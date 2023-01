La vantardise du prince Harry de 25 meurtres de talibans dans de nouveaux mémoires Spare a été calculée pour une raison intéressée, selon les experts

Le nombre de victimes talibanes du PRINCE Harry dans son nouveau livre est une tentative délibérée de reconquérir la sécurité financée par les contribuables britanniques, affirme un expert de la défense.

Les révélations explosives du capricieux Prince à Spare selon lesquelles il a tué 25 combattants talibans ont suscité une réaction féroce de la part des responsables du régime afghan impitoyable et fait craindre que sa vie ne soit désormais davantage menacée.

Le prince Harry pense avoir tué 25 soldats talibans, affirmant qu’il devait les considérer comme des “pièces d’échecs” Crédit : AP

La position du duc de Sussex au sein de la famille royale et les déploiements en Afghanistan en font déjà une cible terroriste de choix Crédit : AP

Mais le Dr Alan Mendoza, directeur exécutif du groupe de réflexion de la Henry Jackson Society, pense que Harry a délibérément inclus les remarques incendiaires pour faire pression pour plus de sécurité pour lui et sa famille – au détriment de la famille royale et du contribuable.

Le Dr Mendoza, spécialisé dans la défense, la terreur et l’extrémisme, a déclaré au Sun : “En vérité, il n’est ni plus ni moins une cible qu’avant.

“Les affirmations du prince Harry sur le nombre de talibans qu’il a pu tuer – qu’elles soient vraies ou non – semblent calculées pour atteindre un seul objectif : s’assurer une sécurité supplémentaire aux frais du contribuable britannique.

“Tout ce qu’il a réussi à faire, c’est de permettre à un régime ignoble un coup de presse gratuit en réponse à ses commentaires mal cadrés.”

Les commentaires du duc de Sussex, vus dans les fuites de ses nouveaux mémoires révélateurs Spare, révèlent qu’il pense avoir tué 25 soldats talibans lors de ses deux déploiements en Afghanistan en tant que pilote d’hélicoptère Apache.

Harry, 38 ans, écrit également qu’il ne voyait pas ses victimes comme de véritables “personnes” mais plutôt “des pièces d’échecs retirées de l’échiquier”.

Ils étaient, ajoute-t-il, “des méchants éliminés avant de pouvoir tuer des gentils”.

Anas Haqqani, responsable taliban enragé, a répondu en ligne : « M. Harry ! Ceux que vous avez tués n’étaient pas des pièces d’échecs, c’étaient des humains… ces atrocités resteront gravées dans l’histoire de l’humanité.

Suhail Shaheen, chef du bureau politique des talibans, est également intervenu et a déclaré que Harry avait “commis un crime contre l’humanité”.

Le régime brutal des talibans distribue des châtiments archaïques et règne avec une doctrine djihadiste extrême qui asservit les femmes.

Un ancien commandant des troupes britanniques en Afghanistan, le colonel Richard Kemp, a qualifié les commentaires de Harry de “trahison”, déclarant qu’il avait exposé les forces armées, lui-même et sa famille à des menaces accrues.

“Cela incitera certaines personnes à tenter une attaque contre des soldats britanniques partout dans le monde”, a-t-il déclaré à Sky News.

“L’impact sur sa propre sécurité personnelle est encore plus grand”, a ajouté le colonel Kemp.

Dimanche, Anjem Choudary, connu comme le porte-parole de l’extrémisme islamique au Royaume-Uni, a commencé à déclencher une tempête de fureur en réponse aux affirmations du duc.

Le prédicateur de la haine a écrit en ligne que les commentaires du prince “nous disent tout ce que nous devons savoir sur la famille royale et leur réflexion sur l’islam et les musulmans”.

La déclaration effrayante ajoute: “Harry a toujours jugé bon de plonger son couteau plus loin dans le cœur des musulmans avec ses commentaires impitoyables et vantards.”

Il a appelé les djihadistes à riposter en ciblant les troupes britanniques stationnées outre-mer en « Syrie, Irak et Afrique du Nord ».

Choudary, 55 ans, qui a contribué à inspirer le meurtre brutal du soldat britannique Lee Rigby en 2013, a purgé une peine de prison pour son soutien à l’EI entre 2016 et 2018.

Malgré ces commentaires haineux, Mendoza soutient que cela ne fait pas de Harry “plus une cible qu’il ne l’était déjà”.

Anjem Choudary qualifie les commentaires de Harry de “réveil” pour que les musulmans du monde entier ripostent Crédit : Darren Fletcher