldo a converti le coup de pied pour donner une avance à son équipe. Le match entre le Portugal et le Ghana s’est ensuite avéré être une rencontre passionnante. Les champions de l’UEFA EURO 2016 ont remporté le match par 3-2.

A LIRE AUSSI | Coupe du Monde de la FIFA 2022 : la Croatie élimine le Canada du Qatar avec un triomphe 4-1

Pour en revenir aux événements sur le terrain, la Coupe du Monde de la FIFA 2022 a déjà connu des bouleversements majeurs. Le Japon a lancé sa campagne avec une victoire inattendue 1-2 contre l’Allemagne, quadruple championne. Le Maroc, en revanche, a créé une grosse surprise après avoir pris le dessus sur le géant européen belge.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici