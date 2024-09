La Vancouver Art Gallery réévalue ses grandes ambitions pour son nouveau bâtiment

Ouvrir cette photo dans la galerie : À ce jour, la galerie a récolté plus de 355 millions de dollars, ce qui est bien loin du coût actuel prévu de 600 millions de dollars.ETHAN CAIRNS/La Presse Canadienne

Michael Audain, promoteur et philanthrope, était en vacances à Bangkok lorsqu’il a appris la nouvelle : la Vancouver Art Gallery suspendait la construction de son nouveau bâtiment. Il a été surpris et contrarié, mais pas choqué. M. Audain, qui a promis 100 millions de dollars pour le projet, a déclaré qu’il savait depuis un certain temps que les coûts prévus de la galerie avaient explosé.

L’an dernier, lors d’une cérémonie de lancement des travaux, le montant nécessaire pour réaliser un rêve vieux de vingt ans, celui d’un nouveau foyer emblématique pour certains des trésors culturels les plus importants de la Colombie-Britannique – pour remplacer le bâtiment actuel, inadéquat – a été fixé à 400 millions de dollars. Ce montant est maintenant de 600 millions de dollars et la galerie d’art affirme qu’elle travaille à rendre le bâtiment, comme le décrit son président du conseil d’administration, « un peu moins excessif sur le plan architectural ».

« Je suis très déçu que le projet actuel n’avance pas », a déclaré M. Audain, un collectionneur d’art passionné et un bienfaiteur culturel dont l’engagement était assorti de conditions.

La galerie a jusqu’à présent récolté plus de 355 millions de dollars, ce qui est bien loin du coût prévu pour commencer les gros travaux de creusement du trou profond, de commande de matériaux, de location d’équipement et d’emprunt d’argent pour le faire. Ces travaux devaient commencer le mois prochain. Après avoir reconnu la hausse des coûts et la pause dans les travaux au Globe and Mail la semaine dernière, la galerie a publié une déclaration hâtive le lendemain, annonçant l’augmentation des coûts et la pause qui en a résulté.

La Vancouver Art Gallery (VAG) a déjà dépensé un peu plus de 60 millions de dollars pour le projet. L’argent a servi à couvrir les coûts de préconstruction : conception, architectes, corps de métier, a déclaré cette semaine le directeur général de la galerie, Anthony Kiendl. Il a déclaré qu’il pensait que dépenser 10 % du budget prévu était « normal » pour un projet à ce stade. Pourtant, si le budget est ramené à 400 millions de dollars (environ), 60,5 millions de dollars (jusqu’à présent) représentent bien plus de 10 %.

La Vancouver Art Gallery retarde la construction prévue d’un nouveau bâtiment, invoquant des coûts

« Nous avons maintenu l’objectif de campagne de 400 millions de dollars parce que c’était ce que nous pensions pouvoir faire de manière fiable et réussir », a déclaré M. Kiendl, lorsqu’on lui a demandé pourquoi la galerie s’en était tenue à ce chiffre obsolète pendant si longtemps.

« Nous avons travaillé dur pour atteindre cet objectif, tant en termes de collecte de fonds que d’économies. Mais nous avons récemment atteint un point de rupture où aucun des deux n’a suffisamment progressé. Nous devons donc maintenant faire quelque chose de plus significatif. »

Les travaux n’ont jamais vraiment commencé, même si le site Web de la New Vancouver Art Gallery indique que les travaux ont commencé le 6 mars 2024. Des travaux de remise en état du site ont eu lieu, après le démantèlement des logements modulaires temporaires, travaux payés par la ville. Les travaux proprement dits devaient commencer en octobre. Maintenant, ils sont en « pause de durée inconnue », comme l’a dit M. Kiendl.

Les responsables de la galerie s’efforcent à la fois de réduire les coûts et de collecter davantage de fonds, en mettant l’accent sur la première solution. Le gouvernement de la Colombie-Britannique, qui a déjà donné 100 millions de dollars, a déclaré qu’il n’avait pas encore envisagé d’autres financements provinciaux. M. Audain s’est dit déçu que le gouvernement fédéral n’ait pas contribué davantage. (La contribution fédérale était d’un peu moins de 30 millions de dollars en 2022, la majeure partie étant liée aux objectifs de durabilité du projet.)

