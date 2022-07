La valorisation de Klarna plonge de 85% alors que le battage médiatique “acheter maintenant, payer plus tard” s’estompe

À l’heure actuelle, la plupart des services d’achat immédiat et de paiement ultérieur n’ont aucune incidence sur la cote de crédit d’une personne. Cela devrait maintenant changer au Royaume-Uni

Klarna a vu sa valorisation réduite de 85% lors d’un nouveau cycle de financement annoncé lundi, reflétant le sombre sentiment des investisseurs concernant les actions technologiques à forte croissance et les prêteurs “achetez maintenant, payez plus tard”.

La société fintech suédoise a déclaré avoir levé 800 millions de dollars de nouveaux fonds auprès d’investisseurs pour une valorisation de 6,7 milliards de dollars, en forte baisse par rapport à la valeur de 45,6 milliards de dollars qu’elle avait obtenue lors d’une injection de liquidités en 2021 dirigée par la SoftBank japonaise.

Il fait suite à des semaines de spéculation selon lesquelles Klarna cherchait un soi-disant tour de table, où une entreprise à valeur privée lève des capitaux à une valorisation inférieure à la dernière fois qu’elle a vendu de nouvelles actions aux investisseurs.

Le PDG de Klarna, Sebastian Siemiatkowski, a tenté de minimiser l’importance de la baisse de la valorisation de la société lundi, insistant sur le fait que l’accord était un “témoignage de la force des affaires de Klarna”.

“Au cours de la plus forte chute des marchés boursiers mondiaux depuis plus de cinquante ans, les investisseurs ont reconnu notre position solide et nos progrès continus dans la révolution du secteur de la banque de détail”, a déclaré Siemiatkowski dans un communiqué lundi.