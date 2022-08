La vantardise de Sunak de détourner de l’argent des «zones urbaines défavorisées» divise les conservateurs

Rishi Sunak se vantant de travailler pour détourner les fonds des «zones urbaines défavorisées» vers des villes plus prospères a divisé les personnalités conservatrices, les travaillistes qualifiant cela de «scandaleux».

L’espoir de la direction conservatrice a déclaré aux membres du parti qu’il avait commencé à modifier les formules de financement public pour garantir que les villes les plus prospères reçoivent “le financement qu’elles méritent”.

La Nouvel homme d’État Le magazine, qui a obtenu des séquences vidéo révélant les remarques de M. Sunak, a déclaré qu’elles avaient été faites à des conservateurs de base à Royal Tunbridge Wells, dans le Kent, le 29 juillet.





Il est scandaleux que Rishi Sunak se vante ouvertement d’avoir fixé les règles pour acheminer l’argent des contribuables vers des comtés conservateurs prospères Shadow nivelant la secrétaire Lisa Nandy

Un partisan de l’ancienne chancelière a affirmé samedi que les commentaires avaient été “mal compris”.

L’ancien ministre conservateur Andrew Mitchell, député du siège aisé de Sutton Coldfield, a déclaré à Times Radio: «Je ne dis pas un instant que les besoins ne sont pas beaucoup plus importants ailleurs, mais nous ne pourrons pas rajeunir notre infrastructure de rue principale. , l’infrastructure du centre-ville, qui a tant souffert des mutations économiques de ces 10 dernières années.

«Nous ne pourrons pas le faire sans certains, certes plus petits, mais un certain soutien des contribuables du gouvernement et ce que Rishi disait, je pense, c’est qu’il avait adapté les règles pour garantir que le mur rouge et les sièges les plus pauvres puissent recevoir l’aide dont ils ont besoin, mais aussi là où c’est nécessaire sur un front plus large, ce qui affecte bien sûr les sièges du mur rouge, un tel financement peut être mis à disposition.

La campagne de Sunak a défendu ces propos, affirmant qu’il avait modifié le livre vert du Trésor fixant les règles des dépenses publiques pour aider les villes et les zones rurales qui avaient également besoin d’investissements.

Dans la vidéo, M. Sunak a déclaré aux partisans conservateurs: “J’ai réussi à commencer à changer les formules de financement, à m’assurer que des zones comme celle-ci reçoivent le financement qu’elles méritent parce que nous avons hérité d’un tas de formules du parti travailliste qui ont poussé tout le financement dans les zones urbaines défavorisées. et cela devait être annulé.

“J’ai commencé le travail de défaire cela.”

S’exprimant avant une rafle de conservateurs à Eastbourne vendredi soir, l’ancien chancelier a défendu ses propos, affirmant qu’il faisait valoir que “la privation existe dans tout notre pays”.

Il a déclaré à Sky News: «Je faisais valoir que la privation existe dans tout notre pays et doit être traitée.

« C’est pourquoi nous devons nous assurer que nos formules de financement tiennent compte de cela. Et les personnes qui ont besoin d’aide et d’investissements supplémentaires ne se limitent pas aux grandes zones urbaines. Vous les trouvez dans les villes du Royaume-Uni et dans les zones rurales également.

“C’était ce que je voulais dire, que nos formules de financement qui ne tiennent pas compte de cela sont obsolètes et qu’elles devaient être modifiées.”

Les remarques de la semaine dernière sont intervenues alors que M. Sunak tente de rattraper la ministre des Affaires étrangères Liz Truss pour gagner le soutien des membres du parti qui choisiront le prochain Premier ministre.

Mme Truss a refusé de dire si sa campagne était impliquée dans la fuite de la vidéo lorsqu’elle a été interrogée à ce sujet lors d’une visite dans les West Midlands, en disant seulement : “Je mène une campagne positive.”

Le ministre des Affaires étrangères, Lord Zac Goldsmith, a déclaré: “C’est l’une des choses les plus étranges – et les plus stupides – que j’ai jamais entendues de la part d’un politicien.”

Jake Berry, président du groupe de recherche sur le Nord des députés conservateurs, a déclaré qu’en public, M. Sunak “affirme qu’il veut niveler le Nord, mais ici, il se vante d’essayer de canaliser des investissements vitaux loin des zones défavorisées”.

“Il dit une chose et en fait une autre – de la hausse des impôts à la tentative de bloquer le financement de nos forces armées et maintenant à la hausse”, a déclaré le partisan de Truss.

La secrétaire de mise à niveau de l’ombre, Lisa Nandy, a déclaré: «Il est scandaleux que Rishi Sunak se vante ouvertement d’avoir fixé les règles pour canaliser l’argent des contribuables vers des comtés conservateurs prospères.

“C’est de l’argent public. Il devrait être distribué équitablement et dépensé là où il est le plus nécessaire – et non utilisé comme pot-de-vin pour les membres conservateurs.

Mme Nandy a ensuite écrit au secrétaire aux Communautés, Greg Clark, qui est le député de Tunbridge Wells, l’exhortant à enquêter sur les commentaires de M. Sunak et les modifications apportées aux formules de financement.