Les responsables de la VAG n’ont pas envisagé d’abandonner le site, qui a été donné à la galerie par la ville dans le cadre d’un bail à long terme il y a plus de 10 ans. Le projet de Herzog et de Meuron est toujours d’actualité. M. Kiendl dit qu’ils travaillent avec l’équipe « pour explorer de nouvelles possibilités de conception et pour conserver autant que possible le travail et les connaissances que nous avons acquis ensemble au cours des deux dernières années de développement de la conception ».

Des modifications ont été apportées et d’autres seront apportées. Les responsables de la VAG affirment qu’ils conserveront les valeurs fondamentales du projet : beaucoup plus d’espace d’exposition et de stockage ; une amélioration des installations éducatives ; la durabilité (construction et fonctionnement neutres en carbone) ; et la galerie reste fidèle à la façade tissée développée avec les Premières Nations locales.

À part ça, tout est permis – et tout peut arriver.

« Le bâtiment pourrait avoir une apparence différente, je ne le sais pas encore », a déclaré M. Kiendl. « Mais nous étudions également toutes les options. »

Selon le président du conseil d’administration Jon Stovell, l’aspect principal de la conception qui est examiné de près sont les porte-à-faux dans la conception des boîtes sur boîtes.

« Ces grands étages qui dépassent les autres… entraînent des coûts inutilement élevés », a déclaré M. Stovell dans une interview cette semaine. « Donc, construire un bâtiment qui se comporte de manière un peu plus rationnelle en termes de respect des règles de gravité et sans ces grandes zones en surplomb est probablement une des directions que nous allons prendre. »

Il maintient néanmoins que l’effet « wow » est important pour une nouvelle galerie. Le bâtiment, a-t-il dit, doit être « un endroit où l’on a envie d’aller pour admirer le bâtiment, ainsi que les œuvres d’art », a-t-il déclaré.

« Je ne pense pas que cela doive être aussi exubérant que cela l’a été, mais cela doit quand même être mieux qu’une simple boîte. »

M. Stovell a déclaré qu’il envisageait un « pivot assez rapide » vers le plan révisé, qui pourrait être considéré comme une priorité urgente étant donné que des années de changements de plans et d’échéanciers, à travers plusieurs premiers ministres, maires et un nouveau directeur de galerie, ont mis à l’épreuve la patience de certains donateurs.

« Le VAG invente beaucoup d’excuses », a déclaré Claudia Beck, ancienne membre du conseil d’administration et donatrice, avec son défunt mari Andrew Gruft, à propos d’une importante collection de photographies. Mme Beck a également appris l’interruption indéfinie des travaux grâce à l’article du Globe.

« Allez-y et collectez les 250 millions de dollars, sinon vous passerez pour des imbéciles ou des provinciaux ou, pire, des incompétents », a-t-elle écrit dans un courriel adressé au Globe.

« Quel effet cela fait-il d’être dans une ville culturellement médiocre ? Cela me rend malade. »

Mme Beck a exhorté les citoyens locaux et les entreprises nationales de premier plan – elle a nommé London Drugs, Lululemon et Aritzia – à « venir à la rescousse » de la galerie.

« Ma question est la suivante : si vous coupez davantage, que restera-t-il ? »

Cette semaine, M. Audain a déclaré que sa promesse de 100 millions de dollars deviendrait payable lorsque certaines conditions seraient remplies.

« Ces conditions n’ont évidemment pas été remplies jusqu’à présent et il semble peu probable qu’elles le soient, mais cela ne signifie pas que nous ne serons pas intéressés à soutenir un projet révisé », a-t-il déclaré.

Il a précisé que son don était destiné au bâtiment Herzog et de Meuron. « Donc si cela ne se fait pas, nous devrons simplement voir ce qui se passe. »

Au cours des années qui ont suivi, M. Audain, qui a déjà été activement impliqué en tant que coprésident du comité de construction du VAG, est resté engagé à soutenir et à financer les grandes institutions artistiques. Il a depuis construit son propre musée d’art à Whistler, en Colombie-Britannique (le Musée d’art Audain a ouvert ses portes en 2016) et sa Fondation Jean Paul Riopelle construit actuellement un pavillon au Musée Le Musée national des beaux-arts du Québec, à Montréal, a été inauguré en mai dernier. L’inauguration officielle de ce projet de 84 millions de dollars est prévue pour 2026.

« J’en suis ravi », a déclaré M. Audain, « mais je suis désolé que ma ville natale ne puisse pas se lancer après presque 20 ans. »

Note de l’éditeur : Cet article a été mis à jour pour indiquer que les logements modulaires temporaires sur le site de la nouvelle Galerie d’art de Vancouver ont été démantelés et non démolis.