Epic Games, développeur du célèbre jeu vidéo Fortnite, a déclaré mardi avoir levé 1 milliard de dollars dans le cadre d’un nouveau cycle de financement qui porte la valorisation de l’entreprise à 28,7 milliards de dollars.

La société basée à Cary, en Caroline du Nord mentionné que 200 millions de dollars de l’argent frais levé provenaient de Sony, qui avait initialement investi dans l’entreprise l’année dernière. Parmi les autres investisseurs du tour figuraient Appaloosa, Baillie Gifford et Fidelity. La dernière valeur marchande d’Epic représente une augmentation de 66% par rapport à ce qu’elle valait dans un accord de 1,8 milliard de dollars l’année dernière.

«Nous sommes reconnaissants à nos investisseurs nouveaux et existants qui soutiennent notre vision d’Epic et du Metaverse», a déclaré Tim Sweeney, PDG et fondateur d’Epic Games.

« Leur investissement contribuera à accélérer notre travail autour de la création d’expériences sociales connectées dans Fortnite, Rocket League et Fall Guys, tout en habilitant les développeurs et les créateurs de jeux avec Unreal Engine, Epic Online Services et Epic Games Store. »

Sweeney reste l’actionnaire majoritaire de la société, a déclaré Epic. Credit Suisse et BofA Securities ont agi en tant que placements conjoints pour Epic dans son dernier tour de financement, a déclaré Epic, tandis que Wilson Sonsini Goodrich & Rosati a fourni des conseils juridiques.

Epic est un acteur majeur de l’industrie des jeux vidéo. Son titre de bataille royale Fortnite est rapidement devenu un succès lors de sa sortie en 2017 et est maintenant un phénomène culturel, avec des millions de personnes qui regardent les autres jouer au jeu sur des plateformes de streaming et des célébrités et des influenceurs en font la promotion en ligne.

Mais Epic est connu pour plus que Fortnite. Le logiciel de moteur de jeu Unreal de la société alimente de nombreux jeux parmi les meilleurs au monde. Il a également joué un rôle dans le passage de l’industrie cinématographique à la production virtuelle pendant la pandémie de coronavirus.

Epic parie gros sur le soi-disant «métaverse», un terme informel utilisé pour décrire un monde virtuel collaboratif et immersif. Fortnite a accueilli d’énormes concerts virtuels avec des artistes comme Travis Scott et Marshmello, par exemple. D’autres entreprises, dont Microsoft et Roblox, investissent également massivement dans cette tendance.

Et Epic s’est développé dans d’autres domaines, y compris la distribution de jeux PC avec son Epic Games Store – un rival de Valve’s Steam – ainsi que de nouveaux contenus. Le mois dernier, Epic a annoncé avoir acheté Mediatonic, le studio britannique derrière Fall Guys. Ce jeu est devenu un succès instantané lors de son lancement l’été dernier, attirant des millions de joueurs bloqués chez eux en raison des restrictions de Covid.

Au cours de l’année dernière, cependant, Epic a principalement fait la une des journaux en raison de sa bataille juridique avec Apple au sujet des politiques de l’App Store de ce dernier. Epic a tenté d’éviter les frais de 30% de l’App Store d’Apple grâce à une mise à jour logicielle qui contournait efficacement le système de paiement de la société basée à Cupertino, en Californie. Apple a répondu en supprimant Fortnite de son App Store.

La semaine dernière, les deux sociétés ont présenté dans des documents séparés ce qu’elles considèrent comme les faits clés et les principales questions juridiques avant un procès antitrust très attendu qui devrait commencer le mois prochain.