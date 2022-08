La vantardise des hommes tourne mal alors que le lion en laisse se dresse

Une vidéo d’une famille avec ce qui semble être un lion enchaîné devient virale sur Twitter. La vidéo s’ouvre sur un groupe d’hommes rassemblés pour cliquer sur une image devant un lion dans ce qui semble être une cour. Cependant, la séance photo est maintenant devenue virale pour toutes les mauvaises raisons. À la fin du clip, on peut voir le lion se dresser de sa position.

On peut voir l’un des hommes crier “Shera de puttar sher (le fils de Lion sera toujours un lion)” à haute voix alors que la caméra commence à filmer la famille. Dans la seconde suivante, le carnivore à quatre pattes qui était assis calmement, est soudainement irrité par le bruit fort et se cabre de sa position. Instantanément, tous les hommes se lèvent pour s’éloigner du lion tandis que la personne qui s’occupe de la créature innocente tire la laisse qui est placée sur son collier.

Tous les hommes se sont échappés indemnes dans la vidéo et le gros chat a apparemment été maîtrisé au bon moment. Regardez le clip viral ci-dessous :

Shairaan jour puttar shair ?? pic.twitter.com/Gtp0Sak9p8 — Amir Mateen (@AmirMateen2) 31 juillet 2022

La vidéo virale a indigné les internautes. Alors que beaucoup accusent les hommes dans la vidéo d’avoir mal manipulé l’animal, d’autres ont souligné qu’ils n’avaient pas le droit de garder le lion en laisse. Un utilisateur en colère a suggéré que tout le monde dans le clip viral soit poursuivi. L’utilisateur a écrit : “Ils devraient être poursuivis pour avoir mal géré une créature innocente !”

Ils devraient être poursuivis pour mauvaise manipulation d’une créature innocente ! — Production d’ASquare (@ASquareProduct) 31 juillet 2022

Un autre a plaisanté en disant que le lion avait raison d’agir car ils l’ont insulté en se comparant à lui, “Sher isliye ghussa kar gya qk sher to janta tha naa k ye khoty k bachhy hai mere nhe”

sher isliye ghussa kar gya qk sher à janta tha naa k ye khoty k bachhy hai mere nhe 😂 — Zamir Jafar (@hhzameerjafar) 31 juillet 2022

Un autre s’est joint pour dire: “Ces gens n’ont sérieusement aucune classe.”

Ces gens n’ont vraiment aucune classe. Bajaay shere ko baan ke rakhe, ihn gado logh ko baan na chaye hai 🤦🏻‍♀️ Je suis d’accord ke isse betar hain ke shere he kahlita ihn ko haha — A || Soleil souriant || (@Axrrh___) 1 août 2022

Un internaute furieux a ajouté: “Ils doivent d’abord apprendre et savoir qu’ils n’ont aucun droit de garder l’animal enfermé chez eux.”

Tout d’abord, ils doivent apprendre et savoir, c’est qu’ils n’ont aucun droit de garder l’animal enfermé à la maison. — Yasir (@yasirq) 31 juillet 2022

Découvrez quelques autres réponses ci-dessous :

Hahaha hilarant 😁😁 — Asif Iqbal Chaudhry (@Aasifiqbalpak) 31 juillet 2022

Shair ko apni bezatti mehsoos hui 😜 — Âme tourmentée (@ Âme tourmentée30) 31 juillet 2022

Rehna aina janwar salut ae 😆😆😆 shairaan de nai khotay de puttar .. 😁 — Pakistan786PTI (@pakistan786pti) 31 juillet 2022

Hahahahahhahahahahhaha super partage monsieur g hahahahah — Amir Kazmi (@kazmi2003) 31 juillet 2022

Sher ko khud ki insulte berdasht nhe hui 🤣🤣 – Muhammad Hanif (@MhanifAeo) 31 juillet 2022

shair puttar bhagh rahay hain – Muhammad Nawaz Naz (@ NajiNaji100) 1 août 2022

Très triste. Est-ce que sherni ko kis tarhan bandha hua hai. Sharm aani chahiye dans la connexion ko. — Maria Ammar (@maanochingo) 31 juillet 2022

Le clip viral a recueilli plus de 12 000 likes et plus de 4 000 retweets sur la plateforme de médias sociaux.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici